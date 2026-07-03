PS6 Leak: Foxconn-Produktionsplan bestätigt finalen Launch-Termin

Foxconn hat bereits Fertigungskapazitäten für Sonys nächste PlayStation-Konsole, die PS6, reserviert. Laut dem internen Master-Produktionsplan der Fabriken soll die Massenproduktion im Mai 2027 anlaufen. Das berichtet die bekannte Industrie-Insiderin Millie A via X.
Produktionsstart im Mai sichert Launch im Herbst 2027
Die geleakten Fabrikdaten untermauern den anvisierten Veröffentlichungszeitraum für den Herbst 2027. Ein Produktionsstart im Mai lässt Sony genau das nötige Zeitfenster von knapp sechs Monaten, um die weltweiten Lagerhäuser pünktlich zum lukrativen Vorweihnachtsgeschäft zu füllen.
Der Zeitplan steht. Ein Aufschieben wird zu teuer.
Sobald die Produktionsbänder bei Foxconn für ein Projekt dieser Größenordnung anlaufen, entstehen gigantische Fixkosten. Jede Woche, die fertig produzierte Konsolen ungenutzt in den Logistikzentren lagern, frisst die Marge auf. Sony ist ab dem Moment des Produktionsstarts gezwungen, die Hardware so schnell wie möglich in den Handel zu bringen.
Dies deckt sich eins zu eins mit Berichten von Insidern wie Kepler_L2 und den allgemeinen Industriestandards. Demnach gehen solche Planungen Jahre und Monate voraus und jede künstliche Verzögerung verbrennt unnötig Geld. Am Ende arrangiert man sich mit der jeweiligen Situation.
Was bedeutet das für den Hardware-Krieg?
Die neuen Details stützen die Aussagen von SIE-CEO Hideaki Nishino, dass Sony seinen eigenen technologischen Fahrplan durchzieht. Mit einem Launch im Herbst 2027 würde die PS6 exakt im vermuteten Zeitfenster von Microsofts „Xbox Project Helix“ landen.
Der Unterschied: Sony agiert nicht getrieben, sondern folgt der logistischen Logik der eigenen Zulieferer.
Für Spieler verdichten sich die Anzeichen, dass die aktuelle Konsolengeneration ein klares Verfallsdatum hat. Wenn die Fertigung im Mai 2027 startet, ist die offizielle Enthüllung der PS6 durch Sony spätestens für Anfang 2027 zu erwarten. Das lange Warten hat ein konkretes Datum bekommen.
Mir kommt ende nächstes Jahr etwas zu früh vor, die Grafik und alles was dazugehört sieht noch absolut gut aus. Das war bei den Vorgänger Konsolen anders, da hat man nach 7 Jahren deutlich gemerkt das mal etwas neues her muss.
Ich denke, dass ein weiteres Aufschieben des Releases der nächsten Generation eher ungünstig wäre, also, im wahrsten Sinne des Wortes. Günstiger werdende Komponenten & Ressourcen werden wir bei vorherrschender Entwicklung nicht mehr erleben und den ungefähren regelmäßigen Zyklus zum Release neuer Hardware hätte man somit ebenfalls eingehalten.
Mal sehen, ob ich es mit der Playstation 6 genau so machen werde wie innerhalb der aktuellen Generation und erst mit dem Pro Modell einsteigen werde, die PS5 Pro hat in den vergangenen Jahren eindrücklich demonstriert, wie leistungsstarke & qualitativ hochwertige Konsolenhardware in Zusammenarbeit mit Leistungsmerkmalen wie PSSR daher zu kommen hat und selbst ohne Disklaufwerk werden sich kommende Geräte millionenfach verkaufen & die Marktspitze neben der PC Hardware halten,
der Mensch außerhalb der Social Media Bubble ist ein Gewohnheitstier und außerdem dazu imstande, bisher etablierte & sich bewährte Marken wie diese weiter zu supporten & sich auf neues einzulassen & neue Gewohnheiten zu entwickeln, denn am Ende des Tages geht es um nichts geringeres als ein Lieblingshobby auf der präferierten Seite,
der signifikant kleinere Anteil darf gerne Fackeln & Mistgabeln schwingen und/oder andere verleugnen, wir freuen uns über die Weiterführung einer absoluten Legende im Einklang mit etwas mehr dann eintretender Ruhe innerhalb der Nachbarschaft.