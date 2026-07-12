PS6 erst 2028? Gerüchte um Preisschock und Release-Verschiebung

Ein neuer Insider-Bericht prognostiziert den Launch der PS6 für Ende 2028 zu einem potenziellen Endkundenpreis von mindestens 1.000 US-Dollar. Die anhaltende Preisvolatilität auf den weltweiten Märkten für Speicherchips und Halbleiter-Komponenten zwingt Sony angeblich zu diesem drastischen Strategiewechsel.

Der 2028-Report: Ursachen der mutmaßlichen Verzögerung

Der bekannte Branchen-Insider Nash Weedle bringt das Jahr 2028 ins Spiel – ein Jahr später, als die meisten bisherigen Marktprognosen für den Generationswechsel veranschlagt hatten. Als Hauptgrund nennt der Bericht die explodierenden Beschaffungskosten für DRAM und NAND-Flash-Speicher. Um die gewohnte Leistungssprung-Erwartung einer neuen Konsolengeneration zu erfüllen, verbaut Sony traditionell High-End-Komponenten. Diese sind derzeit auf dem Weltmarkt so teuer, dass eine Veröffentlichung im Jahr 2027 die Hardware-Marge komplett vernichten würde. Sony müsste pro verkaufter Einheit massiv draufzahlen.

Die Logik hinter dem Aussitzen der Krise hinkt jedoch. Aktuelle Wirtschaftsprognosen für die Halbleiterbranche zeigen für 2027 keine Entspannung, sondern eine Verschärfung der Verknappung. Für 2028 wird bestenfalls eine Stabilisierung der Preise auf hohem Niveau erwartet. Ein plötzlicher Preissturz für Hardware-Komponenten ist unrealistisch. Die aktuellen Produktionskosten sind die neue Normalität.

Logistischer Gegenwind: Warum Konsolen-Launches starre Konstrukte sind

Gegen eine kurzfristige Verschiebung des PS6-Launches spricht die fundamentale Trägheit der Lieferketten. Verträge mit dem Chip-Zulieferer AMD über die Fertigung der Custom-APUs werden Jahre im Voraus finalisiert. Wafer-Kapazitäten bei Foundries wie TSMC müssen langfristig gebucht und bezahlt werden.

Ein Konsolen-Launch lässt sich nicht wie ein Software-Titel per Patch verschieben. Wenn die Verträge für 2027 stehen, rollt die Produktion an. Ein künstlicher Stopp blockiert Lagerkapazitäten und vernichtet Kapital. Das Risiko von Hardware-Leaks steigt mit jedem Monat, den fertige Silizium-Chips in den Lagern liegen.

Zudem zieht eine Verschiebung der Hardware einen logischen Rattenschwanz bei der Software nach sich. Die hauseigenen PlayStation Studios entwickeln ihre Next-Gen-Projekte punktgenau auf das Launch-Fenster hin. Werden diese Spiele verschoben, fehlen Sony die Einnahmen. Werden sie für die alte PS5-Hardware gebracht, bremst das den technologischen Fortschritt. Ein Dilemma.

Das Subventions-Modell

Sollte der Preispunkt von 1.000 US-Dollar für die stationäre PS6 der Realität entsprechen, muss Sony das Ökosystem radikal umbauen. Der Bericht nennt hier zwei Hebel: die Einführung eines günstigeren Handheld-Begleiters# und die endgültige Eliminierung physischer Medien. Ein Handheld für 400 bis 500 US-Dollar könnte als günstigere Einstiegsdroge dienen, um die Spielerbasis im PlayStation-Netzwerk zu halten.

Der Verzicht auf ein optisches Laufwerk bei der Hauptkonsole spart wiederum nicht nur direkte Herstellungskosten. Er schaltet den klassischen Einzelhandel als Zwischenhändler komplett aus. Jeder Spielekauf wandert damit zu 100 Prozent durch den PlayStation Store, was die digitale Marge pro verkauftem Titel maximiert. Zusammen mit weiteren Preiserhöhungen bei PS Plus soll so der Verlust der teuren Hardware querfinanziert werden. Der Spieler zahlt am Ende so oder so.

Die Gerüchte zeigen vor allem eines: Der klassische 500-Euro-Konsolenzyklus ist tot. Für PC-Spieler sind vierstellige Beträge für Grafikkarten längst Alltag, Konsolenspieler müssen sich bei der PS6 wohl auf ähnliche Dimensionen einstellen. Wer die Next-Gen zum Launch will, sollte das Sparen nicht aufschieben. Bis 2028 bleibt zumindest genug Zeit dafür.