PS6-Handheld: Sonys neuer Plan hat nichts mit einer PS Vita 2 zu tun hat

Der neue PlayStation-Handheld, der voraussichtlich zeitnah mit der PS6 auf den Markt kommt, ist nach wie vor ein heiß diskutiertes Thema in der Branche, obwohl es noch überhaupt keine offiziellen Informationen oder eine Bestätigung zu diesem gibt.

Die jüngsten Aussagen des Hardware-Insiders Moore’s Law Is Dead zeichnen aber ein Bild, das sich deutlich von früheren Versuchen eines PlayStation-Handhelds wie der PS Vita abhebt. Sollte Sony tatsächlich an einem PS6-nahen Handheld arbeiten, dann nicht als nostalgische Erinnerung an frühere Zeiten oder als Streaming-Zubehör, sondern als vollwertiges Konsolengerät. Eine Kompromisslösung steht für Sony nicht zur Diskussion.

Laut dem Insider geht Sony intern davon aus, dass der Handheld alle PS6-Spiele vollständig ausführen können muss. Keine abgespeckten Fassungen oder spezifische „Handheld-Editionen“. Genau an diesem Punkt ist die PlayStation Vita einst gescheitert, die zwar technisch ambitioniert war, aber strukturell abgekoppelt vom Hauptökosystem. Ein PS6-Handheld würde diesen Fehler vermeiden, indem er von Anfang an als Teil der Konsolenplattform gedacht ist, nicht als Nebenprodukt.

Warum Sony auf ein geschlossenes Handheld-Ökosystem setzt

Dazu passt auch der klare Fokus auf ein geschlossenes Konsolen-Ökosystem. Anders als aktuelle PC-Handhelds wie Steam Deck oder der ROG Xbox Ally X wird der PlayStation-Handheld nicht mit Windows arbeiten. Das ist kein Detail, sondern ein zentraler Vorteil. Windows-basierte Handhelds mögen beeindruckende Leistungsdaten liefern, scheitern aber regelmäßig an genau dem, was Konsolen auszeichnet: Verlässlichkeit, Stabilität und sofortige Spielbarkeit. Einschalten, Spiel starten, fertig – ohne Updates, Treiberkonflikte oder Leistungsprofile.

Gerade hier sieht man den entscheidenden Unterschied. Geräte wie der ROG Xbox Ally X sind technisch stark, fühlen sich aber oft wie „Mini-PCs mit Gamepad“ an. Hohe Leistung hilft wenig, wenn Spiele inkonsistent laufen, Frameraten schwanken oder der Nutzer erst Systemeinstellungen optimieren muss. Ein PlayStation-Handheld ohne Windows, eingebettet in Sonys eigene APIs und Entwickler-Tools, hätte hier einen strukturellen Vorteil, vorausgesetzt, die Hardware zieht mit.

Handheld-Gaming ist noch immer zu früh dran

Und genau dort setzt die zeitliche Einordnung an. Moore’s Law Is Dead hält echtes, stabiles AAA-Gaming unterwegs erst ab etwa 2027 für realistisch, wenn ein 3-nm-Chip zum Einsatz kommt. Erst diese Fertigung ermögliche PS5-Niveau oder mehr in einem mobilen Formfaktor, ohne thermische oder energetische Abstriche. Alles, was aktuell auf dem Markt ist, sei aus seiner Sicht „eine Generation zu früh“ – leistungsfähig, aber nicht konsequent.

Auch visuell sieht man noch Nachholbedarf. Upscaling, TAA und aggressive Rekonstruktion sorgen heute oft für Smearing und Unschärfen, besonders auf kleineren Displays. Hoffnung macht hier Sonys offenbar in Entwicklung befindliches PSSR2, eine komplett neue Upscaling-Lösung mit eigener API. Der Vergleich zu FSR2 versus FSR4 ist bewusst gewählt, denn hier geht es nicht um Feintuning, sondern um einen grundlegenden Qualitätssprung.

Interessant ist am Ende vor allem die Gewichtung. Der Insider wirkt deutlich begeisterter vom Handheld als von der klassischen PS6-Konsole. Mehr Raytracing, höhere Auflösungen oder 4K120 gelten als evolutionär, nicht revolutionär. Die eigentliche Vision liegt für ihn woanders: PlayStation-Games in voller Qualität, mobil, stabil und ohne technische Verrenkungen. Wenn Sony das gelingt, wäre der Handheld nicht nur eine Ergänzung, sondern das spannendste PlayStation-Gadget seit Jahren.