PS6 Leak: 1TB SSD & kein Laufwerk – Rettung durch KI-Kompression?

Sony könnte für die PS6 den radikalen Verzicht auf ein Laufwerk und trotz steigender Datenmengen auf eine vergleichsweise kleine 1TB-SSD setzen. Um den Speicherplatzmangel in den Griff zu bekommen, soll eine neue KI-Technologie namens Neural Texture Compression (NTC) die Spielgrößen drastisch schrumpfen.
Die PS6 wird laut aktuellen Leaks des Insiders Kepler_L2 ohne physisches Laufwerk und mit einer 1TB-SSD ausgestattet sein, um die Produktionskosten bei geschätzten 760 US-Dollar pro Einheit halbwegs zu bändigen.
Während 1 TB im Jahr 2026 für viele Gamer wie ein schlechter Scherz klingt – aktuelle AAA-Titel fressen oft schon 100 GB oder mehr –, liegt die Lösung wohl in der Software-Architektur. Durch den Einsatz von Neural Texture Compression könnten Texturen so effizient gepackt werden, dass ein Spiel, das heute 150 GB belegt, auf der PS6 nur noch knapp über 20 GB wiegt.
Warum 1 TB kein Todesurteil sein muss
Die Skepsis der Community gegenüber knappem Speicher ist absolut berechtigt, doch der technische Ansatz ist valide. Wenn Sony tatsächlich ein SDK bereitstellt, das NTC unterstützt, ändert sich die Rechnung für uns Spieler komplett.
- Effizienz: Die Technologie verspricht eine bis zu 7-mal höhere Kompression als der aktuelle Standard (BC7). Das würde bedeuten, dass wir trotz potenziell komplexerer Assets weniger Nettospeicher pro Spiel benötigen als in der aktuellen Generation.
- Hardware-Kosten: Flash-Speicher bleibt ein massiver Kostentreiber in der Produktion. Indem Sony den physischen Speicher auf 1 TB begrenzt, können sie die Produktionskosten drücken und den Verkaufspreis für uns hoffentlich unter der kritischen 700-Euro-Marke halten.
- Architektur-Vorteil: Weniger Datenmengen bedeuten nicht nur mehr Platz auf der Platte, sondern auch spürbar schnellere Ladezeiten und eine deutlich geringere Belastung für den Datendurchsatz der Konsole. Das System arbeitet insgesamt schlanker.
Das Ende der Disc-Ära
Die Nachricht über das fehlende Laufwerk ist die eigentlich bittere Pille für Sammler und Retail-Käufer. Dass Sony die PS6 als rein digitale Konsole plant, ist die konsequente Fortsetzung eines Trends, der 2020 mit der Digital Edition der PS5 begann. Für den Gebrauchtmarkt und Fans von physischen Boxen im Regal wäre das jedoch der finale K. O.-Schlag. Ohne Konkurrenz durch den Einzelhandel verliert der Spieler zudem die Preishoheit über seine Bibliothek – wir wären komplett an den PlayStation Store gebunden. Unklar bleibt, ob das aktuelle Laufwerk optional genutzt werden kann, was ich für wahrscheinlich halte.
Wir sehen hier einen massiven Shift im Konsolendesign: Leistung wird nicht mehr nur über rohe Gewalt (größere SSDs, mehr Teraflops) generiert, sondern über intelligente Algorithmen. Die PS6 scheint eine „Smart Console“ zu werden, die darauf angewiesen ist, dass Entwickler diese neuen Kompressionstools auch konsequent nutzen. Sollten Third-Party-Studios hier schlampen, wird die 1TB-Platte nach drei installierten Spielen voll sein.
Die PS6 wird vermutlich kein Hardware-Monster, das uns mit schierem Speicherplatz erschlägt. Sie könnte ein auf Effizienz getrimmtes System. Der Erfolg steht und fällt mit der Neural Texture Compression. Funktioniert sie wie versprochen, merken wir vom kleinen Speicher nichts. Das Ende des Laufwerks hingegen ist ein Kompromiss, den viele nur zähneknirschend für einen stabileren Verkaufspreis akzeptieren werden.
Wäre ein massiv reduzierter Speicherbedarf für euch ein fairer Tausch gegen den kompletten Verlust des Disc-Laufwerks?
Und leute dieses Märchen von Kompression mk 11 sowieso mk 1 nutzen beide Kraken
Mk11 ist 85gb groß und mk1 149gb
Ich habe bei beiden spielen den story modus ohne 4k zwischensequnzen Pack installiert das heisst esbist sogar Luft nach oben möglich. Und bevor eine schreibt das es nicht stimmt,wb wirbt sogar mit den Kraken logo wenn man die spiele startet
Wow 10gb ersparnis pro spiel
Ich nehme einfach die 2tb SSD aus meiner PS5 Pro raus und stecke diese in die PS6, sofern Sony die Anschlüsse nicht verändert.
Und sony wird einfach ein Tiegel vorschreiben wo do nicht ps6 spiele von deine 2tb ssd starten können wirst du weist wegen magic Geschwindigkeit und so
Wäre ein massiv reduzierter Speicherbedarf für euch ein fairer Tausch gegen den kompletten Verlust des Disc-Laufwerks?
Gute Frage von der Redaktion danke dafür und meine Antwort darauf Nein. Ohne ein Disc-Laufwerk Kauf ich mir keine PS6 wenn sie wie in dieser Generation extern eine zu Verfügung stellen dann okay. Hoffentlich wird die PS6 keine reine Digitale Konsole dann bin ich raus das war’s dann mit der Jahrzehnte langen Gamer Leidenschaft für Sony Konsolen. Dann steige ich auf PC um oder auf die Xbox Helix.
Widerspricht du dich nicht damit?
Helix und pc haben erst recht kein Laufwerk. Ist kein Urteil mach das was du für richtig hältst. Ich habe kein Problem mit digital only das Problem ist mehr sony selbst das sie durch ihre geschäfpraktiken wie keine spiele Rückgabe funktion oder variable preise für einzelne user schäbigen geschäfpraktiken haben in vergleich zu steam