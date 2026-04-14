PS6 „Lite“: Warum ein Billig-Modell für Sony zum technischen Albtraum würde

Die Spekulationen um eine günstige PS6 auf Basis von Handheld-Hardware wären technisch unhaltbar. Während aus wirtschaftlicher Sicht eine preiswerte Einstiegskonsole für ökonomisch sinnvoll gehalten wird, warnen andere vor einem „Albtraum“ für Entwickler. Die technische Hürde liegt nicht beim Preis, sondern bei der Unvereinbarkeit von mobilen Chips und 4K-Heimfernsehern.

Handheld-Chip am 4K-TV: Eine physikalische Sackgasse

Die Theorie, Sony könne die APU des geplanten PS6-Handhelds einfach in ein stationäres Gehäuse stecken, um eine 400+ EUR-Konsole zu realisieren, wie vom Branchenkenner MLID beschrieben, scheitert an der Architektur.

Laut dem bekannten AMD-Leaker KeplerL2 ist der Canis-Chip mit speziellen „Low-Power-Libraries“ gefertigt. Das bedeutet, dass dieser auf minimalen Stromverbrauch getrimmt ist und schlicht keine hohen Taktraten erreichen kann, egal, wie stark die Kühlung in einem stationären Gehäuse wäre.

Das Hauptproblem sieht man in der begrenzten Skalierung:

Upscaling-Strafzeit: Ein Bild von 1080p (Handheld-Standard) auf 4K aufzublasen, ist ein rechenintensiver Prozess. Während dieser Vorgang auf dem Handheld ca. 2 Millisekunden dauert, würde er am 4K-TV bis zu 8 Millisekunden fressen.

Ein Bild von 1080p (Handheld-Standard) auf 4K aufzublasen, ist ein rechenintensiver Prozess. Während dieser Vorgang auf dem Handheld ca. 2 Millisekunden dauert, würde er am 4K-TV bis zu 8 Millisekunden fressen. Performance-Verlust: Diese Zeit fehlt dem Chip bei der Berechnung der eigentlichen Spiellogik. Entwickler müssten massiven Zusatzaufwand betreiben, um auf der „Lite“-Konsole dieselbe Bildrate wie im Handheld-Modus zu erreichen.

Diese Zeit fehlt dem Chip bei der Berechnung der eigentlichen Spiellogik. Entwickler müssten massiven Zusatzaufwand betreiben, um auf der „Lite“-Konsole dieselbe Bildrate wie im Handheld-Modus zu erreichen. Bildqualität: Ein 16-faches Upscaling führt zwangsläufig zu Artefakten und Unschärfe, was den Next-Gen-Anspruch der PS6 untergraben würde.

Die realistische Alternative: „Orion“ statt „Canis“

Sollte Sony dennoch eine günstigere Hardware-Variante planen, wird diese nicht auf Handheld-Technik basieren, sondern auf einer abgespeckten Version des großen Heimkonsolen-Chips (Orion). KeplerL2 skizziert hier eine Konfiguration, die die Produktionskosten um etwa 80 bis 100 US-Dollar drücken könnte:

Beschnittener Grafikchip: 16 WGP (Work Group Processors) statt der vollen Leistung.

16 WGP (Work Group Processors) statt der vollen Leistung. Reduzierter Speicher: 24 GB RAM an einem 128-Bit-Bus (spart allein ca. 60 $).

24 GB RAM an einem 128-Bit-Bus (spart allein ca. 60 $). Geringerer Takt: Ca. 10 % weniger Takt auf CPU und GPU reduziert die Anforderungen an das Netzteil und die Kühlung.

Wer einen günstigen Einstieg in die PS6-Generation sucht, wird vermutlich zum Handheld greifen müssen. Die Vorstellung einer stationären Konsole um die 400 EUR aufwärts ist angesichts steigender Chipkosten und technischer Limitierungen unrealistisch. Sony wird den Fokus bei der PS6-Heimkonsole auf das Premium-Erlebnis bei rund 700 Dollar legen, um den technischen Sprung zur PS5 deutlich spürbar zu machen.

Käufer sollten sich von der Hoffnung auf eine stationäre „Schnäppchen-PS6“ verabschieden. Ein System, das auf Handheld-Hardware basiert, würde die grafische Qualität der gesamten Generation ausbremsen und Entwickler vor unnötige Hürden stellen. Der günstigste Weg zur PS6 wird voraussichtlich der neue Handheld sein – für das volle Wohnzimmer-Erlebnis bleibt die 700-Dollar-Investition der wahrscheinlichere Maßstab.