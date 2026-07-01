PS6 erst 2028? Warum Analysten mit einem späteren Release rechnen

Sonys angekündigtes Disc-Aus für 2028 wirft die bisherigen Zeitpläne der Gerüchteküche um. Marktanalysten schätzen, dass die PS6 deshalb erst Ende 2028 erscheinen wird.

Während die Gaming-Community und Branchen-Insider bisher das Jahr 2027 für den Generationswechsel im Auge hatten, sorgt eine aktuelle Prognose für neue Diskussionen. Nach der offiziellen Ankündigung von Sony, die Produktion physischer Discs im Januar 2028 einzustellen, zieht die Marktforschungsfirma Ampere daraus konkrete Schlüsse für die Next Gen.

Laut dem Analysten Piers Harding-Rolls ist ein PS6-Launch vor diesem Stichtag fast schon ausgeschlossen. Die Experten schätzen den Veröffentlichungszeitraum nun frühestens auf das Ende des Jahres 2028.

„Erstens glauben wir, dass dies mit ziemlicher Sicherheit bedeutet, dass die PS6 frühestens 2028 auf den Markt kommen wird“, sagte er. „Ampere geht derzeit davon aus, dass die Konsole Ende 2028 auf den Markt kommen wird. […] Sony wird nach allen Möglichkeiten suchen, die Kosten für seine Next-Gen-Konsole zu senken, und dies ist ein einfacher Weg“, fügte er hinzu.

Warum die Prognose für 2028 Sinn ergibt

Die Logik hinter dieser Einschätzung ist eng mit Sonys digitaler Roadmap verknüpft. Es wäre aus geschäftlicher Sicht unüblich, eine neue Konsolengeneration mitten in einer so radikalen Übergangsphase des gesamten Ökosystems auf den Markt zu bringen. Erst muss die alte Ära der physischen Spiele offiziell enden, bevor die PS6 als potenziell rein digitale Plattform das Licht der Welt erblickt.

Für Spieler bedeutet diese Expertenmeinung, dass die aktuelle PS5-Generation uns noch deutlich länger als primäre Hardware begleiten könnte als bisher angenommen. Die zusätzliche Zeit könnte den Entwicklerstudios zwar helfen, die Hardware der Current-Gen noch besser auszureizen, doch für ungeduldige Technik-Fans verschiebt sich die Next-Gen-Vorfreude damit erst einmal nach hinten.

Da es sich hierbei um eine Analysten-Einschätzung und bisher nicht um eine offizielle Ankündigung von Sony zur PS6 handelt, bleibt natürlich Raum für Spekulationen. Dennoch dämpft die Prognose die Erwartungen an einen baldigen Generationswechsel und stellt die PS5-Ära auf einen längeren Lebenszyklus ein.

Was haltet ihr von der Einschätzung der Analysten? Glaubt ihr, dass uns die PS5 wirklich noch bis Ende 2028 als Hauptkonsole erhalten bleibt, oder überrascht uns Sony am Ende doch früher?