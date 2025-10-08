PS6: Hat Sony den Next-Gen-Krieg schon gewonnen, bevor er begonnen hat?

Manchmal fragt man sich, ob Sony überhaupt noch kämpfen muss, oder ob Microsoft sich längst selbst besiegt hat. Während die PS6 wohl gerade irgendwo in einem sterilen Labor in Tokio Form annimmt, stolpert Xbox durch die eigene Strategie, als hätte jemand die Game-Pass-Treppe in „Abwärtskompatibilität“ umbenannt.

Microsofts Live-Service-Blues

„Der Game Pass war nie nachhaltig“, wie in diesem Artikel festgehalten. Das Abo-Modell war einst Microsofts „Netflix-Moment“, doch inzwischen erinnert es eher an den DVD-Verleih auf MySpace. Preissteigerungen, verwässerte Inhalte und halbgare Kommunikation machen klar: Hier geht es weniger um Vision als um Schadensbegrenzung.

Selbst Halo – die eigentlich unantastbare Marke – bekam zuletzt Support wie ein Indie-Titel mit Kaffeekassenbudget. Wenn das Flaggschiff schon auf dem Trockenen liegt, darf man sich fragen: Glaubt Microsoft überhaupt noch an Xbox als Marke? Oder ist das alles nur noch das Vorprogramm zum Rückzug?

PS6: Die Gewinnerin aus Gewohnheit?

Sony muss nichts Revolutionäres tun, um zu gewinnen, einfach nur weitermachen. Exklusive Games, ein verlässliches Ökosystem, und kein CEO, der alle zwei Monate „Strategiewechsel“ ruft. Die PS6 wird wahrscheinlich einfach das tun, was Sony seit 30 Jahren perfektioniert: Sie erscheint, sie funktioniert, sie verkauft sich. Sony gewinnt durch bloßes Existieren. Ist das die Gaming-Zukunft, die wir verdienen? Vermutlich schon.

Während Microsoft noch herausfinden will, ob Xbox ein Hardware-Geschäft, ein Cloud-Dienst oder ein Lifestyle-Magazin ist, baut Sony in Ruhe weiter am Fundament. Und das wirkt im direkten Vergleich fast schon verdächtig langweilig, aber erfolgreich langweilig.

Wenn der Gegner sich selbst besiegt

Vielleicht hat Sony den „Next-Gen-Krieg“ gar nicht gewonnen. Vielleicht hat Microsoft ihn einfach aufgegeben. Die PS6 steht jedenfalls schon in der Startposition und muss nur noch antreten, während der Konkurrent damit beschäftigt ist, seine eigenen Füße zu treffen.

Aussagen wie „Wir bauen weiterhin an der nächsten Xbox“ klingen derzeit so glaubwürdig wie ein Diät-Versprechen nach dem dritten Cheeseburger – oder wie „Wir glauben weiter an den Erfolg von Halo“, direkt aus der Abteilung für kreative Krisenkommunikation. Wenn Microsoft wirklich noch an einer neuen Xbox arbeitet, dann vermutlich im Hobbyraum, gleich neben dem VR-Headset, das niemand wollte, und dem Surface Duo, das niemand gekauft hat.

Und wer weiß: Vielleicht ist die größte Innovation der PS6 am Ende gar nicht technischer Natur, sondern schlicht das Gefühl, dass jemand da draußen noch einen Plan hat. Mehr braucht es nicht, wenn die Konkurrenz ihre eigene Roadmap mit „wird schon irgendwie“ beschriftet hat

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die persönliche Meinung des Autors. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen – und sollen zum Diskutieren anregen.