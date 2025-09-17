PS6 im Technik-Check: Was die Specs wirklich für Spieler bedeuten

Sony arbeitet an der PlayStation 6, und langsam kristallisieren sich die ersten technischen Eckdaten heraus. Dank der Analysen von „Moore’s Law is Dead“ bekommen wir ein immer klareres Bild davon, was Spieler erwarten können, und was nicht.

Mehr Leistung, aber nicht alles auf einmal

Die PS6 wird laut den bisher durchgesickerten Infos sowohl als Heimkonsole als auch in einer Handheld-Version erscheinen. Trotz unterschiedlicher Formfaktoren sollen CPU und RAM nahezu identisch sein. Das heißt, Entwickler müssen nur die Texturen anpassen und können ansonsten die gleiche Engine nutzen. Die CPU basiert auf Zen6-Kernen, die Heimkonsole dürfte in der Lage sein, 60 FPS in „Quality Mode“ zu liefern, während die Handheld-Version vermutlich 30 FPS schafft. Performance-Modi könnten sogar bis zu 120 FPS auf der Heimkonsole erreichen.

Ein entscheidender Punkt: Raytracing wird massiv verbessert. Laut den Leaks ist die PS6 bei Light Raytracing bis zu sechsmal schneller, bei Pathtracing sogar zwölfmal schneller als die PS5. Rasterleistung steigt nur moderat, was zeigt, dass Sony auf „praktische Verbesserungen“ setzt, sichtbar vor allem bei realistischen Licht- und Schatteneffekten in Spielen.

Handheld vs. Heimkonsole, der clevere Kompromiss

Die Handheld-Version ist kein Gimmick. Moderne Upscaling-Technologien wie FSR4 sollen dafür sorgen, dass sie trotz kleinerer Hardware optisch überraschend nah an der Heimkonsole liegt. Entwickler könnten dadurch die gleiche Spielwelt auf beiden Plattformen anbieten, nur mit reduzierter Auflösung und leicht abgespeckten Assets.

Das ist ein smarter Schachzug von Sony: Handhelds haben inzwischen einen festen Platz im Gaming-Alltag, egal ob unterwegs oder auf dem Sofa. Gleichzeitig wird so der Einstieg in die nächste Konsolengeneration erschwinglicher, ohne dass Spieler das Gefühl haben, auf Leistung zu verzichten.

Konsole trifft PC, warum das wichtig ist

Ein zentraler Punkt, der immer wieder auftaucht: Spiele werden zunehmend so entwickelt, dass sie ein Jahr später auf dem PC landen. Das verändert die Entwicklung. Einige Hardcore-Features wie extrem optimiertes Raytracing oder spezielle Audio-Setups könnten zurückgefahren werden, weil die PC-Varianten die gleiche Hardware nicht garantieren. Sony muss also einen Kompromiss zwischen maximaler Konsole-Power und breiter PC-Kompatibilität finden.

Die Leaks deuten darauf hin, dass Sony diesen Balanceakt clever löst. Hardware, die stark genug ist, um next-gen AI, Raytracing und Upscaling zu stemmen, aber ohne die ambitionierten Fantasien einer 8K120-Konsole. Die PS6 wird damit praktisch ein „realistisches Upgrade“ für die Mehrheit der Spieler, nicht ein High-End-Experiment für Enthusiasten.

Die PS6 wirkt zum jetzigen Zeitpunkt wie ein durchdachter Schritt nach vorne. Sony liefert mehr Leistung, behält aber die Spielefreundlichkeit im Blick. Raytracing, Upscaling und ein konsistentes Entwickler-Ökosystem stehen im Vordergrund. Handheld und Heimkonsole zusammen bieten Flexibilität und könnten das fehlende Bindeglied sein, um Sony wieder auf die breite Masse zu bringen.

Für Spieler heißt das: Kein 8K-Wahnsinn, aber spürbare, sichtbare Fortschritte. Wer Wert auf solide Technik und ein durchdachtes Ökosystem legt, darf sich auf die PS6 freuen.