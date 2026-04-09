PS6 Handheld: Sony priorisiert Mobile-Support vor PS5 Pro

Sony hat den neuen Low-Power-Mode der PS5 und PS5 Pro bis zur allerersten Version des Software Development Kits (SDK 1.0) zurückportiert. Dieser massive technische Aufwand ermöglicht es Entwicklern, die Energiespar-Funktion ohne ein Upgrade auf moderne SDK-Versionen in ihre Spiele zu integrieren – eine Priorisierung, die Sony selbst der PS5 Pro verweigert hat.

Der Insider Moore’s Law is Dead belegt diesen Schritt im aktuellen Broken Silicon-Podcast durch eine offenbar vorliegende SDK-Dokumentation und liefert damit das nächste Puzzleteil für einen kommenden PS6-Handheld.

Strategische Relevanz vor High-End-Optimierung

In der Softwareentwicklung gilt das sogenannte Backporting von Features in veraltete SDK-Versionen als extrem mühsam und kostenintensiv. Sony hat diesen Weg für den Low-Power-Mode gewählt, während die Unterstützung für die PS5 Pro erst ab der SDK-Version 9.0 greift.

Das bedeutet im Klartext:

PS5 Pro: Entwickler müssen ihre Code-Basis auf ein aktuelles SDK heben, was oft eine komplexe Qualitätssicherung (Q&A) erfordert und die Kompatibilität brechen kann.

Entwickler müssen ihre Code-Basis auf ein aktuelles SDK heben, was oft eine komplexe Qualitätssicherung (Q&A) erfordert und die Kompatibilität brechen kann. Power-Saver-Modus: Ein einfacher „Schalter“ in der bestehenden, alten Code-Umgebung reicht aus.

Sony senkt somit die Hürden für den Energiesparmodus bewusst auf das absolute Minimum, um eine flächendeckende Unterstützung über den gesamten PS5-Katalog zu erzwingen – unabhängig vom Alter des Spiels.

Der „Canis“-Faktor: Warum der Aufwand?

Die Einordnung dieses technischen Kraftakts führt unweigerlich zu neuer Hardware-Plattform: dem seit längerem unter dem Codenamen „Canis“ kursierenden PS6-Handheld. Während die PS5 Pro eine Nische für Enthusiasten bedient, zielt der Backport-Aufwand auf die Masse ab.

Ein Handheld muss mit begrenzter Leistungsaufnahme (ca. 15 Watt) und Akkulaufzeit operieren. Durch die Integration des Power-Saver-Profils in alte SDKs stellt Sony sicher, dass zum Launch einer mobilen Hardware nicht nur neue Titel, sondern auch Klassiker der PS5-Launch-Phase ohne großen Portierungsaufwand effizient auf dem Handheld laufen.

Normalerweise zwingen Plattformhalter Entwickler zum Umstieg auf neue SDKs, um moderne Features zu nutzen. Dass Sony hier eine Ausnahme macht, unterstreicht die strategische Wichtigkeit:

Kompatibilität: Vermeidung von Fehlern, die bei einem SDK-Upgrade in altem Code entstehen könnten.

Vermeidung von Fehlern, die bei einem SDK-Upgrade in altem Code entstehen könnten. Skalierbarkeit: Ein „Low Power“-Profil, das direkt im Kern des Spiels verankert ist, ermöglicht eine saubere Performance-Anpassung an mobile Chipsätze (vermutlich AMD RDNA 5 Basis), ohne dass das Spiel neu programmiert werden muss.

Für Käufer der aktuellen PS5 Pro ist diese Nachricht ernüchternd: Sony investiert mehr Ressourcen in die Abwärtskompatibilität und Energieeffizienz für zukünftige (mobile) Hardware als in die Erleichterung von PS5 Pro-Optimierungen. Sollte ein PlayStation-Handheld in der Zukunft erscheinen, wird dieser dank der SDK-Patches sofort auf eine riesige Bibliothek an optimierten PS5-Spielen zugreifen können, die im Energiesparmodus stabil und akkuschonend laufen.