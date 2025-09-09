PS6 Handheld – Leak enthüllt Specs, Preis und Release-Gerüchte zu Sonys Killer-Konsole

Sony scheint für die nächste Konsolengeneration wieder auf Mobilität zu setzen. Laut einem ausführlichen Leak von Moore’s Law Is Dead entsteht derzeit ein PS6 Handheld, der sich technisch wie konzeptionell klar von bisherigen PlayStation-Experimenten absetzen soll.

Was bisher bekannt ist

Das Herzstück des Geräts soll ein SoC mit dem Codenamen Canis bilden – gefertigt im 3-nm-Verfahren bei TSMC. Vorgesehen sind vier Zen-6C-Kerne für Spiele sowie zwei sparsame Zen-6-Kerne für das Betriebssystem. Klingt nach Overkill für ein Handheld, ist aber clever: Die Trennung der Hintergrundprozesse soll bis zu 20 % mehr Leistung für Spiele freimachen.

Bei der Grafik setzt Sony angeblich auf eine integrierte RDNA-5 GPU mit 16 Compute Units. Im Handheld-Modus sind Taktraten um 1,2 GHz geplant, im spekulierten Docked-Modus bis zu 1,65 GHz. Damit liegt das Konzept deutlich näher an der Nintendo Switch und Switch 2 als an den „tragbaren Gaming-PCs“ der letzten Jahre, die meist an Hitze und Stromverbrauch scheitern.

Der Speicher ist noch nicht final, doch die geleakten Dokumente sprechen von einem 192-Bit-LPDDR5X-Interface – schnell und breit genug, um zwischen 24 und 36 GB RAM zu ermöglichen. Gerade mit Blick auf Raytracing und KI-Features dürfte Sony eher am oberen Ende ansetzen.

Was können Fans vom PS6 Handheld erwarten?

Konkret bedeutet das, dass der PS6 Handheld CPU-seitig spürbar über der PS5 liegt, obwohl weniger Kerne aktiv sind. Bei der GPU-Leistung soll das Gerät im Rasterizing zwar nur auf 55–75 % einer PS5 kommen, dafür aber deutlich mehr Raytracing-Power liefern, teilweise sogar in der Nähe einer PS5 Pro. Mit FSR4-Upscaling könnte das Endergebnis für Spieler also ähnlich aussehen wie auf einer stationären PS5, nur mit stabileren Framerates und besserem Raytracing.

Preislich wird ein Rahmen von 399 bis 499 US-Dollar genannt. Für eine stationäre Variante ohne Bildschirm und Akku könnte Sony sogar 299 US-Dollar anpeilen, ein Signal an alle PS4-Spieler, endlich aufzurüsten. Geplanter Produktionsstart: Mitte 2027, Launch mutmaßlich im Herbst desselben Jahres.

Sollte sich der Leak bewahrheiten, würde Sony den Handheld-Markt nicht einfach nebenbei bedienen, sondern mit einer vollwertigen Next-Gen-Plattform attackieren. Nintendo bekäme nach Jahren ernsthafte Konkurrenz, während PC-Handhelds von Asus & Co. wohl noch stärker unter Druck geraten würden.

Sony bleibt damit seiner Tradition treu: Nicht jede Generation setzt auf denselben „Wow-Effekt“. Diesmal sollen weniger rohe Raster-Power, sondern Raytracing, KI und Mobilität das Gefühl von „Next-Gen“ ausmachen. Oder wie man in der Branche sagt: „Lass Cerny kochen.“