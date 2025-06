PS6 & Next-Gen Xbox – UDNA-Grafik und möglicher Launch schon 2027?

Während sich die aktuelle Konsolengeneration mit Mid-Gen-Upgrades wie der PS5 Pro noch über Wasser hält, rücken die Nachfolger von PlayStation 5 und Xbox Series X leise, aber spürbar näher. Im NeoGAF-Forum kursieren derzeit einige recht konkrete Gerüchte, die angeblich auf internen Infos basieren. Quelle ist der bekannte Insider Kepler_L2, der sich in der Vergangenheit schon öfter zu GPU-Architekturen geäußert hat – mit teils treffsicheren, teils spekulativen Aussagen.

Demnach sollen sowohl die PS6 als auch die nächste Xbox auf eine neue GPU-Architektur namens „UDNA“ setzen – eine Vermutung, die schon länger kursiert. Im Vergleich zu RDNA4, der voraussichtlich letzten Desktop-Architektur vor dem UDNA-Sprung, soll UDNA rund 20 % mehr Leistung bei klassischem Rasterizing bieten. Für Raytracing und AI-Funktionen wird sogar von einer Verdopplung der Performance gesprochen.

Das klingt erstmal vielversprechend – besonders für Spieler, die auf technische Sprünge bei Echtzeit-Raytracing und Upscaling hoffen. Allerdings gilt auch hier: Die Aussagen stammen von einer inoffiziellen Quelle und sollten mit einer gesunden Portion Skepsis betrachtet werden. Kepler_L2 selbst ruderte bei der Formulierung bereits etwas zurück und stellte klar, dass er mit „2x in RT/AI“ keine pauschale Leistungsverdopplung meinte, sondern spezifische Anwendungsbereiche.

Launch 2026, 2027 oder 2028? Xbox will offenbar vorpreschen

Interessant wird es bei den möglichen Release-Zeitpunkten. Laut den Kommentaren plant Sony derzeit mit einem PS6-Launch im Jahr 2027 – nicht untypisch, wenn man die üblichen siebenjährigen Konsolenzyklen betrachtet. Microsoft hingegen könnte bereits 2026 mit der neuen Xbox vorlegen, möglicherweise auch als Reaktion auf ein starkes First-Party-Lineup im gleichen Jahr. Genannt wurden ein Halo: Combat Evolved Remake, Gears of War: E-Day und Forza Horizon 6 – alles Titel, die das Potenzial hätten, neue Hardware zu pushen.

Ob Sony in so einem Fall tatsächlich zögert, bleibt offen. Laut Kepler_L2 gebe es „keinen wirklichen Grund zur Eile“, es sei denn, man fürchtet einen deutlichen Performance-Vorsprung der Xbox in Titeln wie GTA 6, falls dieses Spiel für beide Plattformen erscheint.

Was allerdings kaum zur Sprache kommt: Die tatsächliche Differenzierung beider Konsolen. Zwar würden beide Hersteller auf das gleiche Grundgerüst von AMD setzen, wie inzwischen von beiden Herstellern angekündigt, die individuellen Anpassungen seien laut Kepler_L2 aber „oft überbewertet“. Sony und Microsoft würden überwiegend Features entfernen oder wieder hinzufügen, die AMD gestrichen habe – echte Architektur-Innovationen seien selten und meist kosmetischer Natur.

Technische Details: Keine 3D-Cache, wenig zur CU-Anzahl

Laut dem Insider soll der SoC der neuen Konsolen keinen 3D-Cache enthalten – eine Technologie, die zuletzt vor allem bei Ryzen-Prozessoren für Leistungsschübe in Games sorgte. Auch zur Compute-Unit-Anzahl gibt es bislang nur Spekulationen, wobei Kepler_L2 hier zugibt: „Weiß ich noch nicht.“

Die Ähnlichkeit beider Systeme spricht dafür, dass sich die Konsolen zumindest technisch erneut auf Augenhöhe begegnen. Wer am Ende die Nase vorn hat, entscheidet wohl eher die Software als die Hardware – wie so oft.

Was lässt sich also festhalten? Die Spekulationen rund um PS6 und die nächste Xbox bieten einige interessante Anhaltspunkte, sollten aber nicht als gesetzt gelten. Eine neue GPU-Architektur, ambitionierte Raytracing-Ziele und ein mögliches Xbox-Vorpreschen – all das ist realistisch, aber nicht bestätigt. Wer sich mit dem Gedanken an eine neue Konsole trägt, sollte sich auf einen realistischen Zeitrahmen bis 2027 einstellen – alles andere wäre ein Bonus, kein Standard.

Was meint ihr: Würdet ihr Microsoft einen frühen Start zutrauen – und wäre das überhaupt ein Vorteil? Diskutiert gerne mit!