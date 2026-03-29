PS6: Erste BOM-Schätzung gibt Entwarnung für überzogenen Preis

Sony hebt die Preise für die PS5, PS5 Pro und PlayStation Portal in der kommenden Woche deutlich an. Das lässt die Befürchtung aufkommen, dass die PS6 mehr als 1000 US-Dollar kosten könnte. Die Herstellungskosten für die PS6 werden laut dem bekannten Leaker KeplerL2 über dem aktuellen Niveau geschätzt. Wenn Sony sie subventioniert, könnte der Marktpreis bei 699 US-Dollar liegen.

Trotz dieser hohen Produktionskosten von schätzungsweise $760 US-Dollar sei ein moderater Verkaufspreis realistisch – unter der Voraussetzung, dass Sony bereit ist, die Hardware zu Beginn des Lebenszyklus erneut querzusubventionieren.

Hardware-Kosten durch teuren Speicher getrieben

Die kalkulierte BOM von rund $760 US-Dollar basiert auf einer Konfiguration, die nach aktuellem Stand eine 1 TB Gen5 SSD umfasst, jedoch kein optisches Laufwerk (Disk Drive) vorsieht. Während das Weglassen des Laufwerks die Kosten nur geringfügig senkt, sind es vor allem der schnelle Speicher und die Halbleiterpreise, die das Budget belasten.

Zum Vergleich:

PS5 (2020): Die BOM lag zum Launch bei etwa $450 US-Dollar, der Verkaufspreis bei 499 US-Dollar.

Die BOM lag zum Launch bei etwa $450 US-Dollar, der Verkaufspreis bei 499 US-Dollar. PS6 (geschätzt): Eine BOM von $760 US-Dollar würde bei einem Preis von 699 US-Dollar ein sattes Minusgeschäft von $60 US-Dollar pro verkaufter Einheit bedeuten – ohne Marketing- oder Vertriebskosten.

Andere Marktbeobachter und Analysten wie Dr. Serkan Toto halten angesichts der jüngsten Preiserhöhungen bei der PS5 und PS5 Pro sogar Preise im Bereich von 900 bis 1.000 US-Dollar für möglich, sollte Sony von der Strategie der starken Subventionierung abweichen.

Wettbewerb und Marktstrategie

Ein entscheidender Faktor für die Preisgestaltung wird die Konkurrenz sein. Microsoft plant mit „Project Helix“ offenbar eine Konsole, die eher als Hybrid-PC fungiert und preislich ebenfalls in den High-End-Bereich vorstoßen dürfte. „Die Frage ist, ob Sony sich überhaupt noch anstrengt [den Preis zu drücken], da Xbox kein direkter Konkurrent mehr ist.“

Sollte Microsoft den Massenmarkt für klassische Konsolen verlassen und Project Helix als Premium-Produkt über 1.000 US-Dollar positionieren, fiele für Sony der Druck weg, die PS6 künstlich günstig zu halten.

Cross-Gen als notwendiges Übel?

Die Kombination aus hohen Hardware-Preisen und wirtschaftlicher Unsicherheit könnte dazu führen, dass die PS6 einen schweren Start hat. Matthew Cassells, Gründer von Alderon Games, warnt davor, dass Besitzer einer PS5 oder PS5 Pro bei Preisen jenseits der 700-Euro-Marke zögern werden, auf die neue Generation umzusteigen. Die Folge wäre eine extrem lange Cross-Generation-Phase, in der neue Spiele weiterhin durch die alte Hardware limitiert werden, um eine ausreichende Basis an Käufern zu erreichen.

Die PlayStation 6 wird uns technisch beeindrucken, aber der Preis von 499 EUR für eine neue Top-Konsole ist endgültig Geschichte. Selbst wenn Sony $699 US-Dollar anvisiert, bleibt die Konsole ein Luxusgut. Die PS5 Pro wird vermutlich länger als gedacht das Maß der Dinge bleiben, da die PS6 preislich eine Hürde darstellt, die viele erst nach den ersten Preissenkungen nehmen werden.