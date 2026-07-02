PS6: Handheld-Modell als Grund für das Disc-Ende?

Ein geplanter PS6-Handheld soll der primäre Grund sein, warum Sony bei der nächsten Konsolengeneration vollständig auf integrierte Disc-Laufwerke verzichtet. Diese Strategie soll eine identische Softwarebasis für die stationäre Konsole und das mobile Gerät garantieren, um Plattform-Fragmentierung zu verhindern.

Ein Handheld mit physischem Laufwerk ist technisch und wirtschaftlich unmöglich, meint der Branchenkenner Moore’s Law is Dead . Würde Sony der stationären PS6 weiterhin ein integriertes Laufwerk spendieren, stünden Käufer vor einer gespaltenen Bibliothek. Spiele auf Discs liefen nicht auf dem Handheld.

Die modulare Hintertür für PS4- und PS5-Bibliotheken

Um diesen Nachteil gar nicht erst entstehen zu lassen, vereinheitlicht Sony die Softwarebasis auf rein digitale Distribution. Der Handheld mutiert dadurch von der Zweitkonsole zur vollwertigen, mobilen Alternative. Käufer wählen künftig nur noch zwischen maximaler Performance am TV oder Portabilität.

Die Abwärtskompatibilität zu physischen Medien stirbt dadurch nicht zwingend, sie wird nur teurer. Sony könnte eine externe Peripherielösung über USB-C planen. Damit ließe sich das bereits existierende, modulare PS5-Laufwerk an der PS6 betreiben. Für den Plattformhalter hat das immense Vorteile. Die Produktion der Basiskonsole wird günstiger, der Formfaktor schrumpft, Lieferketten werden optimiert. Wer seine alten PS4- und PS5-Discs weiternutzen will, zahlt die Hardware-Zusatzkosten für das externe Laufwerk selbst. Physischer Support wird vom Standard zum optionalen Nischenprodukt.

Kurzfristige Entscheidung überrascht Entwicklerstudios

Partnerstudios und Second-Party-Entwickler wurden von dieser strategischen Kehrtwende offenbar komplett kalt erwischt. Berichte aus Entwicklerkreisen zeigen, dass keine Vorabinformationen flossen. Die Studios erfuhren zeitgleich mit der Öffentlichkeit von den Plänen.

Das deutet auf eine extrem kurzfristige Entscheidung der Sony-Chefetage hin. Grund dafür sind die explodierenden Fertigungskosten aktueller Halbleiter. Sony muss die Marge der PS6 über den hauseigenen PlayStation Store absichern. Ohne den Zwischenhandel und gebrauchte Discs kontrolliert Sony den Software-Markt absolut.

Unmut in der Branche und Sonys Aussitz-Taktik

Innerhalb der Entwicklerstudios regiert die Enttäuschung über das erzwungene Digital-Zeitalter. Vor allem kleinere Teams nutzen physische Versionen als Marketingwerkzeug und Sammlerobjekt. Reine Downloadcodes in Plastikhüllen gelten in der Branche als minderwertig.

Sony ignoriert diesen Protest im Netz derzeit konsequent. Die PR-Abteilung setzt auf Zeit. Unpopuläre Entscheidungen werden bewusst Jahre vor dem eigentlichen PS6-Launch platziert. Bis die Konsole im Laden steht, hat sich der kollektive Ärger der Community erfahrungsgemäß gelegt. Das ist simpel, aber effektiv.

Für Spieler bedeutet diese Entwicklung das endgültige Ende des klassischen Konsolenmarktes. Der Kontrollverlust über die eigene Spielesammlung ist damit besiegelt, da Preise im PSN-Store mangels Konkurrenz stabil hoch bleiben. Der Markt wird trotzdem Wege finden, um euch physische Versionen in Form von Collector’s Editions anzubieten, dann halt mit Code-in-the-Box.

Wer eine physische Bibliothek besitzt, muss sich auf zusätzliche Hardware-Investitionen für externe Laufwerke einstellen. Der Komfort eines nahtlosen Wechsels zwischen PS6-Heimkonsole und PS6-Handheld wird durch den Verlust des Gebrauchtmarktes teuer erkauft.