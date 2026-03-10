PS6 Handheld: Insider deutet auf Switch-Format und abnehmbare Controller

Sonys kommender PS6-Handheld mit dem Codenamen „Canis“ markiert laut aktuellen Leaks das Ende kompakter Hosenentaschen-Konsolen. Die Hardware setzt demnach auf eine effiziente AMD-Architektur und einen Formfaktor, der sich deutlich an der Konkurrenz von Nintendo orientiert.

Die Zeiten von ultraportablen Geräten wie der PlayStation Vita oder der PSP sind vorbei. Laut Einschätzungen des Insiders Moore’s Law Is Dead wird Sony dem aktuellen Markttrend zu größeren Handheld-Systemen folgen. Während die PSP noch darauf ausgelegt war, in eine Hosentasche zu passen, wird der PS6-Handheld als Gerät wahrscheinlich für den Rucksack oder Transporttaschen konzipiert.

Abschied vom Hosentaschen-Format

Die Einschätzung basiert auf der Beobachtung, dass Nutzer für mehr Leistung, größere Displays und längere Akkulaufzeiten massivere Gehäuse akzeptieren. Als Referenzgröße für das neue Sony-Gerät werden die Dimensionen der Nintendo Switch genannt, oder wahlweise PlayStation Portal.

Im aktuellen Podcast wird das Design-Konzept als funktionaler Standard bewertet. Der Leak deutet auf ein Display in der Größenordnung von 8 Zoll hin. Besonders interessant ist die Spekulation über abnehmbare Controller. Sony könnte hier ein Konzept verfolgen, das dem der Nintendo Switch oder dem Lenovo Legion Go ähnelt. Die Vorteile liegen auf der Hand: eine einfachere Reparatur bei Stick-Drift, die Möglichkeit, Controller separat zu nutzen, und eine verbesserte Ergonomie durch Griffe, die optisch an eine „Mini-Version“ des DualSense-Controllers erinnern könnten.

Die Technik: 15-Watt-TDP und Zen-6-Kerne

Unter der Haube soll eine speziell optimierte AMD-Architektur arbeiten. Interne Dokumente weisen angeblich auf einen Chip mit insgesamt sechs CPU-Kernen hin:

2 Zen-6 Low-Power Kerne

4 Zen-6 C-Kerne

Das Ziel ist eine Bilanz aus Effizienz und Performance. Die Leistungsaufnahme (TDP) wird mit 15 Watt angegeben. Zum Vergleich: Die Nintendo Switch 2 verbraucht im Dock-Modus zwischen 17 und 20 Watt. Damit würde sich der PS6-Handheld in einer ähnlichen Energieklasse bewegen, dabei jedoch moderne PS6-Features und die gleiche Softwarebasis wie die stationäre Konsole unterstützen. Das Gerät wird funktional als „mobile PS6“ positioniert.

Die spekulierten Daten skizzieren einen modernen Handheld, der die Brücke zur nächsten Konsolengeneration schlägt. Mit 15 Watt TDP und Zen-6-Architektur liegt der Fokus auf Effizienz statt auf roher Gewalt. Der Verzicht auf ein kompaktes Design zugunsten eines 8-Zoll-Screens wäre demnach die logische Konsequenz aus dem Erfolg von Steam Deck und Switch.