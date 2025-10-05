PS6: Hat Sony hiermit den Launch-Termin ihrer Next-Gen Konsole verraten?

Die aktuelle Konsolengeneration wirkt seltsam aus der Zeit gefallen. Die PS5 ist teurer denn je, die Switch 2 hat das Rennen um die „neue Ära“ längst eröffnet, und Microsoft kämpft mit dem eigenen Game-Pass-Modell. Trotzdem fragen sich viele: Wann kommt die PS6, und könnte Sony unabsichtlich schon den Zeitpunkt verraten haben?

Sony hat sich offiziell noch nicht zur nächsten PlayStation-Generation geäußert. Doch die Gerüchte stapeln sich bereits höher denn je. Wer sich die Historie und die aktuellen Entwicklungen anschaut, erkennt ein Muster, das ziemlich klar auf das Jahr 2027 hindeutet.

Der 7-Jahres-Rhythmus: Zufall oder System?

Sony hat über Jahrzehnte hinweg einen erstaunlich konstanten Produktzyklus etabliert. Zwischen PS1 und PS2 lagen acht Jahre, danach pendelte sich das Muster auf rund sieben Jahre ein. PS3 (2006), PS4 (2013), PS5 (2020) – wer mitrechnet, landet automatisch bei 2027.

Zwar ist das kein offizieller Beweis, aber es würde perfekt ins Schema passen. Noch spannender wird es, wenn man einen Blick auf die jüngsten internen Veränderungen wirft. Laut einem aktuellen Bericht soll Sony ab Frühjahr 2026 schrittweise einige Online-Funktionen der PS4 einstellen. Genau das passierte auch ein Jahr vor dem PS5-Launch, als der Support der PS3 endete.

Wenn sich die Geschichte also wiederholt, könnte 2026 der Startschuss für die letzte PS5-Phase sein, und 2027 das Jahr, in dem die PS6 das Licht der Welt erblickt.

Warum 2027 logisch wäre – und trotzdem unsicher bleibt

Ein weiteres Indiz liefert der Markt selbst. Die PS5 Pro ist seit Ende 2024 verfügbar. Sony hat damit also noch rund drei Jahre, um die neue Hardware zu etablieren, bevor die nächste Generation folgt. Das würde sowohl wirtschaftlich als auch strategisch Sinn ergeben.

Trotzdem sollte man vorsichtig bleiben. Der Markt hat sich seit 2020 verändert – Konsolen werden teurer, Produktionszyklen länger, und die Cloud-Gaming-Strategie gewinnt an Bedeutung. Sony könnte daher bewusst von seinem 7-Jahres-Rhythmus abweichen, um die PS5-Ära zu verlängern oder den Launch flexibler zu gestalten.

Noch ist nichts offiziell. Wenn sich jedoch Geschichte und Logik einig sind, dürfte die PS6 Ende 2027 in den Regalen stehen, vorausgesetzt, Sony hält an seiner bisherigen Strategie fest. Das ist eine Diskussion, die sich übrigens von Generation zu Generation immer wiederholt.

Ob Zufall oder Plan, Sonys jüngste Schritte lassen aufhorchen. Der bevorstehende Rückbau der PS4, die Veröffentlichung der PS5 Pro und der gewohnte 7-Jahres-Takt ergeben ein Bild, das kaum Zufall sein dürfte. Bleibt nur die Frage: Bereitet Sony uns gerade leise auf die PS6 vor oder lesen wir zu viel zwischen den Zeilen?

Was meint ihr? Hat die PS5 bereits wieder ausgedient?