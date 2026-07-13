PS6-Kühlung: Sony patentiert Wasserkühlung statt Flüssigmetall

Sony verzichtet bei der PS6 voraussichtlich komplett auf Flüssigmetall und setzt stattdessen auf ein geschlossenes, wasserbasiertes Verdampfungssystem.

Ein frisch aufgetauchtes Patent von Sony beschreibt eine Kühllösung, die auf mehreren Heatpipes mit verjüngten und erweiterten Sektionen basiert. In diesen versiegelten Röhren zirkuliert eine Flüssigkeit – im Klartext: Wasser –, die durch Phasenübergänge von flüssig zu gasförmig die Wärme abführt. Das riskante Flüssigmetall der PlayStation 5 ist damit Geschichte.

Abschied vom flüssigen Risiko

Flüssigmetall besitzt eine extrem hohe Wärmeleitfähigkeit, bringt in der Massenproduktion aber massive physikalische Nachteile mit sich. Steht eine Konsole über Jahre ausschließlich vertikal, kann das Metall durch die Schwerkraft ungleichmäßig nach unten sacken. Die Folge sind unvollständiger Kontakt zum APU-Die und punktuelle Überhitzung.

Sony musste bereits bei der PS5 Slim und der PS5 Pro mit zusätzlichen Barrieren und eingefrästen Rillen im Kühlkörper nachbessern, um ein Austreten oder Verschieben der elektrisch leitfähigen Gallium-Legierung zu verhindern. Bei der PS6 könnte die Entwicklungsabteilung nun endgültig den Stecker für dieses Experiment ziehen. Der Verzicht eliminiert das Risiko von Kurzschlüssen durch auslaufendes Material im Falle von Gehäuseschäden vollständig.

Die Physik hinter der Verdampfung

Das neue Patent löst das Orientierungsproblem mechanisch über die Geometrie der Heatpipes. Mehrere stabförmige Kühlrohre besitzen speziell geformte Kammern, die je nach Aufstellung der Konsole als physikalische Barriere oder Sammelbecken wirken.

Steht die Konsole vertikal, sammelt sich das Wasser in den erweiterten Abschnitten am Boden der Rohre. Diese Sektionen arbeiten als Reservoir, steuern den Füllstand und sorgen dafür, dass die Flüssigkeit präzise an den Hitze-Hotspots verdampfen kann, statt unkontrolliert zu fließen. Das System nutzt den Kapillareffekt und die Schwerkraft gleichermaßen. Es funktioniert in jeder Position identisch.

PC-Technik für das Wohnzimmer

Das Prinzip der Vapor Chamber ist im High-End-PC-Bereich und bei Grafikkarten seit Jahren Standard. Sony skaliert diese Technologie jetzt über modifizierte Heatpipes für den Massenmarkt. Im Vergleich zur klassischen Kombination aus Kupferblock, Standard-Heatpipes und Wärmeleitpaste bietet die Phasenwechsel-Kühlung eine deutlich höhere Wärmekapazität pro Sekunde.

Die PS6 könnte thermisch stabiler laufen, da Wasser im geschlossenen Kreislauf nicht altert oder oxidiert wie herkömmliche Pasten oder Flüssigmetall. Die Lebensdauer der Konsole steigt.