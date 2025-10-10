PS6: Insider bestätigt Launch-Termin und Roadmap

Gerade erst hat Sony mit der PS5 Pro das aktuelle Konsolen-Zeitalter verlängert, da werfen Mark Cerny und AMD schon den Blick nach vorn. In einem offiziellen Video stellte der PlayStation-Architekt zusammen mit AMD-Manager Jack Huynh neue Technologien vor, die klar auf die nächste Generation zielen, auch wenn das Wort „PS6“ nie fiel.

Am Ende des Videos sagt Cerny, er freue sich darauf, diese Innovationen „in einigen Jahren in einer zukünftigen Konsole“ umzusetzen. Jetzt verdichtet sich, was viele ohnehin vermutet haben: Laut dem bekannten AMD-Insider KeplerL2 ist ein Launch der PS6 im Jahr 2027 fest eingeplant – es sei „der Plan, sofern nichts Unvorhergesehenes dazwischenkommt“. Dieser Termin wurde ohnehin zuvor vermutet und basiert auf dem üblichen Zyklus bei Sony. Der interne Startschuss für die PS6 soll übrigens auf der CES 2026 im Januar erfolgen.

Project Amethyst: So tickt die Technik hinter der PS6

Das gemeinsame Entwicklungsprojekt von Sony und AMD trägt den Namen Project Amethyst und zielt darauf ab, die größten technischen Flaschenhälse heutiger Konsolen zu beseitigen.

Im Mittelpunkt stehen drei Innovationen:

Neural Arrays: Eine neue Architektur, bei der GPU-Kerne zusammenarbeiten, um als kollektive KI-Einheit zu agieren. Damit sollen Upscaling-Verfahren wie PSSR oder FSR deutlich präziser und effizienter werden. Für Spieler bedeutet das: schärfere Bilder und flüssigeres Gameplay ohne Rechenpower zu verschwenden.

Eine neue Architektur, bei der GPU-Kerne zusammenarbeiten, um als kollektive KI-Einheit zu agieren. Damit sollen Upscaling-Verfahren wie PSSR oder FSR deutlich präziser und effizienter werden. Für Spieler bedeutet das: schärfere Bilder und flüssigeres Gameplay ohne Rechenpower zu verschwenden. Radiance Cores: Spezialisierte Hardware für Raytracing und Pathtracing. Sie entlastet die Shader-Kerne, sodass realistische Beleuchtung endlich ohne massive Performance-Einbußen möglich wird.

Spezialisierte Hardware für Raytracing und Pathtracing. Sie entlastet die Shader-Kerne, sodass realistische Beleuchtung endlich ohne massive Performance-Einbußen möglich wird. Universal Compression: Ein System, das sämtliche Daten intelligent komprimiert, bevor sie in den Speicher wandern – also nicht nur Texturen. Das steigert effektiv die Bandbreite und erlaubt mehr Details bei gleichbleibendem Energieverbrauch.

Cerny betonte, dass diese Technologien noch im Simulationsstadium seien, aber bereits „erstaunlich stabile Ergebnisse“ liefern.

Realistische Roadmap, ehrgeizige Ziele

Ein 2027er-Release klingt plausibel. Sony folgt damit seinem gewohnten Rhythmus, rund sieben Jahre nach der PS5. Die gezeigte Technologie wirkt ambitioniert, aber auch realistisch. Vor allem die Kombination aus smarter Kompression, spezialisierter Raytracing-Hardware und KI-gestütztem Upscaling zeigt, dass Sony den Fokus weniger auf rohe Leistung, sondern auf Effizienz und Intelligenz legt.

Wenn das alles aufgeht, könnte die PS6 mehr sein als nur „PS5 Pro 2.0“. Dann steht uns tatsächlich die nächste echte Konsolengeneration bevor. Microsoft ist ähnlich ambitioniert unterwegs. Laut dem jüngsten Leak setzen sie bei ihrer Xbox aber wieder auf rohe Power. Diese soll ebenfalls 2027 starten.