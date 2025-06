PS6 im Alleingang? Warum Sonys Marktposition bald Konsequenzen haben könnte

Die nächste Konsolengeneration wird anders – das ist kein spekulativer Hype, sondern mittlerweile gesicherte Realität. Microsoft selbst hat endgültig bestätigt, dass künftige Xbox-Hardware nicht mehr an das klassische Konsolenmodell gebunden sein wird. Stattdessen steht eine offenere Strategie im Vordergrund: Spiele wie Gears of War oder Halo erscheinen künftig auch auf der PlayStation – ein Tabubruch, den man vor wenigen Jahren für undenkbar hielt.

Was als Experiment begann, ist nun Teil einer langfristigen Neuausrichtung: Xbox verabschiedet sich schrittweise vom „geschlossenen“ Konsolenmodell und rückt näher an eine Plattformstrategie heran, die Cloud, PC und Third-Party-Konsolen einschließt. Damit entfällt ein Stück direkter Wettbewerb – zumindest was dedizierte High-End-Konsolen betrifft. Für Sony bedeutet das: Weniger Druck, sich über Preis-Leistungs-Verhältnisse zu profilieren.

Dieser Vorsprung hat jedoch nicht nur Vorteile für die Spieler. Sony könnte seine zukünftige Stellung weiter ausnutzen, was sich zuerst in den Preisen niederschlagen wird.

Preisschild PS5 Pro: Ein Blick auf Sonys Handlungsspielräume

Mit dem Launch der PS5 Pro im vergangenen Jahr für 799 Euro zeigte sich bereits ein selbstbewusster Kurs von Sony. Kein Wunder, denn Microsoft wird kein technisches Pendant auf Konsolenbasis liefern. Sony agiert in einer komfortablen Marktstellung und kann sich beim Preis nach oben orientieren, ohne direkten Vergleich befürchten zu müssen.

Analysten wie Piers Harding-Rolls weisen schon länger darauf hin, dass sinkender Wettbewerb auf dem Hardwaremarkt für Konsumenten mittelfristig spürbar wird – in Form von Preiserhöhungen oder stagnierenden Innovationen. Auch die jüngsten globalen Preisanpassungen bei PlayStation-Produkten (PlayStation Plus, Hardware, Zubehör) lassen erahnen, wohin die Reise gehen könnte, wenn Druck von außen fehlt.

Die Rolle von Nintendo – und was bleibt vom Wettbewerb?

Ganz allein ist Sony natürlich nicht. Nintendo wird mit der neuen Switch 2-Generation wieder Millionen Geräte verkaufen. Doch Nintendos Strategie bleibt auf eigene Zielgruppen ausgerichtet – ein echter Gegenspieler im High-End-Segment ist die Nintendo Switch 2 auch weiterhin nicht. Der Wettbewerb um die „Core Gamer“ wird damit schwächer – nicht dramatisch, aber spürbar.

Es bleibt zudem abzuwarten, wie stark Xbox als Third-Party-Publisher tatsächlich auf PlayStation präsent sein wird – und ob Sony durch Plattformregeln, Lizenzkosten oder eigene Exklusivdeals nicht weiterhin die Richtung vorgibt. Auch hier steht eher ein Plattform-Ökosystem als ein Wettbewerb auf Augenhöhe im Raum.

Solange Sony Exklusivtitel liefert und sich keine vergleichbare Konkurrenz am Horizont zeigt, wird sich die Preisgestaltung kaum zugunsten der Spieler verändern. Der Markt bleibt zwar lebendig – aber nicht mehr so ausgewogen wie noch vor einigen Jahren. Ob das gut ist, wird sich voraussichtlich erst mit der nächsten Generation wirklich zeigen.

Was denkt ihr: Droht der PS6 der Alleingang – oder hat Sony genug Gründe, fair zu bleiben? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.