PS6 mit Disc-Laufwerk wäre eine Klimasünde – physische Spiele 100-mal schädlicher

Wer beim Kauf seiner Spiele noch stolz die Hülle ins Regal stellt, muss jetzt stark sein. Laut einer neuen Studie des französischen Analyseunternehmens Greenly ist die Herstellung und Auslieferung physischer Spiele bis zu 100-mal klimaschädlicher als der digitale Download. Ja, du hast richtig gelesen – hundertmal.

Das gilt nicht nur für die Presswerke und Verpackungen, sondern vor allem für die Transportkette: vom Werk über den Großhändler bis zum Ladenregal (oder den Amazon-Karton). Laut Greenly verursacht allein die Produktion und Verpackung von einer Million Discs etwa 312 Tonnen CO₂, während die gleiche Menge digitaler Downloads bei rund 3 Tonnen liegt.

Kurz gesagt: Wer zukünftig Disc-Version kauft, stößt im übertragenen Sinne mehr CO₂ aus als ein schlecht optimierter Gaming-PC im Dauerbetrieb.

Das PS6 Disc Laufwerk, ein Relikt mit Emissionen

Das wirft natürlich eine Frage auf, ob die PS6 noch ein Disc-Laufwerk haben? Das wird immer mehr in Zweifel gezogen und die tatsächliche Notwendigkeit aberkannt. Während Sony mit „energieeffizienter Hardware“ und „nachhaltiger Verpackung“ wirbt, bleibt die Option auf den physischen Datenträger ein klimapolitischer Anachronismus.

Greenly nennt besonders die Herstellung von Blu-rays und Kunststoffhüllen als Problem. Die dafür nötigen seltenen Erden und Kunststoffe belasten nicht nur das Klima, sondern auch die Wasserreserven, und zwar weltweit.

Selbst beim Transport schneidet die Disc-Version schlechter ab. Container, LKW, Paletten, Lagerhallen, jeder Schritt hat seinen Preis. Ironisch, dass ausgerechnet der digitale Download, der oft als „Energieverschwendung“ kritisiert wird, hier als das grünere Übel gilt.

Handhelds und Cloud, die sauberen Alternativen

Laut der Studie sind Handheld-Konsolen wie die Switch oder das Steam Deck die umweltfreundlichste Option. Durchschnittlich nur 13,8 kg CO₂ pro Jahr – das ist weniger als ein Kühlschrank im Energiesparmodus.

Etwas überraschend schneidet auch Cloud-Gaming vergleichsweise gut ab. Keine Discs, keine Verpackung, keine Lagerhallen. Nur das ständige Datenstreaming frisst Strom, aber laut Greenly immer noch weniger, als die Herstellung physischer Medien.

Microsoft bekommt in der Studie sogar ein kleines Umwelt-Krönchen. Die digitale Xbox Series S sei „eine der umweltfreundlichsten Konsolen auf dem Markt“, teils aus recyceltem Material gefertigt und mit besonders sparsamen Energieprofilen.

Der Bericht schlägt daher konkrete Maßnahmen vor:

Trade-in-Programme für Konsolenkomponenten

für Konsolenkomponenten Standardisierte Energiesparmodi bei neuen Geräten

bei neuen Geräten CO₂-Hinweise bei Downloads , ähnlich wie Kalorienangaben

, ähnlich wie Kalorienangaben Förderung von Second-Hand-Spielen im stationären Handel

Für Sony könnte das heißen: Wenn das PS6 Disc Laufwerk nicht gerade ein Nostalgie-Bonus wird, wird es zunehmend schwer, es als „Feature“ zu verkaufen. Vielleicht erleben wir bald den Moment, in dem das Laufwerk ohne Ausnahme zum „optionalen Zubehör“ erklärt wird, und niemand sich wirklich beschwert.

Natürlich wird niemand wird die Welt retten, indem er Call of Duty digital kauft. Aber vielleicht hilft der Gedanke, dass dein nächstes PS6-Spiel nicht nur Speicherplatz, sondern auch ein paar Tonnen CO₂ spart. Und falls du trotzdem weiter auf Discs bestehst, keine Sorge. Du bist dann eben der Typ, der Klimabilanz gegen Coverart tauscht.