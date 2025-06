PS6: Sony plant weiter mit Konsole – aber denkt bereits einen Schritt weiter

Sony hat in einem aktuellen Business-Update erneut betont, dass man auch in Zukunft fest auf Konsolen setzen will. Im Zentrum steht dabei laut Hideaki Nishino, dem neuen CEO von Sony Interactive Entertainment, die Suche nach einer „neuen und verbesserten“ Art, wie Spieler mit der Plattform interagieren. Konkrete Details zur nächsten Konsole – mutmaßlich der PlayStation 6 – nannte Sony zwar nicht, aber die Stoßrichtung ist klar: Man bleibt dem klassischen Modell treu, entwickelt es jedoch weiter.

Dass Sony an der PlayStation-Hardware festhält, ist angesichts der 124 Millionen monatlich aktiven Nutzer auf PS4 und PS5 kaum überraschend. Trotz wachsender Bedeutung von PC- und Cloud-Angeboten sieht man die Nachfrage nach lokal ausgeführtem Gaming weiterhin als Hauptsäule – ein Argument, das laut Nishino auch durch den Erfolg von PS5 und PS5 Pro untermauert wird.

„Cloud-Gaming ist eine zusätzliche Option, aber kein Ersatz“, so Nishino.

Dabei verweist Sony auf technische Herausforderungen bei Cloud-Diensten: Netzwerkstabilität liege nicht vollständig in der eigenen Hand, die Kosten pro Spielzeit seien höher – kein ideales Modell für den Massenmarkt. Zwar zeigt sich das Unternehmen offen für neue Wege des Zugangs, hält aber fest, dass die Mehrheit der Spieler nach wie vor eine Konsole mit zuverlässiger, lokaler Hardware bevorzugt. Das ist fast schon die gegenteilige Richtung, die Microsoft anstrebt: Das Unternehmen distanziert sich zunehmend von der eigenen Xbox-Hardware.

PS6: Fokus auf Weiterentwicklung, nicht auf Umbruch

Offiziell gibt es zur PlayStation 6 weiterhin keine neuen Details. Frühere Informationen aus dem Rechtsstreit rund um Microsofts Übernahme von Activision Blizzard deuten darauf hin, dass ein Launch frühestens 2028 zu erwarten ist. Intern soll AMD mit dem Chipdesign beauftragt worden sein – mit Rücksicht auf Rückwärtskompatibilität, ein Feature, das mittlerweile zur Kernstrategie gehört.

Lynn Azar, SVP für Finanzen bei Sony, betonte im Gespräch außerdem, dass der nächste Konsolenstart nicht mehr dieselben finanziellen Risiken birgt wie frühere Generationen. Grund: Sony hat sich vom klassischen „Zyklusbetrieb“ entfernt. Die Einnahmen basieren zunehmend auf digitalen Services, Abo-Modellen und Mikrotransaktionen, die über PS4, PS5 und auch PC hinweg für stabile Einnahmen sorgen. Mehr als zwei Drittel des Umsatzes kommen heute nicht mehr aus dem Hardware-Verkauf, sondern aus Inhalten.

Die PS5 bleibt laut Azar die Plattform mit den „engagiertesten Nutzer und dem höchsten Ausgabeniveau pro Kopf“. Dennoch sind auch die PS4-Spieler weiter aktiv und tragen zur wirtschaftlichen Basis bei. Mit dieser Multi-Plattform-Strategie will Sony auch in Zukunft gezielt unterschiedliche Spielgewohnheiten und Monetarisierungsmodelle bedienen.

Evolution statt Revolution

Sony sagt nicht viel zur PS6 – aber zwischen den Zeilen wird klar: Es wird keine radikale Kehrtwende geben. Die nächste Konsole ist in Planung, aber keine Abschiedsvorstellung der Hardware. Cloud und PC bleiben Ergänzungen, keine Ersatzlösungen. Der Fokus liegt auf Weiterentwicklung, Stabilität und einem Ökosystem, das alle Generationen mitnimmt.

Ob das reicht, um 2028 erneut Maßstäbe zu setzen? Abwarten. Klar ist: Sony denkt langfristig – und bleibt dabei bewusst konservativ.

Was meint ihr – ist das der richtige Kurs oder fehlt euch der große Innovationssprung? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.