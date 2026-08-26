PS6 & Handheld: Sonys Wechsel vom Massenmarkt-Pricing zur Premium-Plattform

Sony plante die PS6 sowie den zugehörigen Handheld ursprünglich als aggressiv kalkulierte Hardware-Kombination nach dem Vorbild der PS4. Steigende Speicherkosten und ein sich veränderndes Marktumfeld zwingen den Konzern nun jedoch zu einem strategischen Schwenk in Richtung Marge und Abonnements.

Die ursprüngliche Formel: das PS4‑Erfolgsrezept

Sony legte die grundlegende Architektur der PS6 und des Begleit-Handhelds offenbar zunächst auf maximale Kosteneffizienz aus. Das Design folgte dem Leitgedanken, ein ausgewogenes Verhältnis von Fertigungskosten und Systemleistung zu erzielen, ohne unberechenbare Hardware-Experimente einzugehen.

Dieser Ansatz orientierte sich direkt an der Veröffentlichungsstrategie der PS4 aus dem Jahr 2013. Damals verzichtete Sony auf hochkomplexe Spezialchips wie den Cell-Prozessor der PS3, nutzte Standard-Hardware von AMD und verkaufte die Konsole für 399 EUR. Das Resultat war eine rasche Marktdurchdringung bei solider Hardware-Marge.

Ein solches Modell bindet Nutzer früh an das Ökosystem. Es sichert langfristige Einnahmen durch Softwareverkäufe.

KI-Boom zwingt zur Kurskorrektur

Diese Kalkulation gerät nach Einschätzung des Branchenkenners Moore’s Law is Dead durch exogene Faktoren unter Druck. Die massive Nachfrage nach Arbeitsspeicher im Bereich künstlicher Intelligenz und Server-Infrastruktur treibt die Beschaffungspreise für DRAM und NAND-Flash nachhaltig nach oben.

Ein Festpreis-Target lässt sich unter diesen Bedingungen kaum halten. Sony zögert die finale Fixierung der Hardware-Spezifikationen hinaus. Abwarten bringt Flexibilität.

Sollten die Komponentenpreise bis zur Serienfertigung nicht signifikant fallen, entfällt die Option einer preisaggressiven Einsteiger-Hardware. Sony steht vor der Wahl, entweder die Marge pro verkaufter Einheit drastisch zu kürzen oder den Verkaufspreis der Konsole spürbar anzuheben.

Höhere Preispunkte statt Subvention

Die Indizien deuten auf eine Verschiebung des Fokus hin. Anstatt Verlustgeschäfte bei der Hardware durch spätere Softwareverkäufe auszugleichen, rückt die unmittelbare Profitabilität der Konsole in den Vordergrund. Eine teurere PS6 verschiebt das Zielpublikum. Gelegenheitskäufer fallen weg.

Um den höheren Anschaffungspreis auszugleichen, wird die Monetisierung innerhalb der Plattform intensiver ausfallen müssen, wie zuletzt durch Sony selbst angedeutet. Dies bedeutet zwangsläufig Preiserhöhungen bei Abo-Diensten wie PlayStation Plus, digitale Exklusivfenster oder teurere First-Party-Spiele sind die logische Konsequenz dieser Architektur. Sony wechselt vom Volumenmarkt zum Ertragsmodell.

Die Dekade der hochsubventionierten Konsolen-Hardware ist vorbei. Wenn Sony die Grundausrichtung der PS6 von „cost competitive“ auf Rendite umstellt, wird die Einstiegshürde für die Next-Gen deutlich höher ausfallen als 2020. Käufer zahlen den Speicherpreis-Aufschlag direkt an der Kasse – oder indirekt über laufende Abogebühren.