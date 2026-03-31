PS6 Leak: 1TB SSD & kein Laufwerk – Rettung durch KI-Kompression?

Sony könnte für die PS6 den radikalen Verzicht auf ein Laufwerk und trotz steigender Datenmengen auf eine vergleichsweise kleine 1TB-SSD setzen. Um den Speicherplatzmangel in den Griff zu bekommen, soll eine neue KI-Technologie namens Neural Texture Compression (NTC) die Spielgrößen drastisch schrumpfen.

Die PS6 wird laut aktuellen Leaks des Insiders Kepler_L2 ohne physisches Laufwerk und mit einer 1TB-SSD ausgestattet sein, um die Produktionskosten bei geschätzten 760 US-Dollar pro Einheit halbwegs zu bändigen.

Während 1 TB im Jahr 2026 für viele Gamer wie ein schlechter Scherz klingt – aktuelle AAA-Titel fressen oft schon 100 GB oder mehr –, liegt die Lösung wohl in der Software-Architektur. Durch den Einsatz von Neural Texture Compression könnten Texturen so effizient gepackt werden, dass ein Spiel, das heute 150 GB belegt, auf der PS6 nur noch knapp über 20 GB wiegt.

Warum 1 TB kein Todesurteil sein muss

Die Skepsis der Community gegenüber knappem Speicher ist absolut berechtigt, doch der technische Ansatz ist valide. Wenn Sony tatsächlich ein SDK bereitstellt, das NTC unterstützt, ändert sich die Rechnung für uns Spieler komplett.

Effizienz: Die Technologie verspricht eine bis zu 7-mal höhere Kompression als der aktuelle Standard (BC7). Das würde bedeuten, dass wir trotz potenziell komplexerer Assets weniger Nettospeicher pro Spiel benötigen als in der aktuellen Generation.

Die Technologie verspricht eine bis zu 7-mal höhere Kompression als der aktuelle Standard (BC7). Das würde bedeuten, dass wir trotz potenziell komplexerer Assets weniger Nettospeicher pro Spiel benötigen als in der aktuellen Generation. Hardware-Kosten: Flash-Speicher bleibt ein massiver Kostentreiber in der Produktion. Indem Sony den physischen Speicher auf 1 TB begrenzt, können sie die Produktionskosten drücken und den Verkaufspreis für uns hoffentlich unter der kritischen 700-Euro-Marke halten.

Flash-Speicher bleibt ein massiver Kostentreiber in der Produktion. Indem Sony den physischen Speicher auf 1 TB begrenzt, können sie die Produktionskosten drücken und den Verkaufspreis für uns hoffentlich unter der kritischen 700-Euro-Marke halten. Architektur-Vorteil: Weniger Datenmengen bedeuten nicht nur mehr Platz auf der Platte, sondern auch spürbar schnellere Ladezeiten und eine deutlich geringere Belastung für den Datendurchsatz der Konsole. Das System arbeitet insgesamt schlanker.

Das Ende der Disc-Ära

Die Nachricht über das fehlende Laufwerk ist die eigentlich bittere Pille für Sammler und Retail-Käufer. Dass Sony die PS6 als rein digitale Konsole plant, ist die konsequente Fortsetzung eines Trends, der 2020 mit der Digital Edition der PS5 begann. Für den Gebrauchtmarkt und Fans von physischen Boxen im Regal wäre das jedoch der finale K. O.-Schlag. Ohne Konkurrenz durch den Einzelhandel verliert der Spieler zudem die Preishoheit über seine Bibliothek – wir wären komplett an den PlayStation Store gebunden. Unklar bleibt, ob das aktuelle Laufwerk optional genutzt werden kann, was ich für wahrscheinlich halte.

Wir sehen hier einen massiven Shift im Konsolendesign: Leistung wird nicht mehr nur über rohe Gewalt (größere SSDs, mehr Teraflops) generiert, sondern über intelligente Algorithmen. Die PS6 scheint eine „Smart Console“ zu werden, die darauf angewiesen ist, dass Entwickler diese neuen Kompressionstools auch konsequent nutzen. Sollten Third-Party-Studios hier schlampen, wird die 1TB-Platte nach drei installierten Spielen voll sein.

Die PS6 wird vermutlich kein Hardware-Monster, das uns mit schierem Speicherplatz erschlägt. Sie könnte ein auf Effizienz getrimmtes System. Der Erfolg steht und fällt mit der Neural Texture Compression. Funktioniert sie wie versprochen, merken wir vom kleinen Speicher nichts. Das Ende des Laufwerks hingegen ist ein Kompromiss, den viele nur zähneknirschend für einen stabileren Verkaufspreis akzeptieren werden.

Wäre ein massiv reduzierter Speicherbedarf für euch ein fairer Tausch gegen den kompletten Verlust des Disc-Laufwerks?