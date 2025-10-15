PS6 Handheld vs. Switch 2 – Warum Nintendo vorerst keine Angst haben muss

Wenn Sonys angeblicher PS6 Handheld tatsächlich kommt, wird’s spannend. Ein Gerät, das echte PS6-Spiele unterwegs spielbar macht, wäre mehr als ein Gimmick. Laut dem Technik-Insider-Podcast Moore’s Law is Dead ist genau das geplant – kein Streaming-Add-on wie PlayStation Portal, sondern ein vollwertiges System mit nativer Leistung und Cross-Save-Unterstützung.

Damit würde Sony erstmals seit der PS Vita wieder echtes Vertrauen in einen mobilen Markt setzen, der eigentlich totgesagt war, bis Valve, ASUS und Lenovo mit leistungsstarken PC-Handhelds bewiesen, dass Interesse da ist. Die PS Vita war ihrer Zeit voraus, aber sie scheiterte an proprietären Spielen und hohen Entwicklungskosten. Das PS6-Gerät soll genau diesen Fehler vermeiden: Ein gemeinsames Ökosystem mit PS5 und PS6 soll Entwicklern den Einstieg erleichtern.

Nintendo bleibt unbeeindruckt – vorerst

Im Podcast heißt es deutlich: Nintendo hat keinen Grund zur Panik. Wer Nintendo kauft, will Zelda, Mario oder Animal Crossing, keine bessere Hardware. Selbst wenn Sonys Handheld technisch meilenweit überlegen wäre, er spielt eben kein Mario Kart 9.

Aber: Die Nintendo Switch 2 wird erstmals echte Konkurrenz spüren. Beim ersten Modell gab es keine ernstzunehmenden Alternativen. Jetzt drängen Steam Deck, ROG Ally und eventuell Sonys PS6 Portable in denselben Markt. Sollte Nintendo also erneut auf veraltete Technik setzen, könnte sich das rächen, vor allem, wenn Sony ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und gute Akkulaufzeit hinbekommt.

Entwickler berichten seit Monaten, dass Nintendo beim Verteilen von Switch 2-Devkits trödelt und überteuerte Speicherlösungen anbietet. Sollte sich diese interne Trägheit fortsetzen, wäre das erstmals ein echter Schwachpunkt im sonst so disziplinierten System.

Microsofts Platz auf der Tribüne

Microsoft bleibt derweil Zuschauer. Zwar gibt es Gerüchte über eine portable Xbox, offiziell sind derzeit aber nur Third-Party-Handhelds wie der ROG Xbox Ally X und Lenovo Legion Go 2 mit Xbox-Branding. Damit überlässt man Sony und Nintendo das Spielfeld, auf dem die Zukunft des mobilen Gamings entschieden wird.

Ob der PS6 Handheld ein Erfolg wird, hängt weniger von Technik ab, sondern von Vertrauen: Liefert Sony langfristige Unterstützung, oder endet das Projekt wie die Vita? Die Switch 2 wird sich verkaufen – aber erstmals nicht konkurrenzlos. Der Handheld-Markt lebt wieder, nur diesmal sind die Rollen neu verteilt.