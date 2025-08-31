PS6 Handheld – Warum Sony diesmal liefern muss – oder es gleich lassen sollte

Die Diskussion rund um ein mögliches PS6 Handheld nimmt Fahrt auf. Angeblich soll Sony an einer Hybrid-Lösung arbeiten, die sich am Prinzip der Nintendo Switch orientiert: mobil nutzbar, dockbar und kompatibel mit bestehenden Konsolenspielen. Technische Spekulationen sprechen von einer AMD-RDNA-GPU, moderater Leistung im Handheld-Modus und einem Preispunkt zwischen 400 und 500 Euro. Das klingt auf dem Papier plausibel, aber Hardwaredaten sind das eine, die Strategie dahinter das andere.

Sonys schwache Historie mit Zweitgeräten

Und hier liegt das Problem: Sony hat keine gute Bilanz, wenn es um parallele Hardware geht. Die PS Vita war technisch ihrer Zeit voraus, wurde aber nach kurzer Zeit stiefmütterlich behandelt. Auch die PS VR2 ist ein aktuelles Beispiel. Kaum erschienen, wurde sie von Sony selbst praktisch ignoriert. Für Spieler heißt das: Man kauft teure Hardware, die dann ohne nachhaltige Unterstützung im Regal verstaubt. Vertrauen schafft man so nicht.

Wenn Sony also wirklich ein PS6 Handheld bringen will, reicht es nicht, einfach ein „cooles Gadget“ auf den Markt zu werfen. Spieler brauchen ein Gerät, das dauerhaft relevant bleibt, und nicht nach zwei Jahren nur noch als Fußnote in der Unternehmensgeschichte auftaucht.

Ein PS6 Handheld muss endlich liefern – genug von halben Sachen und Fehlstarts à la Vita und PS VR2.

Wie ein PS6 Handheld funktionieren könnte

Der Schlüssel liegt meiner Meinung nach in der Integration. Ein Handheld darf kein eigenes Ökosystem mehr sein, für das Entwickler extra Versionen ihrer Spiele anpassen müssen. Stattdessen muss es eine echte „to go“-Lösung sein: Ein Gerät, das PS5- und PS6-Spiele ohne Umwege laufen lässt, idealerweise mit automatischer Skalierung für den mobilen Einsatz. Der aktuell eingeführte Low-Power-Mode auf der PS5 deutet auf diesen Ansatz hin. Nur so entsteht ein nahtloses Spielerlebnis, bei dem man zu Hause auf der Konsole startet und unterwegs einfach weitermacht – ohne Kompromisse und ohne Zusatzarbeit für Studios. Die PlayStation Portal ist bereits ein guter Ansatz, allerdings ist sie mit ihrem Cloud-Streaming-Ansatz ein wenig der Zeit voraus.

Nintendo hat mit der Switch längst bewiesen, dass ein Hybrid-Konzept funktioniert. Sony hingegen hat mit der PS Vita und der PS VR2 schon zweimal eindrucksvoll demonstriert, wie man brillante Hardware grandios vor die Wand fährt. Schwer vorstellbar, dass man wirklich ein drittes Mal freiwillig Anlauf nimmt. Wenn ein PS6 Handheld eine Chance haben soll, dann nur als natürliche Erweiterung der Hauptkonsole, und nicht als hausgemachter Konkurrent, den man später wieder fallen lässt wie eine heiße Kartoffel.

Kein Platz mehr für halbe Sachen

Ich sage es klar: Wenn Sony wieder ein exotisches Zusatzgerät bringt, das nicht vollständig ins Konsolen-Ökosystem integriert ist, kann man es gleich lassen. Ohne mich, so innovativ es auch sein mag. Nach dem Debakel mit der PS VR2 würde ich persönlich keine zusätzliche Sony-Hardware mehr kaufen, die Gefahr läuft, nach kurzer Zeit abgeschrieben zu werden. Die Enttäuschung wäre groß – und für Sony ein weiteres Hardware-Kapitel, über das man nur den Kopf schütteln kann.

Ein PS6 Handheld hätte nur dann eine Chance, wenn es konsequent als Kernbestandteil der PlayStation-Plattform entwickelt wird, und nicht als nette, aber am Ende überflüssige Spielerei. Die Idee ist spannend, das Potenzial riesig. Aber Sony muss beweisen, dass man es diesmal ernst meint.