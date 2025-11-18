PS6: Sony gegen den Strom – Einsamer Irrweg im PC-dominierten Gaming?

Strauss Zelnick ist keiner, der einfach irgendwas rausposaunt. Wenn der Take-Two-Chef sagt, dass sich die Spielebranche Richtung PC und offene Ökosysteme bewegt, dann hört man zu, vor allem, wenn Sony exakt das Gegenteil versucht. Während die PS5 weiterhin solide läuft und die PS6 bereits im Hintergrund Form annimmt, wirkt Sonys Kurs fast nostalgisch: ein geschlossenes System, optimiert für maximale Kontrolle. Aber passt das noch zur Realität?

Zelnicks Aussage gegenüber CNBC ist nicht revolutionär, aber sie benennt das Offensichtliche. PC-Gaming wächst, Hardware wird flexibler, und dank Steam Deck, ROG Ally und den kommenden PC-basierten Wohnzimmergeräten wie der Steam Machine verschwimmt die Grenze zwischen „Konsole“ und „Computer“. Sony steht mitten in diesem Wandel, und tut gleichzeitig so, als könne man ihn ignorieren.

Offene Systeme ziehen davon und Microsoft rennt vorneweg

Microsoft hat die Zeichen längst verstanden. Offiziell betonen sie weiterhin, dass die klassische Xbox einen Platz hat. Inoffiziell wird aber immer klarer, wohin die Reise geht. Ein Hybridmodell für die nächste Xbox-Generation, vermutlich mit Windows-Unterbau, mehr Freiheit für Entwickler und einem Fundament, das stärker nach PC als nach Konsole riecht.

Das ergibt Sinn. Spiele wachsen, Anforderungen steigen, und Spieler wollen Geräte, die sich anpassen lassen, nicht solche, die fünf bis sieben Jahre eingefroren bleiben. Genau hier liegt der Vorteil des PC, nicht nur technisch, sondern auch ökonomisch. Jeder kann kaufen, upgraden, erweitern. Keine geschlossenen Stores, keine künstlichen Barrieren.

Sony wirkt vor diesem Hintergrund wie der eine Klassiker im Freundeskreis, der „weil es immer so war“ am alten Setup festhält.

Was heißt das für PS5 und PS6?

Dass Sony ihre First-Party-Spiele auf den PC bringt, ist ein Schritt, aber eher ein defensiver, der jüngsten Meldungen zufolge sogar wieder zurückgefahren werden soll. Der PC wird dadurch nicht zur Alternative zur Konsole, sondern zur verlängerten Einnahmequelle. Das Modell funktioniert, aber es ändert nichts daran, dass der Rest der Industrie offener wird, während Sony weiter abschottet.

Ob die PS6 diesen Trend ignoriert oder integriert, weiß außerhalb von Sony niemand. Plausibel ist aber, dass eine zu starre Plattform es zunehmend womöglich schwer haben wird, wenn die Konkurrenz flexibler, günstiger und technisch offener unterwegs ist. Allerdings hat Sonys Modell immer funktioniert und wird es vermutlich auch in Zukunft.

Zelnick übertreibt nicht. Gaming driftet sichtbar Richtung PC, nicht weil Konsolen schlecht wären, sondern weil flexible Systeme schlicht mehr bieten. Die Konsolen-Erfahrung bleibt bestehen, aber sie verliert ihre Monopolrolle. Sony kann es sich nicht leisten, den Wandel komplett auszublenden. Die Frage ist nicht, ob PS5 und PS6 noch relevant sind. Sondern, wie lange sie es bleiben, wenn sie nicht Teil eines offeneren Ökosystems werden.

Was meint ihr? Teilt ihr die Ansichten von Zelnick?