PS6 ohne Laufwerk? Warum das Vinyl-Modell die Rettung für Sammler sein könnte

Die PS6 kommt wohl rein digital, während das Ende der Disc an sich ab 2028 beschlossene Sache ist. Doch eine aktuelle Diskussion liefert ein starkes Gegenargument für die Disc oder zumindest für Sammler.

Sony setzt bei der PS6 wahrscheinlich voll auf den Digitalvertrieb. Ein radikaler Schnitt, der intern logisch wirkt, an den echten Wünschen der Hardcore-Fans aber komplett vorbeigeht. Im Podcast von Moore’s Law is Dead wurde jetzt ein Modell diskutiert, das die physische Box retten könnte. Nicht als Massenware für den Grabbeltisch, sondern als teures Premium-Produkt für Sammler. Quasi die Vinyl-Schallplatte für Gamer.

Teurer, aber geiler: Das Boutique-Modell

Die Analysten bei Sony schauen nur auf die reinen Download-Zahlen. Gen Z kauft aber wieder physisch. Der emotionale Wert des Besitzens wird unterschätzt. Niemand verschenkt zu Weihnachten gerne einen Zettel mit einem Download-Code. Eine Box im Regal hat Gewicht. Deshalb lautet der Vorschlag der Podcast-Moderatoren: Digitale Versionen bleiben bei 70 Dollar, während die physische Fassung als Luxus-Edition für 90 Dollar in den Handel kommt. Komplett mit einem fetten Booklet und Extras.

Das ist kein Rückschritt. Es ist cleveres Marketing. Wer das Spiel nur zocken will, lädt es stumpf runter. Wer die Marke liebt, zahlt den Aufpreis für das haptische Erlebnis. Sony würde damit sogar mehr Geld pro Einheit verdienen. Win-win und eine ideale Gelegenheit, um die PR-Message wieder in etwas Positives zu verwandeln.

Das Problem mit der Hardware

Die Idee scheitert im Moment an der Realität der PS6-Gerüchte. Wenn die Konsole standardmäßig kein Laufwerk mehr verbaut hat, bringt auch die schönste Disc nichts. Dann muss eine aufwendige Box alleine überzeugen. Du kaufst die Premium-Box im Laden, bekommst den Download-Code sofort und ein paar Extras dazu. Klingt ansprechend und könnte die Lager beruhigen.

Die meisten Publisher werden diesen Aufwand nur bedingt betreiben. Man möchte die Kontrolle über den Store und die Gebühren. Das Boutique-Modell zeigt aber perfekt, was der Industrie verloren geht, wenn sie die Sammler ignoriert. Digitale Lizenzen sind flüchtig. Eine Box bleibt.