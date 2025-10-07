PS6 Handheld: Kann Sony mit optimierter Technik die Strix-Halo-Geräte schlagen?

Digital Foundry hat in seinem neuesten Podcast das spekulative PS6 Handheld von Sony unter die Lupe genommen, ein Gerät, das bislang nur aus Gerüchten besteht, aber offenbar schon als Benchmark in Entwicklerkreisen diskutiert wird. Der spannende Punkt darin ist, kann eine maßgeschneiderte Sony-Hardware tatsächlich mit den neuen Strix-Halo-Handhelds mithalten, die aktuell das obere Ende der PC-Mobilklasse markieren?

Die Frage kam von einem Teilnehmen, der wissen wollte, ob Sony durch die enge Verzahnung von Hardware und Software mehr herausholen kann als Geräte wie das GPD Win 5, die auf AMDs Strix-Halo-Chips setzen. Digital Foundry war sich einig: Möglich ja, aber nicht garantiert.

Optimierung schlägt rohe Power, zumindest manchmal

Oliver von Digital Foundry betonte, dass ein klar abgestimmtes System wie ein PS6 Handheld Vorteile hätte, die PC-Handhelds naturgemäß nicht bieten können. Während Strix-Halo-Geräte herkömmliche PC-Ports über DirectX oder Proton ausführen, könnte Sony mit einem auf Konsolen-APIs abgestimmten System samt PSSR-Upscaling-Technologie deutlich effizienter arbeiten.

Das Ergebnis wäre zwar nicht mehr reine Rechenleistung, dafür aber konstantere Performance und visuell stabilere Ergebnisse., ähnlich wie bei der Nintendo Switch 2, deren optimierte Ports bereits positiv überraschen.

Realistisch gesehen würde ein PS6 Handheld laut Digital Foundry aber eher in der Leistungsklasse eines 25- bis 30-Watt-Strix-Halo liegen. Das klingt nach Mittelklasse, wäre für ein Gerät mit längerer Akkulaufzeit und weniger Abwärme jedoch ein kluger Kompromiss.

Architektur, Kühlung und ein bisschen Wunschdenken

Technisch könnte Sony auf eine RDNA-5-GPU im 3-nm-Verfahren setzen, kombiniert mit sechs Zen-6-Kernen – vier starke, zwei sparsame. Das klingt fortschrittlich, ist aber bisher reine Spekulation. AMDs Strix-Halo dagegen bringt acht Zen-5-Kerne und breitere Speicheranbindungen mit, mehr Leistung, aber auch mehr Energiebedarf.

Digital Foundry blieb daher vorsichtig. Ohne konkrete Taktraten, Speicherbandbreiten und Kühlkonzepte ist jeder Vergleich reine Theorie. Interessant wird vor allem, ob Sony native PS5-Spiele unterstützen will oder das Gerät wieder nur als Streaming-Plattform dient. John von DF brachte es auf den Punkt: „Damit das wirklich durchstartet, muss es PS5-Games nativ abspielen können.“

Aktuell bleibt der PS6 Handheld reine Spekulation, aber eine spannende. Sollte Sony wirklich an einem mobilen System arbeiten, das auf Low-Level-Optimierung statt reiner Hardware-Power setzt, könnte das Konzept aufgehen.

Denn in einem Punkt hatte Digital Foundry recht: Technische Eleganz schlägt manchmal rohe Gewalt. Aber solange Sony schweigt, bleibt alles Wunschdenken, mit einem Hauch Hoffnung für alle, die ihre PS5 endlich unterwegs nutzen wollen. Mit offiziellen Infos zur PS6 und einem möglichen Handheld wird ab 2027 gerechnet.