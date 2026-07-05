PS6 ohne Laufwerk: Warum die Disc-Rettung eine Illusion bleibt

Die PlayStation-Disc verschwindet. Sony baut die Maschinen in den eigenen Werken bereits ab, während die Community noch an Online-Petitionen bastelt. Die Vorstellung, dass ein Milliardenkonzern eine über Jahre geplante Umstellung der Produktionslinien aufgrund von Fan-Protesten stoppt, ist reine Industrienaivität.

Was müsste passieren, damit Sony seine Disc-Entscheidung noch einmal überdenkt? Und warum genau das eine Illusion bleibt. Eine vollständige Rücknahme des Disc-Verzichts besitzt unserer Einschätzung nach eine Eintrittswahrscheinlichkeit von maximal 5 bis 10 Prozent. Konzerne bewegen sich nicht aus Nettigkeit. Sie reagieren ausschließlich auf existenzbedrohende Marktveränderungen.

Die drei Hebel der theoretischen Umkehr

Der erste theoretische Ausweg liegt in einem beispiellosen Absatzschock der PS6 zum Verkaufsstart. Verweigert die breite Masse den Kauf der PS6-Hardware konsequent, weil der vertraute Plastikschlitz an der Gehäusefront fehlt, gerät die Chefetage unter Zugzwang. Das Management müsste reagieren. Genau das wird aber niemals passieren. Gamer haben selten echtes Rückgrat bewiesen. Am Ende siegen immer die Bequemlichkeit und die Ungeduld auf die nächste Grafik-Sensation. Die Masse wird zähneknirschend vorbestellen.

Sollte dieses Wunder trotzdem eintreffen, müssten die Produktionsbänder im österreichischen Disc-Werk, wo derzeit bereits die Umschulung der Belegschaft läuft, unter enormen Kosten zurückgerüstet werden. Ein wirtschaftlicher Totalschaden erzwingt jede Kehrtwende.

Der zweite Hebel ist der Eintritt regulatorischer Gewalt durch den Gesetzgeber. Politische Vorstöße in der EU oder den USA bezüglich des dauerhaften Besitzes digitaler Güter könnten die Gewinnspannen der reinen Digitaldistribution künstlich schmälern. Wenn Gerichte den Weiterverkauf von digitalen Lizenzen flächendeckend legalisieren – der Albtraum jeder Publisher-Bilanz –, bricht das aktuelle Fundament der digitalen Stores zusammen. Die Disc würde über Nacht vom Auslaufmodell zur juristischen Notbremse.

Der dritte Impuls könnte durch einen plötzlichen Kurswechsel des Wettbewerbs entstehen. Nutzt Microsoft den Fehler von Sony aus und positioniert ihre neue Xbox Helix mit Laufwerk als das ultimative Sammler-Heiligtum, entsteht echter Marktdruck. Zieht diese Kampagne signifikante Marktanteile ab, gerät Tokio in Erklärungsnot. Sonys geplanter Kurs funktioniert nur ohne echte Alternativen. Doch auch dieser Strohhalm ist so dünn, dass er kaum Gewicht trägt. Er wird brechen.

Der letzte theoretische Ausweg zerschellt ohnehin an der stillen Übereinkunft zwischen Sony und den großen Handelsketten. Das Ende der physischen Disc bedroht das Kerngeschäft von Riesen wie MediaMarkt oder Amazon. Ein offener Boykott der PS6-Hardware durch den Einzelhandel, weil ohne Software-Marge und Gebrauchtmarkt die Rentabilität wegbricht, bleibt jedoch ein Wunschtraum der Community. Sony fängt den drohenden Aufstand einfach vorab strategisch ab.

Die Krümel der Schadensbegrenzung

Das Instrument für diese Beruhigungspille ist das „Code-in-the-Box“-Modell, wie es bereits bei „GTA 6“ vorexerziert wird. Für den Handel bleiben damit physische Produkte im Regal, Käufer erhalten weiterhin eine klassische Spielebox für ihre Sammlung – nur der eigentliche Datenträger verschwindet. Sony spart die Kosten für das Presswerk, während die Ketten ihre gewohnte Verkaufsfläche und eine minimale Provision behalten. Der Handel meutert nicht, er wird zum willigen Komplizen der Digitalisierung degradiert. Eine teilweise Anpassung der Pläne ist über diese Schiene mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit deutlich realistischer als die große Kehrtwende.

