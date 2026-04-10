PS6 & Handheld-Leak: Insider-Kalkulation sieht 1.000-Euro-Konsole am Horizont

Massive Leaks zu Sonys Hardware-Plänen offenbaren eine kostspielige Doppelstrategie. Die PS6 könnte die Preisgrenze von 900 EUR anvisieren, während ein dedizierter PS6-Handheld die Lücke zum mobilen Gaming schließen soll.

Die Ära der 500-Euro-Konsolen neigt sich dem Ende zu. Trotz jüngster Hoffnungen auf eine günstige PS6 zeigen aktuelle Daten aus der Zuliefererkette und Schätzungen von Insidern, dass Sony für die nächste Generation massiv in Hardware investiert, was die Kosten für Endverbraucher in schwindelerregende Höhen treiben könnte. Besonders die explodierenden Preise für Arbeitsspeicher (RAM) und Zölle belasten die Kalkulation.

PS6 und Handheld: Sonys Antwort auf PC-Handhelds und High-End-Gaming

Im Zentrum der Leaks stehen zwei neue APU-Designs von AMD: Orion für die stationäre PS6 und Canis für einen vollwertigen Handheld. Anders als PlayStation Portal soll „Canis“ Spiele nativ berechnen und als Brücke zwischen PS4-, PS5- und künftigen PS6-Titeln dienen.

PS6 „Orion“: Ziel ist ein Performance-Sprung beim Raytracing um den Faktor 10 im Vergleich zur PS5. Mit 30 GB GDDR7-RAM und einer Chiplet-Architektur visiert Sony das absolute High-End-Segment an.

Ziel ist ein Performance-Sprung beim Raytracing um den Faktor 10 im Vergleich zur PS5. Mit 30 GB GDDR7-RAM und einer Chiplet-Architektur visiert Sony das absolute High-End-Segment an. PS6 Handheld „Canis“: Ein portables Kraftpaket mit 24 GB RAM und einer 3nm-APU, das im Docking-Modus etwa 50 bis 75 % der Rasterisierungsleistung einer PS5 erreichen soll.

Die vorliegende Kostenaufstellung von Moore’s Law is Dead und Zuby_Tech verdeutlicht das Problem. Allein der Arbeitsspeicher für die PS6 „Orion“ wird aktuell mit rund 300 US-Dollar veranschlagt – das ist mehr als die Hälfte des gesamten Verkaufspreises einer heutigen PS5. Hinzu kommen Unsicherheiten durch mögliche Importzölle (30 % Tariff Protection), die den Preis einer PS6 theoretisch auf bis zu 949 US-Dollar hieven könnten.

Insider-Kalkulation der PS6-Generation

Strategischer Schwenk weg vom Massenmarkt?

Historisch gesehen hat Sony Hardware oft subventioniert, um über Software-Verkäufe Gewinne zu erzielen. Doch die Marge bei der PS5 war bereits dünn, und die 2026 erwarteten Preissteigerungen bei DRAM und NAND-Speicher (bis zu 70 %) lassen kaum Spielraum für Kampfpreise.

Sony scheint sich darauf vorzubereiten, die PlayStation-Marke zweizuteilen: ein Premium-Erlebnis im Wohnzimmer für Enthusiasten, die bereit sind, 800 EUR oder mehr zu zahlen, und ein „Canis“-Ökosystem, das den Handheld-Markt (Steam Deck, ROG Ally) angreift.

Sollte Microsoft zeitgleich mit ihrem Xbox Project Helix für über 1.000 US-Dollar in den Ring steigen, würde Sony paradoxerweise profitieren. Die PS6 würde im direkten Vergleich plötzlich wie das preiswertere Angebot wirken. Ein solcher Ankerpreis-Effekt könnte die Akzeptanz für 800- bis 900-Euro-Konsolen im Massenmarkt endgültig zementieren.

Wichtig ist hierbei die Einordnung: Diese Kalkulationen basieren auf heutigen Komponentenpreisen. Wie die Marktsituation, die Verfügbarkeit von Halbleitern und die globalen Lieferketten in einem Jahr oder zum tatsächlichen Release aussehen, kann derzeit niemand seriös vorhersagen. Die Hardware-Industrie ist volatil; ein massiver Preisverfall bei Speicherbausteinen könnte die Rechnung ebenso schnell wieder zugunsten der Konsumenten verschieben wie eine erneute Knappheit sie weiter in die Höhe treiben könnte.

Wenn diese Zahlen stimmen, wird Gaming auf der PS6 zum Luxusgut. Spieler müssen sich auf eine Hardware-Generation einstellen, bei der die Basiskonsole preislich dort ansetzt, wo früher Sondereditionen aufhörten. Der Lichtblick: Der „Canis“-Handheld könnte für ca. 500 bis 600 Euro die Einstiegsdroge in die Next-Gen werden – mit der Kompromissbereitschaft bei der Auflösung.