PS6 Leak: Produktionsstart und aggressivere Preisstrategie angestrebt

Nach Monaten an Spekulationen und halbgaren Leaks scheint der Produktionsstart der PlayStation 6 jetzt tatsächlich festzustehen. Laut aktuellen Dokumenten soll die Fertigung Mitte bis Ende 2027 anlaufen, exakt sieben Jahre nach der PS5, was perfekt in Sonys bisherigen Konsolenrhythmus passt.

Doch die echten Überraschungen liegen woanders: Sony plant demnach zwei PS6-Modelle, darunter einen vollwertigen PS6 Handheld, der diesmal nicht nur gestreamte Spiele wie beim Portal abspielt, sondern die gleichen Games wie die Heimkonsole nativ laufen lässt, wie der Insider Moore’s Law Is Dead zusammenfasst.

Zwei Konsolen, ein Ökosystem

Die Leaks deuten auf ein „Dockable System“ hin, eine Art Hybridstrategie, inspiriert von Nintendos Erfolg mit der Switch, aber technisch näher an einem Steam Deck oder ROG Ally. Intern kursieren die Codenamen „Trinity“ für die Hauptkonsole und „Canis“ für den mobilen Ableger.

Letzterer soll auf einer stromsparenden AMD-Architektur basieren, die PS5-Leistung in alten Spielen und verbesserte Grafik in neuen ermöglicht. Damit würde Sony erstmals ein echtes, portables PlayStation-Erlebnis bieten, und das zu einem Preis, der nicht völlig abgehoben sein soll.

Preisfrage: Wie teuer wird die PS6?

Die spannendste Diskussion rund um die PS6 dreht sich um den Preis. Nach dem Preisschock der PS5 Pro für 799 € (UVP) scheint Sony diesmal vorsichtiger vorzugehen. Branchenleaker und Tech-Analysten sprechen von einer Basisversion ohne Disc-Laufwerk für 549 US-Dollar, also vermutlich 599 € in Europa. Das aktuelle Laufwerk kann sehr wahrscheinlich weiter genutzt werden, was die langfristige Planungsstrategie unterschreicht. Möglich wird das durch eine kompaktere Bauweise, weniger Kühlaufwand und sinkende RAM-Kosten.

Einige Insider glauben sogar, dass Sony mit der PS6 den „alten PlayStation-Geist“ zurückbringen könnte – also bereit ist, die Konsole mit geringem oder gar keinem Profit zu verkaufen, um Marktanteile zu sichern. Eine Strategie, die an die PS4-Ära erinnert, in der Sony nach der PS3-Pleite aggressiv zurück auf Kurs ging.

Performance und Design: Kleiner, kühler, klüger

Technisch soll die PS6 nicht mehr größer als eine PS4 Pro sein. Dank effizienterer Chips und einer überarbeiteten Kühlung könnte das Gehäuse deutlich kompakter ausfallen. Der Controller hingegen dürfte fast unverändert bleiben – Sony setzt laut Leak weiter auf das DualSense-Design, eventuell mit kleineren Zuverlässigkeitsverbesserungen.

Auch beim Thema Leistung scheint man sich nicht mehr nur auf rohe Teraflops zu konzentrieren, sondern auf KI-gestützte Features wie dynamisches Upscaling und physikbasiertes Rendering. Raytracing und Machine Learning sollen die Basis für „NextGen 2.0“ bilden – die Generation, in der Spiele nicht mehr nur realistischer aussehen, sondern auch intelligenter auf Spielverhalten reagieren, wie zuletzt vom PlayStation Architekt Mark Cerny vorgestellt.

Warum jetzt schon?

Viele Fans empfinden den Zeitpunkt als „zu früh“, schließlich fühlt sich die PS5-Generation für viele noch gar nicht richtig gestartet an. Doch Sonys interner Plan sei laut Leak seit 2021 fix gewesen. Und: Wenn man auf frühere Reaktionen schaut, wiederholt sich das Muster. Vor der PS5 hieß es: „Zu früh!“ – sie brach Verkaufsrekorde. Vor der PS5 Pro hieß es: „Keiner braucht das!“ – sie war wochenlang ausverkauft.

Tatsächlich dürfte die PS6 genau in die GTA 6-Nachwirkung hineinfallen, also in eine Phase, in der Millionen Spieler bereit sind, in neue Hardware zu investieren.

Der Handheld: Mehr als eine Portal 2.0

PlayStation Portal hat sich trotz Spott überraschend gut verkauft, offenbar besser, als Sony selbst erwartet hatte. Dieser Erfolg könnte den Ausschlag gegeben haben, den Handheld-Plan aktiv zu verfolgen. Während PlayStation Portal nur ein Streaming-Client ist, soll die neue Handheld-Konsole ein vollwertiges Gerät mit eigenem APU-Chip und lokaler Rechenleistung sein.

Man spricht von einem 6 nm Design, das kaum mehr Energie verbraucht als ein Smartphone, aber deutlich höhere Leistung bietet. Preislich wird spekuliert über 399 bis 499 US-Dollar, womit Sony direkt gegen Steam Deck, Legion Go und Co. antreten würde.

Warum der PS5 Pro-Preis ein Test war

Mehrere Quellen sehen in der PS5 Pro einen Markttest, um das Preisverhalten der Käufer zu analysieren. Verkauft sich die 799 € teure Pro gut, könnte Sony mit der PS6 höher einsteigen. Bleiben die Verkaufszahlen verhalten, folgt ein Preisschnitt. Aktuell sieht es danach aus, dass Sony einen moderaten Mittelweg wählt – teurer als PS4, günstiger als Pro.

Oder wie ein Analyst es formulierte: „Wenn die PS5 Pro 699 $ kostet und sich ordentlich verkauft, kann 549 $ für eine PS6 plötzlich wie ein Schnäppchen wirken.“

Sony steht vor einer schwierigen Aufgabe: Einerseits wächst die Kluft zwischen Luxusspielern mit RTX 4090 und Casual-Gamern mit 300 €-Budgets, andererseits will man beide Gruppen bedienen. Mit einem leistungsstarken, aber preisbewussten PS6-Modell und einem mobilen Ableger für unterwegs könnte Sony genau das schaffen, ein zweistufiges System, das sich flexibel an den Markt anpasst.

Wenn die Leaks stimmen, erwartet uns 2027 keine reine Leistungssteigerung, sondern ein strategischer Neustart für die PlayStation-Marke. Zwei Systeme, neue Technologie und ein realistischerer Preis könnten der PS6 den entscheidenden Vorsprung verschaffen, vorausgesetzt, Sony vergisst diesmal nicht, dass Spieler mehr wollen als nur Power: Sie wollen Identität.

Ist Sony mit der PS6 und einem echten Handheld auf dem richtigen Weg – oder wird das zu viel Hardware auf einmal?