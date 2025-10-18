PS6 Handheld – Wie Sony den ROG Xbox Ally X und die Switch 2 ausstechen will

Sony arbeitet laut aktuellen Leaks an einem PS6 Handheld, der offenbar nicht nur als Remote-Device gedacht ist, sondern als vollwertige mobile Konsole. Und die soll, zumindest auf dem Papier, die Konkurrenz deutlich hinter sich lassen, besonders die Nintendo Switch 2 und den ROG Xbox Ally X.

Während Microsoft und Asus mit dem Ally X auf Windows setzen, verfolgt Sony den klassischen Konsolenansatz: ein auf das System optimiertes OS, das jede Wattstunde effizient nutzt. Genau das scheint den Unterschied auszumachen, wie der Insider Moore’s Law Is Dead in einem aktuellen Video erklärt. Denn wer schon einmal versucht hat, auf einem Windows-Handheld ein Spiel zu starten, weiß: Zwischen „Power On“ und „Jetzt läuft’s endlich“ liegen oft Minuten, und jede Menge Frust.

Nintendo Switch 2 vs. Ally X: Zwei Philosophien, zwei Probleme

Im direkten Vergleich zeigt sich:

Xbox Ally X punktet mit Rohleistung. In Benchmarks erreicht er 40 bis 80 FPS in vielen Titeln, je nach Einstellung. Doch die Hardware läuft unter Windows – und das bremst.

punktet mit Rohleistung. In Benchmarks erreicht er 40 bis 80 FPS in vielen Titeln, je nach Einstellung. Doch die Hardware läuft unter Windows – und das bremst. Nintendo Switch 2 hingegen bietet weniger Leistung, aber eine konsolenoptimierte Architektur, die für stabile Framerates und erstaunlich gute Bildqualität sorgt. In Cyberpunk 2077 etwa wirkt das Bild auf der Switch 2 teilweise klarer als auf dem Ally X mit FSR-Upscaling.

Kurz: Wer Plug-and-Play will, greift zur Switch. Wer Tweaks und Treiber mag, bekommt beim Ally X mehr Bastelspaß als Spielspaß.

Architektur mit klarer Strategie

Der PS6 Handheld soll – laut aktuellen Berichten – auf einer 3nm APU basieren, vermutlich der „Canis“-Serie von AMD, mit einer RDNA5-GPU und breiterem Speicherinterface als die Konkurrenz. Im Docked-Modus könnte das Gerät bis zu dreimal schneller sein als die Nintendo Switch 2, im Handheld-Modus immerhin doppelt so schnell.

Der Clou liegt darib, dass Sony die Taktfrequenzen im mobilen Betrieb kaum zu drosseln scheint. Das allein könnte den entscheidenden Performance-Vorteil bringen, insbesondere bei Titeln mit Raytracing oder Upscaling via FSR 4 bzw. 5, das DLSS 3.1 in puncto Qualität deutlich übertreffen dürfte.

Was das für Spieler bedeutet

Die eigentliche Botschaft liegt darin, dass Konsolenoptimierung rohe Leistung schlägt, besonders im mobilen Segment. Windows mag flexibel sein, aber Energieeffizienz und Stabilität sind bei Handhelds wichtiger als offene Plattformen.

Wenn Sony diese Balance aus Hardware-Power, angepasstem OS und smarter Kühlung wirklich hinbekommt, könnte der PS6 Handheld der erste ernsthafte Hybrid aus High-End-Performance und Konsolenkomfort werden.

Die Serienproduktion der PS6 soll laut internen Dokumenten 2027 starten. Der Handheld dürfte also zeitgleich oder kurz danach erscheinen, sprich, der Geduldsfaktor bleibt überschaubar.

Die Zukunft der Handhelds entscheidet sich nicht allein an Teraflops. Sondern daran, wer seine Hardware am besten nutzt. Und wenn Sony das PS5-Know-how weiterdenkt, hat der PS6 Handheld gute Chancen, das zu werden, was der Ally X gerne wäre, eine echte portable Konsole statt ein Mini-PC mit Akkuangst.