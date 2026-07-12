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PS6 erst 2028? Gerüchte um Preisschock und Release-Verschiebung

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Ps6 Console Digital Handheld
PS6 Concept Image

Gerüchte um die PS6 deuten auf einen Release im Jahr 2028 für 1.000 Dollar hin. Grund sind hohe Speicherpreise. Alle Details zur Meldung!

Ein neuer Insider-Bericht prognostiziert den Launch der PS6 für Ende 2028 zu einem potenziellen Endkundenpreis von mindestens 1.000 US-Dollar. Die anhaltende Preisvolatilität auf den weltweiten Märkten für Speicherchips und Halbleiter-Komponenten zwingt Sony angeblich zu diesem drastischen Strategiewechsel.

Der 2028-Report: Ursachen der mutmaßlichen Verzögerung

Der bekannte Branchen-Insider Nash Weedle bringt das Jahr 2028 ins Spiel – ein Jahr später, als die meisten bisherigen Marktprognosen für den Generationswechsel veranschlagt hatten. Als Hauptgrund nennt der Bericht die explodierenden Beschaffungskosten für DRAM und NAND-Flash-Speicher. Um die gewohnte Leistungssprung-Erwartung einer neuen Konsolengeneration zu erfüllen, verbaut Sony traditionell High-End-Komponenten. Diese sind derzeit auf dem Weltmarkt so teuer, dass eine Veröffentlichung im Jahr 2027 die Hardware-Marge komplett vernichten würde. Sony müsste pro verkaufter Einheit massiv draufzahlen.

Die Logik hinter dem Aussitzen der Krise hinkt jedoch. Aktuelle Wirtschaftsprognosen für die Halbleiterbranche zeigen für 2027 keine Entspannung, sondern eine Verschärfung der Verknappung. Für 2028 wird bestenfalls eine Stabilisierung der Preise auf hohem Niveau erwartet. Ein plötzlicher Preissturz für Hardware-Komponenten ist unrealistisch. Die aktuellen Produktionskosten sind die neue Normalität.

Logistischer Gegenwind: Warum Konsolen-Launches starre Konstrukte sind

Gegen eine kurzfristige Verschiebung des PS6-Launches spricht die fundamentale Trägheit der Lieferketten. Verträge mit dem Chip-Zulieferer AMD über die Fertigung der Custom-APUs werden Jahre im Voraus finalisiert. Wafer-Kapazitäten bei Foundries wie TSMC müssen langfristig gebucht und bezahlt werden.

Ein Konsolen-Launch lässt sich nicht wie ein Software-Titel per Patch verschieben. Wenn die Verträge für 2027 stehen, rollt die Produktion an. Ein künstlicher Stopp blockiert Lagerkapazitäten und vernichtet Kapital. Das Risiko von Hardware-Leaks steigt mit jedem Monat, den fertige Silizium-Chips in den Lagern liegen.

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Zudem zieht eine Verschiebung der Hardware einen logischen Rattenschwanz bei der Software nach sich. Die hauseigenen PlayStation Studios entwickeln ihre Next-Gen-Projekte punktgenau auf das Launch-Fenster hin. Werden diese Spiele verschoben, fehlen Sony die Einnahmen. Werden sie für die alte PS5-Hardware gebracht, bremst das den technologischen Fortschritt. Ein Dilemma.

Das Subventions-Modell

Sollte der Preispunkt von 1.000 US-Dollar für die stationäre PS6 der Realität entsprechen, muss Sony das Ökosystem radikal umbauen. Der Bericht nennt hier zwei Hebel: die Einführung eines günstigeren Handheld-Begleiters# und die endgültige Eliminierung physischer Medien. Ein Handheld für 400 bis 500 US-Dollar könnte als günstigere Einstiegsdroge dienen, um die Spielerbasis im PlayStation-Netzwerk zu halten.

Der Verzicht auf ein optisches Laufwerk bei der Hauptkonsole spart wiederum nicht nur direkte Herstellungskosten. Er schaltet den klassischen Einzelhandel als Zwischenhändler komplett aus. Jeder Spielekauf wandert damit zu 100 Prozent durch den PlayStation Store, was die digitale Marge pro verkauftem Titel maximiert. Zusammen mit weiteren Preiserhöhungen bei PS Plus soll so der Verlust der teuren Hardware querfinanziert werden. Der Spieler zahlt am Ende so oder so.

Die Gerüchte zeigen vor allem eines: Der klassische 500-Euro-Konsolenzyklus ist tot. Für PC-Spieler sind vierstellige Beträge für Grafikkarten längst Alltag, Konsolenspieler müssen sich bei der PS6 wohl auf ähnliche Dimensionen einstellen. Wer die Next-Gen zum Launch will, sollte das Sparen nicht aufschieben. Bis 2028 bleibt zumindest genug Zeit dafür.

Gta Pre Order Release
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Rick-72
12. Juli 2026 12:19

1000€ hab ich schon für die 5er bezahlt.
550 für die PS + Zubehör.

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N7Dan
12. Juli 2026 11:37

Die einzige Voraussetzung, die ich stellen würde, wäre die vollständige Abwärtskompatibilität bis zur PS4 Generation. Dadurch könnte ich meine bisherige installierte Bibliothek mit in die nächste Generation nehmen, doch da mache ich mir im Grunde keine Sorgen. U.a. durch die neu etablierte Digital-Politik sehe ich Sony da in einer Art „Bringschuld“, wenn man es so nennen kann.

In jedem Fall freue ich mich sehr, dass es in absehbarer Zeit so weit sein könnte und bis dahin widme ich mich meiner PS5 Pro & meinem Backlog sowie neu erscheinenden tollen Games, die alleine in diesem Jahr einiges vom Geldbeutel abverlangen werden, doch ich betrachte das als langfristig angelegte Investition für mein Lieblingshobby.

2028 genügt mir persönlich völlig, mal sehen wie lange es dauert, bis der nächste Influencer wieder ein anderes Statement in den Raum stellt,

wilde Zeiten.

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Peter Erlmeier
12. Juli 2026 09:07

Es reicht 2028 , aber die PS6 ist nicht mehr interessant für mich ohne Laufwerk und keine Disc mehr.

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