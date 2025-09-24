PS6: Laut Insider hat Sony die Performance, Raytracing und Preis im Blick

Die PS6 rückt gefühlt in greifbare Nähe, zumindest wenn man den jüngsten Leaks glaubt. Sonys nächste Heimkonsole soll mit einem völlig neuen Orion-SoC antreten, der die Hardware laut Insidern auf ein neues Level heben könnte.

Dabei geht es nicht um hypothetische Teraflops oder Marketingzahlen, sondern um praxisnahe Verbesserungen: 4K120-Gaming, stärkere Raytracing-Leistung und zusätzliche CPU-Ressourcen für AI-Anwendungen. Für Spieler bedeutet das: realistischere Grafik und flüssigere Performance ohne teure Grafikkarten-Panik.

Laut dem aktuellen Video von Moore’s Law is Dead kommt die PS6 mit einem 3‑nm-Chip von TSMC, bis zu 54 RDNA‑5-CUs und acht Zen‑6C-Kernen. Soweit nichts Neues. Zwei zusätzliche Low-Power-Kerne kümmern sich um Hintergrundaufgaben im Betriebssystem, damit die Haupt-CPU voll für Spiele bereitsteht. Der Arbeitsspeicher soll zwischen 30 und 40 GB GDDR7 liegen, deutlich mehr als bei der Handheld-Version Kynis mit 24–36 GB. Das ist nicht nur für Grafik wichtig, sondern auch für KI-gestützte Funktionen, die Sony offenbar als nächsten großen Schritt für die PS6 plant.

Besonders auffällig ist der Fokus auf Raytracing: Laut Leaks soll die PS6 hier 6–12-mal stärker sein als die Basis-PS5. Im Klartext bedeutet das deutlich realistischere Licht- und Schatteneffekte, Reflexionen und Materialien, während die klassische Rasterleistung „nur“ um den Faktor 2,5–3 wächst. Die PS6 setzt also gezielt auf sichtbare Verbesserungen, die Spieler wirklich spüren, statt auf große, oft irrelevante Zahlen auf dem Papier.

Konkurrenzvergleich und Marktposition

Im Vergleich mit dem kommenden Xbox-Modell Magnus liegt die PS6 auf dem Papier etwa 25 % hinterher. Erfahrungsgemäß gleichen sich solche Unterschiede in der Praxis aber oft aus, wie schon PS5 und Xbox Series X gezeigt haben. Besonders bei TV-Gaming ist die PS6 so ausgelegt, dass Spieler praktisch keinen Nachteil spüren. Für Hardcore-PC-Spieler könnte Magnus Vorteile bei extrem hohen Bildraten oder Windows-spezifischen Features haben, für die typische Konsolen-Nutzung ist die PS6 aber mehr als ausreichend.

Die Preise wirken nachvollziehbar: Das Handheld-Modell Kynis wird bei $400–$500 liegen, die Heimkonsole Orion ohne Disc-Laufwerk bei $550–$700. Damit bleibt die PS6 leicht teurer als die aktuelle PS5, aber vermutlich günstiger als die Pro-Version. Wer auf 4K120 und Raytracing setzt, bekommt ein faires Paket – und es ist nicht der teure Sprung, den mancher Leak-Hype erwarten lässt.

Solide Evolution statt Revolution

Die PS6 ist kein Quantensprung, sondern eine sinnvolle Weiterentwicklung: mehr RAM für AI, stärkere CPU, deutlich besseres Raytracing und solide Rasterleistung. Spieler, die auf Grafik und Performance achten, werden den Unterschied spüren. Unrealistische Erwartungen auf „10× Leistung“ sollten allerdings draußen bleiben. Für die meisten Gamer ist die PS6 ein logischer, aber spürbarer Schritt nach vorn – genau das, was man von einer Next-Gen-Konsole erwartet.