PS6 Handheld will die Xbox Series S überflügeln – mit cleverer Technik und einem Low-Power-Chip

Sony schraubt offenbar nicht nur an einer klassischen PS6, sondern hat auch große Pläne für eine tragbare Version der Konsole. Und diese wird – man höre und staune – laut neuen Leaks mehr Leistung liefern als Microsofts Xbox Series S. Das ist eine kleine Sensation, immerhin handelt es sich hierbei nicht um eine stationäre, sondern um eine mobile Variante der nächsten PlayStation-Generation.

Warum der Handheld die Xbox Series S übertreffen soll

Das dürfte Fans etwas beruhigen, nachdem die vorherige Einordnung von einer schwächeren PS5-Performance sprach. Laut dem bekannten Hardware-Leaker Kepler_L2, der regelmäßig tiefere Einblicke in kommende Hardwareprojekte liefert und heute noch einmal nachlegt, soll das portable Modell zwar nicht ganz mit der Basis-PS5 mithalten können, sie jedoch zumindest funktional imitieren. PS5-Spiele sollen darauf lauffähig sein – mit Einbußen bei Auflösung und Bildrate, aber eben auch unterwegs. Der Knackpunkt: eine reduzierte Speicherbandbreite, die bestimmte Kompromisse nötig macht.

Technisch wird das Ganze durch ein spezielles SoC möglich, das nicht identisch mit dem der Heimkonsole ist. Dieses Chipdesign ist speziell für extrem niedrige Spannungen ausgelegt – was wiederum die Akkulaufzeit verbessert und gleichzeitig die Hitzeentwicklung im Zaum hält. Allerdings wird der Chip über weniger als 40 Compute Units (CUs) verfügen, was selbst unter den 36 der aktuellen PS5 liegt. Eine eindeutige Rückstufung also – zumindest auf dem Papier.

Tatsächliche Performance noch offen

Doch Hardware ist nicht alles: Die Architektur hinter dem SoC basiert offenbar auf einer noch nicht angekündigten AMD-Generation. Dadurch lässt sich die tatsächliche Leistung derzeit nur schwer abschätzen. Und wie wir aus der Vergangenheit wissen, ist die Effizienz moderner Chips oft wichtiger als rohe CU-Zahlen. Ein weiteres Detail: Der Chip für die Portable erscheint später als der für die Hauptkonsole – möglicherweise ein Hinweis darauf, dass Sony hier besonders optimiert.

Obwohl die PlayStation 6 – in welcher Form auch immer – noch nicht offiziell enthüllt wurde, ist bereits bekannt, dass AMD erneut als technischer Partner fungiert. Intel, so heißt es, sei zwar ebenfalls im Rennen gewesen, habe sich aber gegen AMD geschlagen geben müssen.

Die Veröffentlichung der PlayStation 6 wird aktuell zwischen 2027 und 2028 erwartet. Spannend bleibt, ob die tragbare Version direkt parallel erscheint – oder ob Sony erst nach dem Launch der Hauptkonsole mit einem Handheld nachzieht. So oder so: Die PS Vita bekommt wohl endlich ihren würdigen Nachfolger.