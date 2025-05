PS6: Insider sprechen von vollwertiger PlayStation Portable zum Launch

Die tragbare Zukunft von PlayStation könnte näher sein, als viele dachten. Nachdem Sony mit der PlayStation Portal bereits vorsichtig das Wasser des Handheld-Markts getestet hat, machen nun neue Insider-Informationen die Runde, die weitaus ambitionierter klingen: Eine vollwertige Handheld-Konsole sei in Arbeit – mit eigenem Chipsatz, eigenem Betriebssystem und (endlich!) echter Unabhängigkeit vom Wohnzimmer.

Sony plant echten Handheld mit Power

Die Informationen stammen aus einem Beitrag des bekannten NeoGAF-Users „HeisenbergFX4“, der sich bislang eher als Xbox-Hardware-Insider einen Namen gemacht hat. Ausgerechnet er spricht nun von handfesten Hinweisen auf Sonys neues Handheld-Projekt – und die Details klingen nach einem ernst zu nehmenden Angriff auf Switch, Steam Deck und Co. Statt einer weiteren Streaming-Krücke à la PlayStation Portal soll es sich um ein eigenständiges System handeln, das deutlich teurer ausfallen dürfte – aber eben auch deutlich mehr kann.

„Ein vollwertiger PS-Handheld kommt“, schreibt HeisenbergFX4 – knapp, aber vielsagend. Auf Nachfrage konkretisiert er: „Ziel ist ein Launch parallel zur PS6.“ Das würde den Zeitraum um 2027 bis 2028 betreffen, also genau zur erwarteten Einführung der nächsten Konsolengeneration. Damit könnte Sony ein Zwei-Säulen-Modell fahren: Wohnzimmerkonsole plus portabler Ableger – wie einst PSP und PS3, nur eben in modern. Eine direkte Kompatibilität wird in diesem Zuge ebenfalls erwartet, wie in früheren Berichten thematisiert.

Handheld-Markt rückt stärker in den Fokus

Interessant: Auch Sonys aktueller Quartalsbericht gibt Anlass zur Spekulation. Dort heißt es, man wolle sich künftig auf „strong and profitable peripherals“ wie die PlayStation Portal fokussieren. Das klingt harmlos, aber die Wortwahl „strong“ und „focus“ lässt aufhorchen. Ein stärkeres Gerät als die PlayStation Portal? Mit einem echten Prozessor statt nur Wi-Fi-Streaming? Klingt verdächtig nach … einem richtigen Handheld.

Nach dem Flop der PS Vita und der eher experimentellen PlayStation Portal wäre ein neuer Anlauf mutig – aber vielleicht auch genau das, was Sony braucht, um der Nintendo-Dominanz im Mobilsektor Paroli zu bieten, die in wenigen Wochen an den Start geht und dessen Spezifikationen nun ebenfalls vollständig enthüllt wurden. Und während Microsoft mit Handheld-Plänen angeblich ebenfalls hinter den Kulissen werkelt, könnte sich hier ein neuer Kampfplatz eröffnen: Mobil, leistungsstark – und völlig offen, wer das Rennen macht.

Bleibt die Frage: Wird Sony es diesmal besser machen? Mit echtem First-Party-Support, einem durchdachten Ökosystem und nicht zuletzt: Spielen, die man auch unterwegs wirklich spielen will? Die Hoffnung stirbt zuletzt – vielleicht 2028. In der Hosentasche.