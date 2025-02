PS6 – Früherer PlayStation-Boss macht Hoffnung für Disc-Fans

Auch wenn Sony noch keine Details zur PS6 veröffentlicht hat, ist es klar, dass die nächsten Schritte in der Entwicklung der Konsole sorgfältig abgewogen werden müssen. Für Layden ist der Schritt zu einer rein digitalen Konsole ein gewagtes Unterfangen, das Sony in seiner breiten, globalen Marktstellung vor ernsthafte Herausforderungen stellen würde. Die PS6 könnte daher vielleicht doch eine hybride Lösung anbieten, die sowohl digitale als auch physische Medien unterstützt – zumindest für diejenigen, die darauf angewiesen sind.

Die Herausforderung, die Layden anspricht, liegt darin, dass nicht jeder in der Lage ist, vollständig auf digitale Medien umzusteigen. Besonders in ländlichen Regionen oder Gebieten mit begrenzter Internetverbindung stellt der Verzicht auf physische Medien ein großes Hindernis dar. Layden stellt sich die Frage, wie viele potenzielle PlayStation-Käufer in ländlichen Gebieten wirklich auf digitale Spiele zugreifen könnten, wenn die nötige Internetinfrastruktur nicht vorhanden ist.

Obwohl der ehemalige Sony-Manager zugibt, dass die PS6 möglicherweise als ausschließlich digitale Konsole erscheinen könnte, ist er sich nicht sicher, ob dies der richtige Schritt für Sony ist. „Ich glaube nicht, dass Sony damit jetzt durchkommen kann“, sagte Layden, und bezog sich damit auf die Herausforderung, sich von physischen Medien zu verabschieden. „Xbox war mit dieser Strategie erfolgreicher, aber Xbox hat in einigen Märkten, wie den USA, Großbritannien und Australien, einen stärkeren Marktanteil. Sony hingegen ist in rund 170 Ländern führend und hat eine Verantwortung gegenüber diesen Märkten“, erklärt Layden.

