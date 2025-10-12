PS6 ohne PS5-Support: Das Beste, was uns passieren kann

Wer die letzten Jahre mit halbgarem Cross-Gen-Zeug wie Cyberpunk 2077 oder Hogwarts Legacy (PS4 Edition, hust) erlebt hat, weiß: Hardware-Generationen mitzuschleppen, ist wie ein Sprint mit Bleischuhen. Und jetzt kündigt Sony an, dass die PS6 womöglich nicht vollständig PS5-kompatibel sein wird, oder zumindest, dass Entwickler damit vor einer Herausforderung stehen werden.

Klingt erst mal wie ein Rückschritt, ist aber eigentlich das Beste, was uns passieren kann. Denn wenn Studios wieder nur für die neue Hardware entwickeln, bekommen wir endlich Spiele, die ihre Grenzen nicht nach unten, sondern nach oben ausloten.

Cross-Gen-Entwicklung: Der versteckte Bremsklotz

Klar, theoretisch könnte die PS6 dank ihrer Architektur jeden PS5-Titel im Schlaf abspielen. Technisch kein Problem. Aber genau DAS ist die Falle: Solange die PS6 garantiert PS5-Spiele abspielt, werden Publisher weiterhin Cross-Gen-Titel entwickeln, einfach weil der Markt größer ist. Warum nur 10 Millionen PS6-Besitzer ansprechen, wenn man 100 Millionen PS5-Spieler mitnehmen kann?

Das Problem: Diese Cross-Gen-Entwicklung kostet. Massiv. Und bremst!

Was Mark Cerny zuletzt andeutete, klingt nach einem cleveren Schachzug: Keine Garantie für volle Kompatibilität. Die Konsequenzen sind klar: Wenn ein Spiel auf die neuen Features der PS6 ausgelegt ist, müssen aufwändige Fallback-Lösungen für PS5 und PS5 Pro implementiert werden. Das erhöht Entwicklungszeit und Budget dramatisch. Ein Titel, der voll auf die neuen Raytracing-Features, Physiksysteme oder KI-Tools der PS6 setzt, kann nicht einfach skaliert werden, hier entstehen echte technische Hürden.

Und wenn Sony nicht garantiert, dass PS5-Spiele einwandfrei auf PS6 laufen, lohnt sich dieser Millionenaufwand plötzlich nicht mehr. Publisher müssen sich entscheiden: Entweder PS5-Titel (die vielleicht auf PS6 laufen, vielleicht nicht) oder echte PS6-Spiele, die das volle Potenzial ausschöpfen.

Das ist kein Bug, das ist ein Feature. Ein Paradigmenwechsel. Die PS6 soll ein echtes Neuanfangs-System werden, ein Sprung, kein schrittweises Upgrade wie die PS5 Pro.

Der fehlende Support als cleveres Druckmittel

Ja, deine PS5-Spiele werden vermutlich trotzdem auf der PS6 laufen. Die Architektur erlaubt das wahrscheinlich ohne große Probleme. Aber Cross-Gen-Entwicklungen sind etwas anderes als Abwärtskompatibilität, und Publisher werden das Risiko nicht eingehen, wenn sie nicht müssen. Das heißt: Neue Blockbuster werden nur noch für PS6 entwickelt, nicht mehr für beide Generationen gleichzeitig.

Niemand investiert Millionen in Cross-Gen-Entwicklung mit komplexen Fallback-Lösungen, wenn Sony sagt: „Läuft vielleicht, aber wir supporten’s nicht offiziell. Tests müsst ihr selbst machen, Bugs auch.“ Das wäre ein Marketing-Albtraum und ein finanzielles Risiko. Das ist, als würde Ferrari beim neuen Modell sagen: „Klar, könnte man theoretisch auch Diesel tanken, aber wir garantieren nichts und übernehmen keine Haftung.“ Technisch möglich, wirtschaftlich Wahnsinn.

Und genau das ist der Punkt: Sony gibt keine offizielle Empfehlung für Cross-Gen mehr ab und lässt Entwickler selbst entscheiden. Aber ohne Garantien wird Cross-Gen zum wirtschaftlichen Risiko, und zwingt die Industrie so zum echten Generationenwechsel. Nicht durch technische Unmöglichkeit, sondern durch wirtschaftliche Unvernunft.

Zwölf Jahre alte Hardware? Wirklich jetzt?

Zur Erinnerung: Die PS4 kam 2013 raus. Zwölf Jahre später erscheinen immer noch Spiele, die auf dieser Plattform laufen (oder es zumindest versuchen). Das Ergebnis: veraltete Technik, kastrierte Features und Framerate-Drops, die eher an Diashows erinnern als an flüssiges Gaming.

KI-Upscaling und fancy Buzzwords ändern daran nichts. Wenn die Basis alt ist, bleibt das Fundament bröckelig. Cyberpunk 2077 hat uns das eindrucksvoll vorgeführt: ein Spiel, das auf alten Konsolen kaum lief, weil man versuchte, alle glücklich zu machen, und am Ende niemanden zufriedenstellte.

Und mal ehrlich: So lange Cross-Gen-Spiele existieren, kriegen wir nie den wahren Next-Gen-Wow-Moment. Diese „Übergangsphasen“ sind eine Komfortzone für Publisher, aber eine Innovationsbremse für alle anderen. Entwickler müssen sich ständig fragen: „Läuft das auch noch auf der alten Hardware?“ statt „Was können wir mit der neuen Hardware Verrücktes anstellen?„

Die Hoffnung: Zurück zu klaren Generationen

Das Beste, was Sony und Microsoft mit der PS6 und der nächsten Xbox tun könnten, wäre, die Schere wieder zu öffnen. Alte Generation? Danke, war schön. Jetzt wird’s ernst.

Natürlich wird man in den ersten Jahren noch Rücksicht nehmen müssen, allein schon, weil voraussichtlich über 130 Millionen PS5- und Xbox-Series-Besitzer im Markt sind. Aber wenn der technische Sprung wirklich so groß ist, wie Cerny verspricht, und Sony keinen Cross-Gen-Support empfiehlt, dann wird der Druck schnell kippen.

Neue Engines, neue Physiksysteme, neue KI-Tools – all das funktioniert nur richtig, wenn Entwickler nicht permanent Kompromisse und teure Fallback-Lösungen für alte Hardware entwickeln müssen. Die Zukunft gehört klaren Schnitten.

Und wer seine PS5-Spiele liebt? Kein Problem. Die Konsole läuft ja weiter. Viele von uns haben ohnehin mehrere Geräte zu Hause. Aber neue Blockbuster-Titel sollten nicht mehr durch Cross-Gen-Zwang ausgebremst werden.

Wenn die PS6 wirklich die Ketten der Cross-Gen-Entwicklung sprengt – nicht durch technische Unmöglichkeit, sondern durch cleveres Nicht-Garantieren – dann ist das keine schlechte Nachricht, sondern ein Befreiungsschlag. Keine Mitleidsports für PS5, kein Rücksichtstempo. Einfach: volle Kraft voraus.

Nur bitte lasst uns aufhören, Zukunft und Vergangenheit ständig gleichzeitig zu rendern.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die persönliche Meinung des Autors. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen – und sollen zum Diskutieren anregen.