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PS6-Handheld: Premium-Strategie statt Preiskampf gegen Nintendo

Sony PS6 Handheld: Neue Einschätzungen zu Preis, Technik & Dock. Warum Sony keinen Preiskampf mit der Nintendo Switch 2 will und auf 30% Mehrleistung im Dock setzt.

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Hardware
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Mark Tomson
4 Kommentare

Sony könnte beim kommenden PS6-Handheld auf einen Preiskampf mit der Nintendo Switch 2 verzichten und das Gerät stattdessen als hochpreisiges Premium-Produkt platzieren. Laut Einschätzungen aus dem Branchen-Podcast „Broken Silicon“ wird das Gerät mindestens 499 US-Dollar kosten, um sich technisch und qualitativ deutlich von der Konkurrenz abzuheben.

Die Strategie hinter dem Codenamen „Canis“ ist klar: Sony will keine zweite PlayStation Portal, sondern ein natives Kraftpaket, das die Brücke zur PS6 schlägt. Während Nintendo mit der Nintendo Switch 2 den Massenmarkt bedient, zielt Sony auf Enthusiasten, die bereit sind, für Mehrleistung und ein wertigeres Gehäuse tiefer in die Tasche zu greifen. Ein Preis von 449 US-Dollar gilt als unwahrscheinlich – die 500-Dollar-Marke ist das psychologische und kalkulatorische Ziel.

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Das Dock: Simpler Anschluss für 30 % Mehrleistung

Im Gegensatz zu komplexen eGPU-Lösungen wird das Dock des PS6-Handhelds technisch simpel bleiben. Es dient primär der Stromversorgung und als Schnittstelle zum TV. Die Kosten für Sony bleiben gering – Schätzungen sprechen von Materialkosten im einstelligen Dollarbereich für das Plastikgehäuse, da ein Ladegerät ohnehin beigelegt werden muss.

Der eigentliche Clou ist die thermische Steuerung:

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  • Handheld-Modus: Die Taktraten sind zugunsten der Akkulaufzeit begrenzt.
  • Stationärer Modus: Sobald das Gerät am Strom hängt, kann der Lüfter höher drehen. Dies ermöglicht eine Leistungssteigerung von etwa 30 %.
  • Upscaling: Diese zusätzliche Power reicht aus, um mittels FSR (FidelityFX Super Resolution) oder Sonys eigenem PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) auf 4K-Displays ein sauberes Bild zu liefern.

Um das Marketing nicht zu überladen, wird Sony zum Verkaufsstart nach Einschärtzung auf eine Varianten-Vielfalt verzichten. Es wird keine Auswahl zwischen verschiedenen Speichergrößen oder Display-Typen geben. Erst Jahre nach dem Release ist laut Einschätzung eine „Spar-Version“ denkbar, bei der Sony beispielsweise auf das teure OLED-Panel verzichtet oder den internen Speicher reduziert. Zum Start soll der Handheld als klares Statement für sich alleinstehen.

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Die Hardware-Brücke zur PS6

Technisch ist der PS6-Handheld laut Leaks eng mit der kommenden PS6-Architektur verzahnt. Er soll nicht nur PS4- und PS5-Titel nativ abspielen, sondern fungiert als Teil des PS6-Ökosystems. Mit einer GPU auf RDNA-5-Basis und Zen-6c-Kernen ist das Gerät weit potenter als eine Switch 2, was den Preisaufschlag rechtfertigt. Sony wiederholt hier nicht den Fehler der PS Vita, sondern setzt auf volle Integration.

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Qualität hat ihren Preis – und Sony lässt sich diesen beim PS6-Handheld teuer bezahlen. Wer High-End-Performance im Taschenformat will, muss vermutlich tief in die Tasche greifen.

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SOURCES:Broken Silicon Podcast
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pray
22. April 2026 11:29

Hat in der Vergangenheit ja bereits schon so gut geklappt ~___~

3
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Crydog
22. April 2026 13:52
Reply to  pray

Laut ps fanboys soll das klappen in Vergleich zu Serie s und x

0
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Barboza
22. April 2026 14:46
Reply to  Crydog

Laut Realität ist es auch so deswegen hat die Playstation auch den Umsatz von Nintendo+xbox+Activision/Blizzard+Bethesda zusammen.

0
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Crydog
22. April 2026 16:35
Reply to  Barboza

Was hat der leistung Unterschied zwischen eine ps6 heimkonsole und ps6 handheld (selbe situation wie bei serie s und x) mit den verkaufzahlen zu tun?

0
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