Sony wird den Sammlermarkt nicht komplett ignorieren, sondern ihn über Zubehör monetarisieren. Ein separates USB-C-Laufwerk als kostenpflichtiges Upgrade, oder das vorhandene PS5‑Laufwerk als kompatibles Zubehör, löst das Problem der Abwärtskompatibilität. Die alten PS4- und PS5-Datenträger bleiben damit nutzbar, ohne das schlanke Design der Basiskonsole zu stören. Schicke Collector’s Editionen könnten weiter zunehmen, natürlich mit Download-Code.

Einen Schritt weiter würde eine Funktion gehen, mit der sich physische Spiele dauerhaft in digitale Lizenzen umwandeln lassen, wie es Microsoft bereits testet. Denkbar wäre eine einmalige Verifizierung der Disc über das PlayStation Network. Anschließend wird der Datenträger dauerhaft digital entwertet und die Lizenz fest an das eigene PSN-Konto gebunden. Das wäre die perfekte Brücke. Spieler behalten ihre alte Bibliothek, während Sony die vollständige Kontrolle über das digitale Ökosystem übernimmt. Win-win für beide Seiten.

Das Wehklagen der Nische

Wie tief der Graben zwischen Industrie-Realität und Fußballromantik ist, zeigen die aktuellen Reaktionen der Branche. Special Edition-Publisher wie iam8bit oder Lost In Cult reagieren zutiefst bestürzt, sprechen von der „Zerstörung von Eigentumsrechten“ und beschwören das ewige Leben des physischen Mediums. Ihnen wird schließlich die Businessgrundlage entzogen.

Selbst Indie-Größen wie Billy Basso (Animal Well) drohen mit Liebesentzug für die Plattform. Ein emotionaler Aufschrei, der in Tokio ungehört verhallen wird. Diese Firmen bedienen eine verschwindend geringe Sammler-Nische. Die globalen Publisher-Giganten wie EA, Ubisoft oder Take-Two schweigen demonstrativ. Sie reiben sich im Hintergrund längst die Hände, weil die lästigen Vertriebskosten der Disc und der Gebrauchtmarkt endlich Geschichte sind.

Der Point of No Return

Die theoretischen Rettungsanker zerschellen im Jahr 2026 an der Realität der Unterhaltungsindustrie. 80 Prozent der Vollpreis-Spiele wandern inzwischen als reiner Datenstrom über die Server von Sony. Die Masse hat den Kampf um das physische Eigentum längst aufgegeben. Sie hat sich für die Bequemlichkeit des Sofort-Downloads entschieden und damit die eigene Entmündigung aktiv mitfinanziert.

Die Gewinnspanne im PlayStation Network ist schlicht zu hoch, um freiwillig einen Schritt zurückzugehen. Ohne die logistischen Altlasten des physischen Vertriebs, ohne die Umsatzbeteiligung des klassischen Einzelhandels und vor allem ohne den für die Industrie chronisch geschäftsschädigenden Gebrauchtmarkt verbleibt die absolute Preishoheit beim Plattformhalter.

Eine Rückkehr zu regulären Disc-Veröffentlichungen ab 2028 ist ausgeschlossen. Sony erleidet keinen wirtschaftlichen Schaden, weil die Käufer die Digitalisierung klaglos schlucken. Der finale Beweis dafür liegt an den Börsen: Der Aktienkurs von Sony reagierte auf den angeblichen Albtraum der Community nicht mit einem Absturz, sondern kletterte nach der Ankündigung sogar leicht nach oben. Die Wall Street feiert die totale Preishoheit, während der lautstarke Protest der Gamer als bedeutungslose gesellschaftliche Randnotiz verpufft.