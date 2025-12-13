PS6: Entwickler überfordert? Weniger Innovation, mehr Effizienz gewünscht

Wenn man Entwickler aktuell nach der PlayStation 6 fragt, fällt vor allem eines auf: Euphorie klingt anders. Kein „Next Gen now“, kein Drängen auf den nächsten großen Hardware-Sprung. Stattdessen hört man Sätze wie „Die PS5 ist ziemlich gut“ oder „Wir sind noch lange nicht am Limit“. Das ist bemerkenswert, und sagt viel über den Zustand der Branche aus.

Denn eigentlich sollte eine neue Konsolengeneration für Aufbruchsstimmung sorgen. Mehr Leistung, neue Features, neue Ideen. Doch genau diese ständige Innovationsspirale scheint vielen Studios inzwischen eher Last als Lust zu sein. Und Sony ist als Innovationstreiber bekannt.

Die PS5 ist noch längst nicht ausgereizt

Fünf Jahre nach dem Launch der PS5 haben viele Entwickler das Gefühl, gerade erst angekommen zu sein, die sich im Interview mit Variety leicht überfordert anhören. Raytracing, SSD-Streaming, DualSense-Haptik – all das wird zwar genutzt, aber selten konsequent ausgeschöpft. Nicht, weil es an Ideen fehlt, sondern weil moderne Spieleentwicklung extrem ressourcenintensiv geworden ist.

Große Studios arbeiten heute mit hunderten Entwicklern, langen Produktionszeiten und enormem technischem Ballast. Jede neue Hardware-Generation bringt nicht nur Chancen, sondern auch neue Anforderungen: neue APIs, neue Tools, neue Optimierungsprobleme. Das ist kein kreativer Befreiungsschlag, sondern zunächst einmal Mehrarbeit.

Innovation um der Innovation willen?

Ein kritischer Punkt: Innovation wird von Plattformhaltern oft als Selbstzweck verstanden. Neue Controller-Features, neue Grafiktricks, neue Buzzwords. Für Marketing-Abteilungen sind das dankbare Schlagzeilen. Für Entwickler bedeuten sie zusätzliche Komplexität.

Der DualSense ist ein gutes Beispiel. Er ist technisch beeindruckend, aber seine Integration kostet Zeit, Abstimmung zwischen Teams und spezifisches Know-how. Nicht jedes Studio kann oder will diesen Aufwand betreiben. Das Ergebnis: Viele Spiele nutzen die Features nur oberflächlich, nicht aus Ignoranz, sondern aus pragmatischen Gründen. Die Funktionen des Touchpads sind inzwischen so redundant, dass man sich fragt, ob Sony beim nächsten Controller gleich noch einen kleinen KI-Assistenten einbaut, nur um die „Innovation“ zu steigern.

Die Frage drängt sich auf: Ist Sony mit Innovation manchmal zu schnell? Und schlimmer noch: überfordert man damit genau die Studios, die eigentlich exklusive System-Seller liefern sollen?

Entwickler wollen Stabilität, nicht den nächsten Umbruch

Was Entwickler derzeit wirklich fordern, ist erstaunlich bodenständig: effizientere Workflows, bessere Toolchains, stabilere Entwicklungsumgebungen. Kurz gesagt: weniger Revolution, mehr Evolution. Mehr Leistung ist natürlich willkommen, aber nur, wenn sie nicht mit neuen, komplexen Systemen erkauft wird. Raytracing etwa soll nicht spektakulärer, sondern einfacher nutzbar sein. Neue Hardware soll Ambitionen skalieren, nicht neue Probleme schaffen.

Das klingt unspektakulär, ist aber ein klares Signal: Die Branche ist müde. Müde von immer größeren Sprüngen, immer höheren Erwartungen und immer kürzeren Abständen zwischen technologischen Paradigmenwechseln.

Ist die PS6 vielleicht zu früh?

Sony hat historisch davon profitiert, Innovation aggressiv voranzutreiben. Doch der Markt von heute ist nicht mehr der von PS2- oder PS3-Zeiten. Entwicklungszyklen sind länger, Budgets höher, Risiken größer. Eine zu frühe PS6 könnte genau das verstärken: Studios, die parallel noch PS5, PS5 Pro und PS6 bedienen müssen, mit denselben Teams.

Das Risiko: weniger mutige Spiele, mehr sichere Fortsetzungen, noch stärkere Abhängigkeit von bekannten Marken. Innovation auf Hardware-Seite kann so paradoxerweise zu kreativer Stagnation führen.

Fortschritt braucht Tempo, aber das richtige

Entwickler wollen keine Innovationsbremse. Sie wollen Kontrolle. Kontrolle über Technik, Zeit und Ambitionen. Eine PS6 sollte genau dort ansetzen: vorhandene Stärken verfeinern, Entwicklung vereinfachen und Studios nicht erneut ins kalte Wasser werfen.

Vielleicht ist das die unbequeme Wahrheit für Sony. Die nächste große Innovation wäre nicht ein neues Feature, sondern ein bewusst langsamerer Schritt. Denn echte Next Gen entsteht nicht durch neue Technik allein, sondern durch Entwickler, die Zeit und Raum haben, sie sinnvoll zu nutzen.

Was denkt ihr – brauchen wir für die PS6 wirklich noch mehr neue Features, oder sollten Entwickler lieber wieder Zeit zum Durchatmen bekommen?