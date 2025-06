PS6 ist offiziell Sonys Fokus – was das für die Zukunft von PlayStation bedeutet

Die PS5 hatte keinen leichten Start, aber sie hat sich durchgesetzt. Nach Chip-Knappheit, leeren Regalen und einem Launch ohne echte System-Seller folgten Jahre mit starken Titeln – und ebenso vielen Remastern. Inzwischen ist klar: Sony arbeitet längst an der nächsten Konsole – der PS6. Im aktuellen Business-Meeting spricht PlayStation-CEO Hideaki Nishino über die Prioritäten der Plattform – und macht deutlich, dass die PS6 dabei ganz oben steht.

PS5: Viel Substanz, aber wenig neues Fundament

Rückblickend war die PS5 bisher eine solide Konsole mit technischen Sprüngen in SSD-Speed, DualSense Controller-Features und nativer 4K-Leistung. Doch das Line-up der letzten Jahre zeigte auch: Die Generation hat sich mehr auf Bewährtes als auf Neues gestützt. Unzählige Remaster, halb gare Live-Service-Projekte wie „Concord“ oder „The Last of Us Online“ – Sony hatte große Pläne, aber wenige davon zündeten nachhaltig.

Die PS5 Pro steht inzwischen ebenfallsfalls bereit und begeistert ihre Besitzer, doch strategisch schaut das Unternehmen längst darüber hinaus. Laut Nishino ist das Interesse an der nächsten Generation groß – auch intern.

In dem Meeting macht Nishino deutlich: Die PS6 hat bei Sony „Top Priority“. Noch gibt es keine technischen Details oder einen Zeitrahmen, aber das Signal ist eindeutig. Vor allem ein Thema wurde dabei klar eingeordnet: Cloud-Gaming.

PS6 kommt – aber nicht in der Cloud

Auf die Frage, ob Streaming klassische Konsolen überflüssig mache, bleibt Nishino nüchtern. Sony habe zwar seit über einem Jahrzehnt in Cloud-Technologien investiert, doch die Realität sei ernüchternd: Die Netzstabilität weltweit sei schlicht nicht kontrollierbar, die Kosten pro Spielzeit zu hoch.

Die Aussage ist deutlich: Cloud bleibt ein Zusatz, kein Ersatz. „Die Mehrheit der Spieler möchte lokal spielen – ohne Netzwerkabhängigkeit“, so Nishino. Die Verkaufszahlen von PS5 und PS5 Pro bestätigen diesen Kurs. Auch künftig will Sony keine reinen Streaming-Plattformen bauen, sondern auf klassische Hardware setzen – mit modernen Ergänzungen.

Fakt ist: Sony entwickelt die PS6. Das hat Nishino implizit bestätigt. Wie sie aussehen wird, wann sie erscheint oder ob neue Features wie modulare Hardware, noch mehr AI-Integration oder eine Mobile-Strategie mitgedacht werden – alles offen. Klar ist nur: Die PS6 bleibt klassisch im Konzept, nicht experimentell wie so mancher Xbox-Ansatz.

Ob sie 2027 erscheint, wie einige Insider vermuten, ist ebenfalls Spekulation. Bis dahin könnte die PS5 Pro das Terrain vorbereiten – oder zeigen, dass der Mid-Gen-Zyklus ausgedient hat. Derzeit spricht Sony jedenfalls lieber über strategische Ausrichtung als über konkrete Specs. Ein radikaler Richtungswechsel scheint jedoch nicht geplant. Gute Nachrichten für alle, die Konsolen noch nicht abschreiben wollen.

Was würdet ihr euch von der PS6 wünschen – echte Innovationen oder einfach nur mehr Power?