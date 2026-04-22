PS6-Handheld: Premium-Strategie statt Preiskampf gegen Nintendo

Sony könnte beim kommenden PS6-Handheld auf einen Preiskampf mit der Nintendo Switch 2 verzichten und das Gerät stattdessen als hochpreisiges Premium-Produkt platzieren. Laut Einschätzungen aus dem Branchen-Podcast „Broken Silicon“ wird das Gerät mindestens 499 US-Dollar kosten, um sich technisch und qualitativ deutlich von der Konkurrenz abzuheben.

Die Strategie hinter dem Codenamen „Canis“ ist klar: Sony will keine zweite PlayStation Portal, sondern ein natives Kraftpaket, das die Brücke zur PS6 schlägt. Während Nintendo mit der Nintendo Switch 2 den Massenmarkt bedient, zielt Sony auf Enthusiasten, die bereit sind, für Mehrleistung und ein wertigeres Gehäuse tiefer in die Tasche zu greifen. Ein Preis von 449 US-Dollar gilt als unwahrscheinlich – die 500-Dollar-Marke ist das psychologische und kalkulatorische Ziel.

Das Dock: Simpler Anschluss für 30 % Mehrleistung

Im Gegensatz zu komplexen eGPU-Lösungen wird das Dock des PS6-Handhelds technisch simpel bleiben. Es dient primär der Stromversorgung und als Schnittstelle zum TV. Die Kosten für Sony bleiben gering – Schätzungen sprechen von Materialkosten im einstelligen Dollarbereich für das Plastikgehäuse, da ein Ladegerät ohnehin beigelegt werden muss.

Der eigentliche Clou ist die thermische Steuerung:

Handheld-Modus: Die Taktraten sind zugunsten der Akkulaufzeit begrenzt.

Die Taktraten sind zugunsten der Akkulaufzeit begrenzt. Stationärer Modus: Sobald das Gerät am Strom hängt, kann der Lüfter höher drehen. Dies ermöglicht eine Leistungssteigerung von etwa 30 %.

Sobald das Gerät am Strom hängt, kann der Lüfter höher drehen. Dies ermöglicht eine Leistungssteigerung von etwa 30 %. Upscaling: Diese zusätzliche Power reicht aus, um mittels FSR (FidelityFX Super Resolution) oder Sonys eigenem PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) auf 4K-Displays ein sauberes Bild zu liefern.

Um das Marketing nicht zu überladen, wird Sony zum Verkaufsstart nach Einschärtzung auf eine Varianten-Vielfalt verzichten. Es wird keine Auswahl zwischen verschiedenen Speichergrößen oder Display-Typen geben. Erst Jahre nach dem Release ist laut Einschätzung eine „Spar-Version“ denkbar, bei der Sony beispielsweise auf das teure OLED-Panel verzichtet oder den internen Speicher reduziert. Zum Start soll der Handheld als klares Statement für sich alleinstehen.

Die Hardware-Brücke zur PS6

Technisch ist der PS6-Handheld laut Leaks eng mit der kommenden PS6-Architektur verzahnt. Er soll nicht nur PS4- und PS5-Titel nativ abspielen, sondern fungiert als Teil des PS6-Ökosystems. Mit einer GPU auf RDNA-5-Basis und Zen-6c-Kernen ist das Gerät weit potenter als eine Switch 2, was den Preisaufschlag rechtfertigt. Sony wiederholt hier nicht den Fehler der PS Vita, sondern setzt auf volle Integration.

Qualität hat ihren Preis – und Sony lässt sich diesen beim PS6-Handheld teuer bezahlen. Wer High-End-Performance im Taschenformat will, muss vermutlich tief in die Tasche greifen.