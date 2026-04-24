PS6 Handheld: Sony informiert offenbar interne Studios, erste Leaks erwartet

Aktuelle Berichte deuten darauf hin, dass Sony die PlayStation Studios jüngst über einen kommenden Handheld im Ökosystem der PS6 informiert hat. Die Information sickerte durch einen mutmaßlich versehentlich gestarteten Livestream durch.

Die Information stammt vom YouTuber und Branchen-Insider Spawn Wave während einer Episode des „ClickR3“-Podcasts. In einem Moment, in dem er sich offenbar nicht bewusst war, dass die Übertragung bereits live geschaltet war, gab er an, dass die PlayStation Studios heute über die Pläne für einen PS6 Handheld informiert wurden.

Spawn Wave deutete zudem an, dass eine detaillierte Berichterstattung durch Insider Gaming nicht lange auf sich warten lassen wird. Auffällig ist, dass das entsprechende Video kurz nach der Ausstrahlung offline genommen wurde, was die Brisanz der Aussage unterstreicht.

Strategiewechsel oder Evolution?

Dieser Bericht reiht sich in eine ganze Kette von Gerüchten ein, die Sony eine Abkehr von der reinen Streaming-Lösung wie der PlayStation Portal und eine Rückkehr zu nativer Hardware unterstellen. Während die PlayStation Vita aufgrund mangelnden Software-Supports scheiterte, hat der Erfolg des Steam Deck und der Nintendo Switch den Markt für leistungsstarke Mobil-Hardware rehabilitiert.

Ein Handheld-Begleiter zur PS6 würde technisch vor massiven Herausforderungen stehen. Um eine Kompatibilität zur stationären Konsole zu gewährleisten, müsste Sony entweder auf eine Cloud-Hybrid-Lösung setzen oder – was für Spieler deutlich attraktiver wäre – auf eine skalierbare Architektur, die PS6-Titel mit reduzierten Details nativ darstellt.

Dennoch ist Geduld angesagt. Da die PlayStation 6 nicht vor 2027 oder 2028 erwartet wird, befindet sich auch ein etwaiges Handheld-Pendant in einem frühen Stadium.

Native Hardware: Im Gegensatz zum Portal könnte dieses Gerät Spiele lokal berechnen.

Im Gegensatz zum Portal könnte dieses Gerät Spiele lokal berechnen. Ökosystem-Bindung: Ein PS6-Handheld würde die Bibliothek der PS5 und PS6 mobil verfügbar machen.

Ein PS6-Handheld würde die Bibliothek der PS5 und PS6 mobil verfügbar machen. Skepsis bleibt geboten: Bisher handelt es sich um ein unbestätigtes Gerücht ohne offizielle Bestätigung oder geleakte Spezifikationen.

Bisher handelt es sich um ein unbestätigtes Gerücht ohne offizielle Bestätigung oder geleakte Spezifikationen.

Sollten sich die Informationen bewahrheiten, korrigiert Sony den strategischen Fehler der Vita-Ära. Ein nativer Handheld zur PS6 ist technisch plausibel, sofern die Hardware-Effizienz von AMDs kommenden APU-Generationen die nötige Leistung pro Watt liefert. Dennoch bleibt die Meldung mit Vorsicht zu genießen: Ein „Briefing“ bedeutet noch kein fertiges Produkt, sondern lediglich eine Richtungsweisung für die Entwickler.