PS6 Handheld – Sony soll Switch-Docking-Feature übernehmen – Bericht

Die PlayStation Portal war für viele Fans ein netter Versuch, aber kein echter Handheld. Spiele werden nur gestreamt, ohne stabile Leitung ist das Ding nutzlos. Jetzt tauchen neue Berichte auf, wonach Sony parallel zur PlayStation 6 an einem richtigen Handheld arbeiten, diesmal mit eigener Power. Das Spannende daran ist, dass das Gerät ein Switch-ähnliches Docking-System nutzen könnte, um direkt in die Konsole integriert zu werden.

Docking-Feature wie bei der Switch

Laut dem bekannten Tech-Leaker Moore’s Law Is Dead hat Sony angeblich Pläne für ein Handheld, das sich entweder direkt in die PS6 stecken lässt oder zumindest in eine separate Docking-Station. Im Docked-Modus soll die Leistung die der PS5 übertreffen. Im mobilen Einsatz ist aber fraglich, wie viel Power übrig bleibt, ganz sicher jedoch wird es keine High-End-Konsole im Hosentaschenformat. Preislich steht ein Launch mit der PS6 im Raum, angeblich 2027, für rund 500 Dollar.

Das würde auch erklären, warum Sony klar auf „Konsole zuerst, Handheld zweitrangig“ setzt. Anders als die Switch, die von Haus aus als mobile Plattform konzipiert ist, soll hier die PS6 das Zentrum bleiben. Der Handheld wäre eher ein Zusatz, kein Ersatz. Generell könnte der Handheld in Konkurrenz zum ROG Xbox Ally X und dem Steam Deck 2 treten, wie hier berichtet.

Preisfrage und Spielekompatibilität

Ein Bundle mit PS6 plus Handheld dürfte leicht die 1000-Dollar-Marke knacken, eine echte Hürde für viele Spieler. Spannend wird auch die Frage: Muss jedes PS6-Spiel auf dem Handheld laufen? Genau das könnte Probleme schaffen. Schon diese Generation hat gezeigt, wie ein schwächeres Gerät (Xbox Series S) die Entwicklung bremst. Wenn Sony denselben Fehler macht, wäre der Handheld mehr Ballast als Vorteil.

Ein PS6 Handheld mit Docking-Feature klingt nach einer logischen Antwort auf die Nintendo Switch 2, das Steam Deck & Co. Endlich ein Gerät, das PlayStation-Spiele unterwegs ohne Streaming ermöglicht. Aber der Preis, die Leistung und die Kompatibilität bleiben entscheidend. Ein Handheld, der nicht alles kann oder die Entwicklung bremst, wird es schwer haben, egal wie schick das Dock ist.