PS6: Insider deutet Sonys Rückkehr zur Vernunft an – Schluss mit dem Hardware-Größenwahn?

Was plant Sony für die nächste Generation? Der bekannte Insider Moore’s Law Is Dead hat Details zur PS6-Strategie geliefert, die erneut einen radikalen Kurswechsel andeuten. Sollte seine Vorhersage eintreffen, würde sich womöglich die erfolgreiche Geschichte der PS4-Generation wiederholen.

Die PS5-Ära war geprägt von Lieferengpässen, Scalpern und einer Preisgestaltung, die viele Fans vor den Kopf stieß. Sony hat aus diesen Fehlern gelernt. Laut dem Insider lautet das interne Credo für die PS6: „Constraint must keep pricing under control“. Die Japaner wollen keinesfalls eine Luxus-Konsole für 800 EUR riskieren. Das Ziel ist eine Hardware, die sich die Masse leisten kann. Hier dürften vorwiegend die Erfahrungen mit der PS5 Pro einfließen.

Ein weiterer Punkt: Die Raytracing-Versprechen der PS5 waren oft nur Marketing-Gewäsch. Wer echte High-End-Grafik wollte, musste oft mit 30 FPS oder matschigen Texturen leben. Das soll sich ändern. Moore’s Law Is Dead zitiert, dass die PS5 nur „laufen lernte“, damit die PS6 „rennen kann“. Die Rede ist von einer sechs- bis zwölffach höheren Raytracing-Performance im Vergleich zur aktuellen Hardware. Ein gewaltiger Sprung. Sony setzt hier wohl auf AMDs RDNA-5-Architektur und dedizierte Beschleuniger-Chips.

PS4-Generation als Vorbild

In der Summe orientiert sich Sony strategisch an der PS4-Ära. Damals war das Ziel simpel: 1080p-Fernseher waren Standard, die Hardware musste liefern, ohne das Budget der Käufer zu sprengen. Heute haben fast alle Spieler einen 4K-TV im Wohnzimmer stehen. Sony will genau diesen Sweetspot treffen. Es geht nicht mehr um utopische Teraflop-Jagden gegen High-End-PCs. Es geht um Effizienz.

Am Ende des Tages ist die PS6-Strategie eine Absage an den Größenwahn. Sony erkennt offenbar an, dass die reine Rechenkraft allein keinen Spieler mehr hinter dem Ofen hervorlockt. Der Fokus liegt auf Bildstabilität durch KI-Upscaling (PSSR 2.0) und echtes Raytracing. Wenn der Preis stimmt, könnte die PS6 die Fehler der PS5 tatsächlich vergessen machen.

Die kommende PS6-Strategie ist kein kopfloser Wettlauf um utopische Rekorde. Sony schaltet einen Gang zurück, um technisch zwei Gänge hochzuschalten. Marktorientierung und striktes Kostenbewusstsein stehen im Zentrum, damit die Konsole kein Nischenprodukt für Gutverdiener wird. Der Fokus liegt glasklar auf stabilen 4K bei 120 FPS und einer massiven Raytracing-Offensive, die diesen Namen auch verdient.

Realistische Skalierung ersetzt hierbei das Marketing-Voodoo. Man kann es so drehen: Die PS5 war ein bloßes Technologieversprechen. Die PS6 soll die vollständige Umsetzung werden, sofern es am Ende mehr wird, als Live-Service-Wahn und Dauermonetarisierung an jeder Ecke,