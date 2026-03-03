PS6 Duell: Ex-Manager wittert Ende der Hardware – ersetzt die Steam Machine die Xbox Next

Mike Ybarra hat eine Vorahnung, die nach verbrannter Erde riecht. Der ehemalige Blizzard-Präsident und Ex-Microsoft-Vize nutzt seit seinem Abschied jede Gelegenheit, um gegen seinen alten Arbeitgeber zu ätzen. Sein neuestes Urteil: Die kommende Hardware-Generation wird für Microsoft zum Fiasko.

Während die Xbox-Führung versucht, den Markennamen durch Cross-Platform-Releases – ein Kalkül, das Ybarra als strategischen Offenbarungseid abstempelt – zu retten, sieht er in Valve den wahren Thronfolger im Wohnzimmer.

Die Rache des Ex-Vizes

Ybarra spart nicht mit Giftpfeilen. Dass er seit seinem Aus bei Blizzard generell kein gutes Haar mehr an Microsoft lässt, ist kein Geheimnis. Seine Analyse der aktuellen Lage klingt entsprechend nach einer Abrechnung: Ohne echte Exklusivtitel – die Microsoft aktuell lieber der Konkurrenz schenkt, um kurzfristig die Löcher in der Bilanz zu stopfen – verliert die Xbox-Hardware jede Existenzberechtigung. Ybarra sieht bereits den „letzten Nagel im Sarg“ der Xbox und bereitet sich stattdessen auf das Duell PS6 gegen Steam Machine vor.

Die neue Valve-Hardware, ein kompakter Linux-Würfel, wird kein billiges Vergnügen. Trotz geschätzter Preise von 900 bis 1.000 EUR für die Basismodelle sieht Ybarra hier die Zukunft.

Die Spieler als unbezahlte QA-Abteilung

Valve setzt auf ein offenes System, während Microsoft seine Nutzer zunehmend wie Versuchskaninchen in einem geschlossenen Abo-Modell behandelt. Ybarra betont die Vorteile, die bei Sony und Microsoft längst hinter Paywalls verstauben:

Gratis-Multiplayer: Ein Konzept, das bei den „Großen“ nur noch als Relikt aus alten Zeiten gilt.

Ein Konzept, das bei den „Großen“ nur noch als Relikt aus alten Zeiten gilt. Family Sharing: Echte Features statt PR-Phrasen.

Echte Features statt PR-Phrasen. Hardware-Vielfalt: Valve lässt Drittanbieter das Risiko tragen (ein Sicherheitsnetz, falls die eigene Produktion floppt).

Business-as-usual bei Xbox

Während Valve den Gaming-Kern anspricht, wirkt Microsofts Hardware-Plan wie Dienst nach Vorschrift. Die kommende Xbox Next soll laut Gerüchten auf ein hybrides Windows setzen. Ybarra stellt die berechtigte Frage, wer eine Konsole will, die sich wie ein Büro-Rechner anfühlt, wenn er ein optimiertes SteamOS haben kann.

Sein Fazit ist so unterkühlt wie sein Verhältnis zu seinem Ex-Chef Phil Spencer: Microsoft opfert die eigene Hardware-Zukunft für die Rolle als reiner Software-Zulieferer für Sony und Valve.

Man merkt Ybarra den Groll an, aber das macht seine Punkte nicht weniger valide. Wenn die Steam Machine 2026 erscheint, muss Microsoft mehr liefern als nur einen weiteren Game-Pass-Abspielrechner mit Windows-Ballast. Ich bleibe skeptisch, ob Valve den Massenmarkt knackt, aber im Vergleich zur Identitätskrise der Xbox wirkt Valves Kurs für den Moment ehrlicher.