PS6 Handheld – Leak enthüllt Specs, Preis und Release-Gerüchte zu Sonys Killer-Konsole

Sony scheint für die nächste Konsolengeneration wieder auf Mobilität zu setzen. Laut einem ausführlichen Leak von Moore’s Law Is Dead entsteht derzeit ein PS6 Handheld, der sich technisch wie konzeptionell klar von bisherigen PlayStation-Experimenten absetzen soll.
Was bisher bekannt ist
Das Herzstück des Geräts soll ein SoC mit dem Codenamen Canis bilden – gefertigt im 3-nm-Verfahren bei TSMC. Vorgesehen sind vier Zen-6C-Kerne für Spiele sowie zwei sparsame Zen-6-Kerne für das Betriebssystem. Klingt nach Overkill für ein Handheld, ist aber clever: Die Trennung der Hintergrundprozesse soll bis zu 20 % mehr Leistung für Spiele freimachen.
Bei der Grafik setzt Sony angeblich auf eine integrierte RDNA-5 GPU mit 16 Compute Units. Im Handheld-Modus sind Taktraten um 1,2 GHz geplant, im spekulierten Docked-Modus bis zu 1,65 GHz. Damit liegt das Konzept deutlich näher an der Nintendo Switch und Switch 2 als an den „tragbaren Gaming-PCs“ der letzten Jahre, die meist an Hitze und Stromverbrauch scheitern.
Der Speicher ist noch nicht final, doch die geleakten Dokumente sprechen von einem 192-Bit-LPDDR5X-Interface – schnell und breit genug, um zwischen 24 und 36 GB RAM zu ermöglichen. Gerade mit Blick auf Raytracing und KI-Features dürfte Sony eher am oberen Ende ansetzen.
Was können Fans vom PS6 Handheld erwarten?
Konkret bedeutet das, dass der PS6 Handheld CPU-seitig spürbar über der PS5 liegt, obwohl weniger Kerne aktiv sind. Bei der GPU-Leistung soll das Gerät im Rasterizing zwar nur auf 55–75 % einer PS5 kommen, dafür aber deutlich mehr Raytracing-Power liefern, teilweise sogar in der Nähe einer PS5 Pro. Mit FSR4-Upscaling könnte das Endergebnis für Spieler also ähnlich aussehen wie auf einer stationären PS5, nur mit stabileren Framerates und besserem Raytracing.
Preislich wird ein Rahmen von 399 bis 499 US-Dollar genannt. Für eine stationäre Variante ohne Bildschirm und Akku könnte Sony sogar 299 US-Dollar anpeilen, ein Signal an alle PS4-Spieler, endlich aufzurüsten. Geplanter Produktionsstart: Mitte 2027, Launch mutmaßlich im Herbst desselben Jahres.
Sollte sich der Leak bewahrheiten, würde Sony den Handheld-Markt nicht einfach nebenbei bedienen, sondern mit einer vollwertigen Next-Gen-Plattform attackieren. Nintendo bekäme nach Jahren ernsthafte Konkurrenz, während PC-Handhelds von Asus & Co. wohl noch stärker unter Druck geraten würden.
Sony bleibt damit seiner Tradition treu: Nicht jede Generation setzt auf denselben „Wow-Effekt“. Diesmal sollen weniger rohe Raster-Power, sondern Raytracing, KI und Mobilität das Gefühl von „Next-Gen“ ausmachen. Oder wie man in der Branche sagt: „Lass Cerny kochen.“
Ich bin auf die abwärtskompatibilität gespannt so wie locker flockig das beschrieben wird,wird es wahrscheinlich nicht ablaufen nur weil es jetzt ein eco modus gibt heisst nicht das die Entwickler schaffen oder es überhaupt machen werden das ihre engine von 200watt auf 15watt lauffähig sein wird. Bei pc handheld sieht die sache anderes aus dort ist so entweder läuft das spiel auf der Hardware oder nicht bzw. Man muß upgrade aber dann kann man das spiel spielen. Das wird hier nicht passieren wenn der Entwickler pleite ist oder keine finanziellen spielraum hat für die handheld optimieren wird das spiel dann nicht laufen. Auch so wird es interessant sein bei ps exklusiv spielen die cross gen waren. Würde dann theoretisch gow ragnarok ps4 version besser laufen auf den handheld als die native ps5 version? Bzw. Längere Laufzeit bei niedrigen Verbrauch. Und natürlich darf der pc handheld vergleich nicht fehlen,wäre echt peinlich wenn es auf den pc handhelds besser die spiele laufen als auf der ps Handheld. Ich bin gespannt ob sony nicht einfach ein Trend hinterlaufen will wie bei vr oder ob es wirklich ein Konzept dahinter steckt. Und dann der elefant in Raum wenn ps6 spiele nativ drauf laufen sollen dann wird es die main konsole und die ps6 die pro sein,weil es einfacher ist die spiele hoch zu skalieren als runter. Außerdem finde ich die Anmerkungen lustig das die pc handheld an der kühlung und darum Verbrauch scheitern würden,ja warum den nur? Weil es in jahr 2027 andere Nanometer fertigung geben wird,es wird dann keine Kunst sein, ein handheld zu bauen was stärker und effizienter ist als jetzige Hardware. Soll sony jetzt ein handheld bauen dann wird es auch ein Backstein sein oder kaum leistung haben auf ps5 Niveau.
Ah ja lassen wir Cerny kochen und hoffen das es kein Gulasch draus wird