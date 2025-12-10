PS6 Launch in Gefahr? Insider spricht über mögliche Verzögerung

In einem aktuellen Podcast hat der bekannte Insider Moore’s Law Is Dead neue Spekulationen über Lieferengpässe bei DRAM und mögliche Auswirkungen auf die PS6 und Nvidias RTX-6000-Serie geteilt. Dieser fragt sich: Kommt die PS6 tatsächlich 2027 oder verzögert sich der Launch aufgrund der aktuellen Krise?

Lieferengpässe und die Realität der DRAM-Produktion

Laut Moore’s Law Is Dead haben Lieferzeiten für Speicherchips in letzter Zeit stark zugenommen. Während früher drei bis sechs Monate üblich waren, sprechen Hersteller inzwischen von 13 bis 24 Monaten. Das sei zum Teil real, zum Teil ein Platzhalter, um Geschäftspartner nicht zu verlieren. Auch Doppelbestellungen führten in der Vergangenheit zu Verzerrungen im Markt, die die Prognosen der Hersteller unzuverlässig machten.

Die gute Nachricht: Die Branche expandiert massiv. In den kommenden fünf Jahren sollen mehrere Mega-Fabs von Samsung, Micron und SK Hynix ans Netz gehen. Doch solche Projekte dauern Jahre, und selbst mit neuen Fabriken hängt die Kapazität stark von der Produktion der dafür nötigen Werkzeuge ab. Kurzfristig heißt dies weitere Engpässe, die die Hersteller wohl noch mindestens ein Jahr begleiten werden.

Technologische Entwicklungen als Hoffnungsträger

Ein weiteres Thema ist die Entwicklung von 3D-DRAM. Anders als NAND-Speicher ist DRAM bislang zweidimensional aufgebaut. Durch das Stapeln von Speicherchips könnten Hersteller deutlich mehr Speicher auf gleicher Fläche unterbringen. Das würde langfristig helfen, die Engpässe abzumildern, könnte aber Leistung und Bandbreite beeinflussen.

Insider erwarten, dass diese Technik zuerst in kostengünstigen Laptops zum Einsatz kommt, bevor High-End-Systeme profitieren. Das bedeutet, dass für Gamer und Konsolenhersteller kurzfristig keine Entspannung in Sicht ist.

PS6 Verzögerung wahrscheinlich?

Konkret zur PS6 äußerte Moore’s Law Is Dead, dass die Produktion für Mitte 2027 geplant sei. Ob Engpässe die Konsole verzögern, ist aktuell unklar. Für die RTX-6000-Serie von Nvidia ist der Fall deutlicher: Der Launch, ursprünglich für 2025 vorgesehen, wird nun offenbar auf Q3 2026 verschoben, allerdings könnte auch das nur ein Platzhalter sein.

Für Gamer heißt das, dass wir uns auf mögliche Lieferprobleme einstellen müssen. PS6-Fans können noch hoffen, aber absolute Sicherheit gibt es nicht. Die Branche arbeitet daran, Engpässe zu beheben, doch kurzfristig bleibt Vorsicht geboten. Im schlimmsten Fall droht ein ähnliches Szenario wie zum PS5-Launch, inkl. Scalper.

Bis dahin bleibt die PS5 die erste Wahl, die nach allgemeiner Auffassung und laut Sony erst die Hälfte ihres Lebenszyklus erreicht hat.