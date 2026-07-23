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PS6: Schluss mit Stick-Drift – Sony patentiert magnetische TMR-Sensoren

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Ein Sony-Patent zeigt TMR-Sensoren für den PS6-Controller. Die magnetische Technik eliminiert Stick-Drift ohne Verschleiß und spart Energie.

Dualsense Tmr Controller

Ein neues Patent von Sony Interactive Entertainment beschreibt den Einsatz kontaktloser, magnetischer Analogsticks. Damit könnte der japanische Konzern das Stick-Drift-Problem der DualSense-Ära beim Nachfolger der PlayStation 5, der PS6, endgültig lösen.

Die Technik hinter der Absage an den Verschleiß

Sony ersetzt im patentierten Design die fehleranfälligen Potentiometer klassischer Gamepads durch TMR-Sensoren (Tunnel Magnetoresistance). Da die Abtastung der Stick-Neigung völlig kontaktlos erfolgt, fällt die mechanische Reibung im Sensorik-Bauteil komplett weg. Keine Reibung bedeutet kein Materialabrieb. Kein Abrieb bedeutet kein Stick-Drift.

TMR schlägt die oft zitierte Hall-Effect-Alternative in gleich zwei Punkten: Präzision und Energiebedarf. Die Sensoren reagieren empfindlicher auf Mikrobewegungen und verbrauchen signifikant weniger Strom. Bei einem kabellosen Controller zählt jedes Milliampere.

Zusätzliche Mechanik gegen ungewolltes Spiel

Der Patenttext offenbart weitere Details im Inneren der Stick-Einheit. Sony setzt auf ein federbasiertes Rückstellsystem sowie spezielle Führungsstrukturen. Sie verhindern, dass sich der Stick beim Neigen unkontrolliert um die eigene Achse dreht.

Die angewendete Kraft geht direkt in die Richtungsabfrage. Das verringert mechanisches Spiel und sorgt für eine saubere Nullstellung.

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Historisch betrachtet ist das kein Neuland für den Konzern. Schon frühe Modelle des DualShock 3 nutzten magnetische Sensoren, bevor man aus Kostengründen wieder auf billigere Potentiometer umstellte. Der DualSense Edge bot zwar austauschbare Stick-Module, verkaufte die Reparaturmöglichkeit aber als teures Extra. Bei der PS6 muss die haltbare Technik ab Werk im Standard-Controller stecken.

Wie immer gilt aber auch hier: Ein Patent ist keine finale Produktankündigung. Sony sichert sich Technologien oft Jahre vor einem Markteintritt. Der Schritt zeigt aber, dass die Kritik am DualSense in Tokio angekommen ist. Sollten die TMR-Sticks in der Standard-Peripherie der PS6 landen, fällt das leidige Thema Verschleiß-Reparatur für Käufer künftig komplett weg. Das wäre ein längst überfälliger Qualitätsstandard.

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Crydog
23. Juli 2026 12:06

Und der Controller wird natürlich compatibel ps6 only sein weil……gründe

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OmniGamer
23. Juli 2026 12:56
Reply to  Crydog

Der wird 100% auch auf dem pc laufen/steam kompatibel sein.

Das Sony natürlich nicht mehr dann alte Systeme pushen will, ist doch klar.
Keiner würde sich beschweren, wieso Mercedes/Bmw/iphone/kärcher/miele whatever in ihrem neuesten Gerät exclusive/neue Feature verbaut.

Dieses Sony bashing nervt so hart, wenn man ein Unternehmen nicht mag, das Beste, für sich und seine Psyche einfach ignorieren und die Alternativen genießen, andere Mütter haben auch schöne Töchter.

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