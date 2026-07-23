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PS6 kommt ohne Disc-Laufwerk: Darum setzt Sony ab 2028 voll auf digital

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Die PS6 kommt voraussichtlich ohne Laufwerk. Das Ende physischer Discs ab 2028 zwingt Spieler in den PlayStation Store und sichert Sonys Ökosystem.

Ps6 Console Digital Handheld
PS6 Concept Image

Das Aus für neue physische PlayStation-Spiele ab 2028 bereitet den Weg für eine PS6 ohne optisches Laufwerk vor. Die Ex-Santa-Monica-Studio-Mitarbeiterin Alanah Pearce ordnet den Schritt als gezieltes Manöver ein, um den Gebraucht- und Einzelhandel komplett zu umgehen.

Das Ökosystem als Festung

Sony zwingt die Spielerschaft mit diesem Schritt endgültig in den hauseigenen PlayStation Store. Auf dem PC existiert trotz digitaler Dominanz ein Wettbewerb zwischen Steam, Epic Games Store oder GOG. Auf der Konsole fällt dieser Marktvergleich mit dem Verschwinden des Datenträgers ersatzlos weg. Sony bestimmt Preise, Rabatte und die Verfügbarkeit digitaler Lizenzen ohne jede Konkurrenz

„Es geht hier um so viel mehr als nur das. Es geht um Zukunftssicherheit und um Sonys aktuelle langfristige Strategie.“

In aktuellen Geschäftsberichten fokussiert sich der Konzern stärker auf monatlich aktive Nutzer und die gesamte Spieldauer. Jeder Gang in den physischen Einzelhandel stellt aus Sicht des Managements eine Unterbrechung dieser digitalen Bindungskette dar. Wer keine Plastikhülle mehr kauft, verlässt das Ökosystem nicht einmal mehr für den Erwerb.

Abo-Ausbau und der Weg in die Cloud

Die Strategie reicht laut Pearce weit über den reinen Vertrieb von Software hinaus. PlayStation Plus soll schrittweise zu einer zentralen Entertainment-Plattform umgebaut werden, die Videospiele, Filme, Serien und Musik bündelt. Der Abschied von der Disc dient dabei als Katalysator für eine reine Streaming- und Cloud-Zukunft.

All PlayStation all the time.

Ohne physischen Gegenwert schrumpft das Spiel auf das Recht zur Nutzung. Fällt der Server, fällt der Zugriff. Das ist die Realität.

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Ein Verzicht auf ein Laufwerk spart Sony Fertigungskosten und sichert die volle Marge bei jedem Digitalkauf. Für Käufer bedeutet diese Entwicklung den endgültigen Verlust von Eigentumsrechten an ihren Spielen sowie das Ende von Wiederverkauf und Leihgabe. Wer eine PS6 kauft, akzeptiert das Monopol des PlayStation Stores als einkalkulierten Standard.

Nach der Einschätzung von Pearce ist das Ende der Disc-Produktion also keine kurzfristige Sparmaßnahme, sondern ein Baustein einer langfristigen Strategie. Sony wolle die gesamte Wertschöpfung – vom Kauf bis zur Nutzung von Spielen, Filmen, Musik und künftig möglicherweise Cloud-Gaming – innerhalb des eigenen Ökosystems bündeln. In diesem Modell haben physische Datenträger aus ihrer Sicht keinen Platz mehr und stehen den strategischen Zielen des Unternehmens eher im Weg.

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