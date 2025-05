PS6: Mit 24 GB RAM und Machine Learning auf in die Zukunft?

Während wir noch damit beschäftigt sind, das Letzte aus der PS5 Pro herauszukitzeln, rückt die nächste Konsolengeneration leise aber unaufhaltsam näher. Und wie so oft ist es nicht Sony selbst, die das Feuer entfacht, sondern die Tech-Detektive von Digital Foundry.

Warum 24 GB RAM plötzlich Sinn ergeben

Allen voran Alex Battaglia, der jetzt eine spannende – und zugegeben recht plausible – Prognose zur PS6 in den Raum wirft: mindestens 24 GB RAM. Und das ist nicht bloß für hübschere Texturen oder noch realistischere Explosionen gedacht, sondern vor allem für Machine-Learning-Funktionen, die das Spielerlebnis revolutionieren könnten.

Schon jetzt werkeln Spieleentwickler und Hardwarehersteller an intelligenteren Grafiklösungen, smarteren NPCs und adaptivem Gameplay, das sich dem Spieler anpasst wie ein gut sitzender Gaming-Stuhl. Der Schlüssel dazu liegt nicht mehr allein in Teraflops oder Taktraten, sondern in intelligenten Algorithmen – und die brauchen vor allem eines: viel Arbeitsspeicher.

Bereits im März hat AMD das nächste Kapitel in dieser Geschichte aufgeschlagen: FSR4 – trainiert mit den PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR)-Algorithmen. Klingt nach Zukunftsmusik? Ist es auch. Sony wurde öffentlich für seine Beteiligung an dieser Technologie gedankt, die im Rahmen von Project Amethyst entwickelt wurde. Dieses mysteriöse Gemeinschaftsprojekt zwischen AMD und Sony dürfte der PS6 mehr als nur den technischen Unterbau liefern – es ist der Beginn einer neuen Ära im Konsolendesign.

Machine Learning auf der PS6: Die stille Revolution

Was bisher noch wie Science-Fiction klingt, ist womöglich bald Realität: dynamisches Upscaling, das nicht nur nach Pixeln, sondern nach Kontext entscheidet. Texturen, die je nach Spielverhalten angepasst werden. NPCs, die nicht mehr bloß einprogrammiert sind, sondern dazulernen – zumindest ein bisschen. Kurz: Die PS6 könnte zur ersten echten „Smart Console“ werden.

Offiziell hat Sony zur PS6 noch kein Wort verloren, doch frühere Aussagen des ehemaligen PlayStation-Chefs Shawn Layden deuten darauf hin, dass das Gerät nicht rein digital sein wird – Disc-Fans dürfen also aufatmen. Technisch wiederum scheint vieles auf AMDs 3D-Stacked-Chips hinauszulaufen, die mehr Leistung bei weniger Platz versprechen.

Noch ist die PS6 ein Schatten am Horizont. Doch wenn Machine Learning wirklich der Fokus wird, dann könnte sie mehr sein als nur ein Upgrade – sie wird ein Gamechanger. Und 24 GB RAM? Das klingt plötzlich gar nicht mehr so abwegig, sondern wie der erste Schritt in eine sehr clevere Konsolen-Zukunft.