PS6 Handheld: AMD-Leak bestätigt Zen 6 Low-Power-Kerne

Ein neuer Linux-Kernel-Patch von AMD bestätigt die Entwicklung eines dedizierten Low-Power-CPU-Kerns für die kommende Zen-6-Architektur. Das geht aus einem offiziellen Code-Beitrag des Chipherstellers hervor.

Die Neuerung liefert das erste handfeste Indiz dafür, dass die im Umlauf befindlichen Spezifikationen einer tragbaren PlayStation 6 („Project Canis“) auf realen Hardware-Plänen basieren. Bisher galten die Berichte über eine hybride CPU-Struktur aus hocheffizienten Kernen als reine Spekulation. Nun gibt es die technische Bestätigung für die Existenz dieser Kern-Kategorie.

Der Linux-Patch löst AMDs schwierigstes Problem

In der x86-Topologie des Linux-Kernels wurde von AMD-Ingenieur Vishal Badole eine Erweiterung eingepflegt, die neben den bekannten Performance- und Efficiency-Cores (Zen 6 und Zen 6c) einen dritten Typ definiert: den Low-Power-Kern (LP).

Laut Dokumentation steuert dieser Typ minimale Taktungen für Hintergrundprozesse und Idle-Szenarien an. AMD kopiert damit Intels dreistufigen Ansatz aus der „Lunar Lake“-Generation. Das spart im Akkubetrieb entscheidende Milliwatt.

Für ein Handheld-Design ist diese Entdeckung der entscheidende Puzzlestein. Die geleakten Spezifikationen des PS6-Handhelds sprachen exakt von einer Sechskern-CPU, aufgeteilt in vier dichte Zen-6-Kerne (Zen 6c) und zwei dedizierte Low-Power-Kerne. Dass AMD diesen spezifischen LP-Typ jetzt offiziell im Kernel verankert, validiert das geleakte Layout der Custom-APU. Reine Desktop-Prozessoren benötigen diese extreme Granularität bei der Energieersparnis im Leerlauf schlicht nicht.

Technische Spezifikationen im Vergleich

Die kolportierte Hardware-Ausstattung des PlayStation-6-Handhelds positioniert das Gerät leistungstechnisch weit über aktuellen PC-Handhelds wie dem Asus ROG Ally X oder dem Steam Deck.

Komponente Geleakte Spezifikation (PS6 Handheld) Kontext / Relevanz Zentralprozessor (CPU) AMD Zen 6 (4x Zen 6c + 2x Zen 6 LP) Dreistufiges Hybrid-Layout zur Maximierung der Akkulaufzeit Grafikprozessor (GPU) AMD RDNA 5 (16 Compute Units) Inklusive dedizierter Neural Arrays für KI-Upscaling Arbeitsspeicher (RAM) 24 GB LPDDR5X (192-Bit Bus) Ca. 30 % weniger Bandbreite/Menge als die stationäre PS6 Speicher M.2 NVMe SSD + MicroSD Express Ermöglicht native Installation von Next-Gen-Titeln

Kein zweites Debakel wie beim Xbox Series S Bottleneck

Die größte Sorge von Spieleentwicklern bei hybriden Konsolen-Generationen betrifft traditionell den Arbeitsspeicher. Microsofts Xbox Series S hat mit ihren restriktiven 10 GB RAM gezeigt, wie stark eine abgespeckte Hardware-Variante die Spieleentwicklung über Jahre hinweg bremsen kann. Bei dem PS6 Handheld deutet sich dieses Szenario nicht an.

Mit erwarteten 24 GB LPDDR5X-RAM liegt das Handheld nur knapp unter dem vermuteten Limit der großen Heimkonsole. Entwickler müssen Assets für das mobile Display primär in der Auflösung herunterskalieren, nicht aber die grundlegende Geometrie oder Spiellogik radikal zusammenstreichen. Das Handheld wird kein Klotz am Bein der Next-Gen. Die Architektur nutzt die gleiche Befehlssatz-Basis wie die stationäre PS6, was Portierungen ohne monolithischen Mehraufwand erlaubt.

Der Linux-Kernel-Patch macht aus einem vagen Gerücht ein hochgradig wahrscheinliches Hardware-Projekt. Sony bereitet sich technisch darauf vor, das Next-Gen-Ökosystem zweigleisig aufzustellen, wie zuletzt von Sony selbst angedeutet. Ein natives PS6-Erlebnis im Handheld-Format wird technisch realisierbar, ohne dass die portable Version die stationäre Konsole ausbremst. Der Preis für diese kompromisslose Hardware-Basis wird allerdings hoch ausfallen. Subventionierte Hardware für 399 EUR gehört der Vergangenheit an.