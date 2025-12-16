PS6: Sony plant Dual-Source-Chips gegen Lieferengpässe

Die PlayStation 6 ist offiziell noch Zukunftsmusik. Hinter den Kulissen laufen jedoch längst Prozesse, die über Erfolg oder Chaos zum Launch entscheiden. Der jüngste Bericht aus Südkorea, wonach Samsung AMDs kommende 2-Nanometer-Chips fertigen könnte, ist genau ein solcher Hinweis und potenziell ein Schlüsselmoment für Sonys nächste Konsole.

Denn die PS5 hat eindrucksvoll gezeigt, was passiert, wenn Chip-Fertigung, Nachfrage und globale Lieferketten nicht zusammenpassen: monatelange Knappheit, Frust bei Spielern, Scalper-Preise. Dieses Szenario will Sony sicherlich kein zweites Mal erleben.

Warum die Foundry-Frage für die PS6 so früh fällt

Eine Konsole wie die PS6 wird nicht ein Jahr vor Release „zusammengebaut“. Die Entscheidung, wo der zentrale SoC gefertigt wird, fällt in der Regel Monate bis Jahre vor Marktstart. Der Grund ist simpel: Das physische Chipdesign ist eng an den Fertigungsprozess gebunden. Ein später Wechsel der Foundry ist teuer, riskant und zeitkritisch.

Genau hier wird es spannend. AMD testet offenbar Samsungs 2-nm-SF2P-Prozess. Das bedeutet nicht automatisch, dass TSMC ersetzt wird. Viel wahrscheinlicher ist ein Dual-Source-Ansatz: TSMC als Hauptlieferant, Samsung als strategische Absicherung. Für Sony wäre das ein enormer Vorteil.

Lektion aus der PS5: Kapazität schlägt Perfektion

TSMC liefert technologisch nach wie vor die besten Nodes. Das Problem ist eher, dass die Nachfrage derzeit explodiert. KI-Beschleuniger, Server-CPUs, GPUs, alle wollen auf die modernsten Prozesse. Konsolen sind dabei nicht immer die margenstärksten Kunden.

Wenn AMD und Sony bei der PS6 auf nur eine Foundry setzen, riskieren sie erneut Engpässe. Zwei Fertigungspartner bedeuten mehr Flexibilität, bessere Planbarkeit und vor allem: mehr verfügbare Chips zum Launch. Technisch mag das anspruchsvoller sein, wirtschaftlich ist es logisch.

Fakt ist: AMD testet Samsungs 2-nm-Prozess, eine Vertragsentscheidung steht offenbar zeitnah an. Ob genau dieser Prozess für den PS6-SoC genutzt wird. Dazu gibt es keine Bestätigung. Wenn Sony eines aus dem PS5-Desaster gelernt hat, dann ist eine breitere Fertigungsstrategie für die PS6 sehr wahrscheinlich.

Die PS6 wird nicht durch ein neues Feature oder einen fancy Controller erfolgreich starten, sondern durch Verfügbarkeit. Wenn Samsung tatsächlich als zweiter Fertigungspartner ins Spiel kommt, wäre das kein technischer Prestige-Move, sondern ein pragmatischer mit weniger Risiko, mehr Chips, weniger Chaos.