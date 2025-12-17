PS6-Handheld: Sony macht Druck – und verrät dabei mehr als gewollt

Sony macht Druck, und zwar spürbar. Laut Insidern berichten Entwickler seit Wochen davon, dass der Konzern zunehmend ungehalten reagiert, wenn Spiele den sogenannten Low-Power- oder Powersaver-Modus der PS5 nur halbherzig unterstützen. Das allein wäre noch kein großes Thema. Interessant wird es erst, wenn man fragt: Warum jetzt?

Die kurze Antwort: Weil Sony engagiert an einem PS6 Handheld arbeitet, und zwar ernsthafter denn je. Der Low-Power-Modus wirkt immer weniger als ein optionales Feature und immer mehr wie eine technische Vorbereitung auf neue Hardware.

PS6 Handheld: Low Power ist kein 30-FPS-Trick

Hier geht es nicht um ein simples „30 FPS statt 60“. Genau das stört Sony laut dem Insidern Moore’s Law Is Dead sogar. Entwickler senken oft einfach die Framerate – fertig. Doch intern scheint klar zu sein, dass der Low Power die Spiele auf Hardware mit niedrigerer Auflösung, weniger CPU-Kernen und geringeren Taktraten lauffähig machen soll.

Passend dazu wurden alle bisherigen PS5-SDKs – bis zurück zur Version 1.0 – nachträglich für den Powersaver-Modus gepatcht. Das hat Sony nicht einmal für die PS5 Pro getan. Das ist ein massiver Aufwand. Und ein klarer Hinweis auf die Abwärtskompatibilität zukünftiger, schwächerer Hardware, die höhere Priorität als PS5 Pro-Optimierungen haben soll.

Acht Threads als neue Untergrenze?

Noch deutlicher wird es bei internen Entwickler-Dokumenten. Dort heißt es sinngemäß, Spiele sollten künftig auch mit nur acht CPU-Threads lauffähig sein. Für eine Plattform, die aktuell 16 Threads bietet, ist das eine ungewöhnliche Ansage, es sei denn, man plant Geräte mit variabler CPU-Konfiguration.

Sony warnt Entwickler ausdrücklich davor, feste Thread-Annahmen zu treffen. Neue CPU-Architekturen seien geplant. Das ist kein Gerücht, sondern eine klare technische Leitplanke.

Fakten vs. Spekulation: Was wir wirklich wissen

Fakt ist:

Sony zwingt Low-Power-Support aktiv durch

SDKs wurden rückwirkend angepasst

Entwickler sollen für weniger Threads optimieren

Spekulation bleibt:

Name, Leistung und Release-Zeitraum des PS6 Handheld

Speicherlösung (SSD, SD Express, verlötet oder modular)

Alles andere wäre Kaffeesatzleserei.

Sony baut kein Feature – Sony baut Zukunft

Für den Insider ist das kein loses Indiz mehr, sondern ein Muster. Sony bereitet sein Ökosystem auf ein PS6-Handheld vor, lange bevor es offiziell existiert. Das ist klug, aber unbequem, vor allem für Entwickler.

Wenn Sony schon jetzt so konsequent Druck macht, dann nicht aus Spaß. Sondern weil dieses Gerät kommen wird. Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wann.