PS6 Leak: Foxconn-Produktionsplan bestätigt finalen Launch-Termin

Foxconn hat bereits Fertigungskapazitäten für Sonys nächste PlayStation-Konsole, die PS6, reserviert. Laut dem internen Master-Produktionsplan der Fabriken soll die Massenproduktion im Mai 2027 anlaufen. Das berichtet die bekannte Industrie-Insiderin Millie A via X.

Produktionsstart im Mai sichert Launch im Herbst 2027

Die geleakten Fabrikdaten untermauern den anvisierten Veröffentlichungszeitraum für den Herbst 2027. Ein Produktionsstart im Mai lässt Sony genau das nötige Zeitfenster von knapp sechs Monaten, um die weltweiten Lagerhäuser pünktlich zum lukrativen Vorweihnachtsgeschäft zu füllen.

Der Zeitplan steht. Ein Aufschieben wird zu teuer.

Sobald die Produktionsbänder bei Foxconn für ein Projekt dieser Größenordnung anlaufen, entstehen gigantische Fixkosten. Jede Woche, die fertig produzierte Konsolen ungenutzt in den Logistikzentren lagern, frisst die Marge auf. Sony ist ab dem Moment des Produktionsstarts gezwungen, die Hardware so schnell wie möglich in den Handel zu bringen.

Dies deckt sich eins zu eins mit Berichten von Insidern wie Kepler_L2 und den allgemeinen Industriestandards. Demnach gehen solche Planungen Jahre und Monate voraus und jede künstliche Verzögerung verbrennt unnötig Geld. Am Ende arrangiert man sich mit der jeweiligen Situation.

PS6 will launch fall 2027



Foxconn has already reserved manufacturing capacity for Sony’s next PlayStation console, with its master production schedule indicating production is due to start May 2027



Once production is underway, it becomes increasingly expensive for Sony to hold. — Millie A (@millieamand) July 2, 2026

Was bedeutet das für den Hardware-Krieg?

Die neuen Details stützen die Aussagen von SIE-CEO Hideaki Nishino, dass Sony seinen eigenen technologischen Fahrplan durchzieht. Mit einem Launch im Herbst 2027 würde die PS6 exakt im vermuteten Zeitfenster von Microsofts „Xbox Project Helix“ landen.

Der Unterschied: Sony agiert nicht getrieben, sondern folgt der logistischen Logik der eigenen Zulieferer.

Für Spieler verdichten sich die Anzeichen, dass die aktuelle Konsolengeneration ein klares Verfallsdatum hat. Wenn die Fertigung im Mai 2027 startet, ist die offizielle Enthüllung der PS6 durch Sony spätestens für Anfang 2027 zu erwarten. Das lange Warten hat ein konkretes Datum bekommen.