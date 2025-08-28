PS6 Handheld – Sony soll Switch-Docking-Feature übernehmen – Bericht

Die PlayStation Portal war für viele Fans ein netter Versuch, aber kein echter Handheld. Spiele werden nur gestreamt, ohne stabile Leitung ist das Ding nutzlos. Jetzt tauchen neue Berichte auf, wonach Sony parallel zur PlayStation 6 an einem richtigen Handheld arbeiten, diesmal mit eigener Power. Das Spannende daran ist, dass das Gerät ein Switch-ähnliches Docking-System nutzen könnte, um direkt in die Konsole integriert zu werden.
Docking-Feature wie bei der Switch
Laut dem bekannten Tech-Leaker Moore’s Law Is Dead hat Sony angeblich Pläne für ein Handheld, das sich entweder direkt in die PS6 stecken lässt oder zumindest in eine separate Docking-Station. Im Docked-Modus soll die Leistung die der PS5 übertreffen. Im mobilen Einsatz ist aber fraglich, wie viel Power übrig bleibt, ganz sicher jedoch wird es keine High-End-Konsole im Hosentaschenformat. Preislich steht ein Launch mit der PS6 im Raum, angeblich 2027, für rund 500 Dollar.
Das würde auch erklären, warum Sony klar auf „Konsole zuerst, Handheld zweitrangig“ setzt. Anders als die Switch, die von Haus aus als mobile Plattform konzipiert ist, soll hier die PS6 das Zentrum bleiben. Der Handheld wäre eher ein Zusatz, kein Ersatz. Generell könnte der Handheld in Konkurrenz zum ROG Xbox Ally X und dem Steam Deck 2 treten, wie hier berichtet.
Preisfrage und Spielekompatibilität
Ein Bundle mit PS6 plus Handheld dürfte leicht die 1000-Dollar-Marke knacken, eine echte Hürde für viele Spieler. Spannend wird auch die Frage: Muss jedes PS6-Spiel auf dem Handheld laufen? Genau das könnte Probleme schaffen. Schon diese Generation hat gezeigt, wie ein schwächeres Gerät (Xbox Series S) die Entwicklung bremst. Wenn Sony denselben Fehler macht, wäre der Handheld mehr Ballast als Vorteil.
Ein PS6 Handheld mit Docking-Feature klingt nach einer logischen Antwort auf die Nintendo Switch 2, das Steam Deck & Co. Endlich ein Gerät, das PlayStation-Spiele unterwegs ohne Streaming ermöglicht. Aber der Preis, die Leistung und die Kompatibilität bleiben entscheidend. Ein Handheld, der nicht alles kann oder die Entwicklung bremst, wird es schwer haben, egal wie schick das Dock ist.
Also folgende Szenarien
1.
Man entscheidet sich für den Serie s weg ps6 spiele werden auf den handheld Entwickelt und die ps6 ist quasi das pro version. Was dann zu Problemen führen wird und die leute noch mehr Zweifel haben werden warum man überhaupt eine ps6 braucht wenn die spiele alle wie ps5 spiele aussehen siehe jetzt ps5 Generation,auch ein grund warum viele nicht wechseln es ist nicht nur der preis
2.
Zweites Szenarien ps6 ist main Plattform die spiele werden angepasst für handheld,wird sony nicht tun weil es geld kostet siehe ps vr Support und third Partys werden es wieder machen müssen oder auch nicht je nach verkaufzahlen. Ergo wird das ding nicht unterstützt also flop
3.
Ps4 und ps5 spiele nativ und ps6 spiele per stream entweder remote play oder noch besser endlich gekaufte Inhalte streamen zu können.
Was aber natürlich dann die frage aufwerfen wird warum man ps6 spiele nur streamen kann und pc handhelds wahrscheinlich diese nativ abspielen werden(die Entwicklung wird nicht stehen bleiben).
Außerdem noch ein negativ Punkt ja ps4 spiele wird das ding wahrscheinlich ohne patches schaffen aber wie sieht es mit ps5 spielen aus?
Ja und was ist wenn es den publisher/studio nicht mehr gibt der extra ein patch macht für das ps6 handheld,dann hat man wieder die selbse situation das auf pc handheld ps5 gen spiele laufen und auf ps6 handheld nicht obwohl es dann ein altes spiel wäre. Es zeigt sich das man einfach wenig Gedanken sich gemacht hat un will den hype mit nehmen. Und allein diese Performance sache und Kompatibilität wird entscheiden ob das ding flopt oder nicht. Allein die Tatsache das man ps exlusiv spiele anderen geräten konsumieren kann stellt sich doch garnicht die frage warum man unbeding zum ps6 handheld greifen sollte.
Wer einfach unterwegs spielen will der wartet nicht bis zum ps6 handheld wenn die Möglichkeit jetzt besteht.
Das ding wird nur dafür da sein um leute im Ökosystem zu halten
Ist auch interessant auf einmal gibt mehr leaks über handheld vor dem Release des ally xbox vorher hat es doch auch keinen tangiert als das steam deck ps spiele abgespielt hat. Hat man doch Angst leute zu verlieren und steuert extra Gerüchte. Der leaker leakt nicht der weiß bescheid denkt mal drüber nach