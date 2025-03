PS6: Neues Batman-Spiel für PS5, Xbox Series X|S und Next-Gen-Konsolen?

Nach dem gemischten Empfang von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ scheint Rocksteady Studios bereit zu sein, das Ruder herumzureißen und zu seinen Wurzeln zurückzukehren – mit einem brandneuen Batman-Spiel. Es ist noch nicht offiziell bestätigt, aber eine kürzlich entdeckte Stellenanzeige wirft einen interessanten Blick auf die Pläne des Studios für die Zukunft. Die Anzeige deutet darauf hin, dass das Studio an einem „noch nicht angekündigten AAA-Titel“ arbeitet, der für „High-End-PCs, PS5, Xbox Series X/S und die nächste Konsolengeneration“ erscheinen soll – also PS6 und Xbox Next.

Ein neuer Batman in Entwicklung?

Ein Blick auf die Anzeige und die Details der Stelle für einen „Senior Core Engine Programmer“ lässt vermuten, dass Rocksteady eine Cross-Gen-Veröffentlichung in Betracht zieht. Die Verwendung der Begriffe „High-End-PCs“ und „nächste Konsolengeneration“ spricht für eine gezielte Entwicklung für die aktuellen und zukünftigen Konsolen. Dies könnte bedeuten, dass das neue Batman-Spiel nicht nur für die PS5 und Xbox Series X/S, sondern auch für deren Nachfolger erscheinen könnte – eine Entscheidung, die angesichts des bisherigen Entwicklungsstadiums des Spiels nicht allzu überraschend ist.

Obwohl die Anzeige das Projekt nicht ausdrücklich als Batman-Spiel bezeichnet, gehen Insider-Leaks davon aus, dass Rocksteady an einem neuen, Singleplayer-fokussierten Batman-Spiel arbeitet. Die Entwickler, die mit der „Batman: Arkham“-Reihe Geschichte geschrieben haben, haben sich lange nicht zu ihren nächsten Projekten geäußert, aber das Studio ist für sein Engagement bekannt, großartige Superhelden-Geschichten zu erzählen. Der Erfolg der „Arkham“-Spiele hat den Ruf von Rocksteady aufgebaut, und es gibt wenig Zweifel, dass die Fans auf eine neue Episode der düsteren Gotham-Geschichte warten.

Cross-Gen-Strategie

Das Timing könnte perfekt sein. Die aktuellen Konsolen haben sich mittlerweile etabliert, und ein Next-Gen-Batman könnte das Spielerlebnis auf neue Höhen katapultieren – beeindruckende Grafiken, größere Open-World-Möglichkeiten und ein tiefgehendes, packendes Storytelling. Rocksteady könnte damit nicht nur die Schwächen von „Suicide Squad“ ausmerzen, sondern auch die Erwartungen an den Superhelden-Titel der nächsten Generation übertreffen. Damit sind nun mindestens 5 Titel in Arbeit, die zumindest auch für die nächste Konsolengeneration erscheinen sollen.

Natürlich sind dies nur erste Hinweise, und vieles kann sich noch ändern. Das Spiel befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium, sodass Änderungen in der Ausrichtung und den Plattformen durchaus möglich sind. Doch wenn sich die Gerüchte bewahrheiten, erwartet uns ein Batman-Erlebnis, das die Stärken der Vergangenheit mit der Technik von morgen kombiniert – und das auf einer Vielzahl von Plattformen, um möglichst viele Fans zu erreichen. Es bleibt spannend, welche Geheimnisse Rocksteady noch lüften wird.